La selección cubana dejó tendida en el campo a Colombia, con pizarra de 5-4, y consiguió su boleto por el grupo B para la super ronda del Campeonato Panamericano de Béisbol



Con el juego empatado a cuatro carreras, al conjunto comandado por el villaclareño Ariel Pestano le tocó consumir su turno al bate en el final del noveno inning.

Y luego de un out, el torpedero corto capitalino Yorbert Sánchez, el mejor bateador cubano en lo que va del torneo, pegó su tercer sencillo del juego y, tras el fallo del granmense Raico Santos, el santiaguero Dasiel Sevila se las ingenió para negociar una importantísima base por bolas.

Así, con dos corredores en circulación, el tercer bate y designado villaclareño Norel González conectó su tercer imparable del partido y remolcó a Yorbert para dejar al campo al elenco cafetero.

Estaba muy mal en el conteo, con dos strikes sin bolas, porque le tiré mal a dos cambios y no pude pegarles, pero me preparé y al tercero le solté el bate y salió la conexión, comentó Norel a la prensa panameña al concluir el juego.

Gran responsabilidad en que el juego culminase con un marcador tan cerrado la tuvo el receptor colombiano Carlos Martínez, quien merced a su potente brazo en el tiro a las almohadillas, sacó fuera de circulación a los cuatro jugadores cubanos que le salieron al robo de bases.

La victoria fue para el zurdo pinareño Liván Moinelo, quien en rol de relevo supo salir del mal momento por el cual transitó en el inicio del noveno inning.

Esta fue la tercera victoria de Cuba ante un revés, lo cual la ubicó en la super ronda, a la cual acudirán los tres primeros equipos de los grupos A y B, y en la que se arrastran los resultados de la fase clasificatoria.

Mañana, el rival de Cuba será Puerto Rico, al terminar el duelo contra Colombia, el mánager Pestano declaró que debía analizar con qué lanzador abriría ante los boricuas.