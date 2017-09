El servicio eléctrico en la provincia, severamente dañado por los vientos y lluvias del huracán Irma, ha comenzado a restablecerse con prioridad para los circuitos de los cuales dependen los centros vitales como hospitales, unidades de elaboración de alimentos, centros de evacuación más grandes, puestos de mando de la Defensa Civil, entre otras urgencias que contribuyan a revitalizar las comunidades, pueblos y ciudades del territorio.

Presidente cubano llama a reducir el tiempo de afectación eléctrica tras el paso de Irma

Raidel Díaz Vega, director de inversiones en la Empresa Eléctrica Provincial, detalló a Escambray que se reportan afectaciones en los ocho municipios, con los daños más severos en Yaguajay y Sancti Spíritus, territorios en los cuales se calcula de forma preliminar la caída de 120 y 80 postes, respectivamente.

“Desde que empezó el meteoro a afectar se desconectaron todos los circuitos de la provincia que quedó a oscuras. Hoy no tenemos servicio del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), no estamos recibiendo energía del sistema eléctrico y Jatibonico, Taguasco, La Sierpe, Cabaiguán y Fomento dependen de este, porque no tienen posibilidades de hacerles microsistemas, carecen de generación propia”, puntualizó.

Agregó el ejecutivo que hoy solo pueden hacer microsistemas en Sancti Spíritus, Yaguajay y Trinidad, pero también han presentado dificultades con esa opción por la magnitud del fenómeno, por ejemplo con la batería del grupo electrógeno de Yaguajay.

“En este momento (lunes 11 de septiembre al mediodía) tenemos listos —excepto algunas pequeñas averías en determinadas viviendas y acometidas aún dañadas—, los dos circuitos que alimentan al pueblo de Yaguajay. No los hemos alimentado porque la batería de grupos electrógenos de allí sufrió una inundación y tiene problemas técnicos. Hoy ya debe solucionarse esto y prestar servicio en algunos lugares de ese municipio”, aseguró.

Puntualizó además que en ese norteño territorio quedan pendientes los circuitos de las otras comunidades, que ahora mismo se están recorriendo, pero aún no se ha podido entrar a algunos lugares por la crecida de ríos y arroyos. Allí también se reportan averías en las líneas de subtrasmisión de 33 KV que alimentan a Mayajigua, Meneses e Iguará.

Por su parte, en el municipio cabecera “anoche se puso en servicio el circuito 111 que alimenta al Hospital Provincial, con un microsistema del grupo electrógeno fiul de Sancti Spíritus. Hoy estamos trabajando para poner en servicio parte del 121, que viene por la calle Frank País, porque nos permitiría alimentar la subestación Sancti Spíritus 1 y darle servicio al Hospital Pediátrico Provincial y en general al circuito 118 que alimenta esa zona sur de la ciudad. En Sancti Spíritus tenemos enlazado un circuito con otro y eso lo estamos utilizando para llegar con energía a los centros vitales. Queremos alimentar también la fábrica de galletas y el Combinado Lácteo para revitalizar esas producciones”, detalló Díaz Vega.

“Los niveles de afectación en la ciudad de Sancti Spíritus son serios. Están más de 80 postes en el piso en el municipio. El 50 por ciento de ellos en la ciudad, donde todos los circuitos se encuentran dañados en una medida u otra. Hoy deben quedar listos los circuitos 111 y 118, así como parte del 121, incluida la zona industrial”, precisó.

En Trinidad se encuentran dispuestos los circuitos 59, 60 y 61 para dar servicio a la ciudad: “Anoche —domingo— dimos servicio en parte del 61, no se ha aumentado la carga por problemas en la batería de grupos electrógenos, que también está en bajo aislamiento por los niveles de lluvia. Le colocamos unas resistencias dentro y con un grupo electrógeno pequeño se calientan para sacarles la humedad”.

El SEN, del cual depende la electricidad en los otros cinco municipios, presenta averías y se desconoce el tiempo en el cual se restablecerá. Las subestaciones del SEN ubicadas en la provincia no tienen afectación.

“Sobre el miércoles debemos tener listos para prestar servicios todos los municipios, excepto Yaguajay y Sancti Spíritus. Los que dependen del SEN ya solo sería conectarlos cuando este se restablezca. Después reagruparemos las fuerzas de toda la provincia para concentrarnos y reforzar a estos dos más afectados”, precisó.

El directivo precisó que en el caso de Jatibonico ya se encuentran listos para entrar en servicio los dos circuitos que alimentan al pueblo y se están revisando otros cuatro circuitos, donde existe poco nivel de avería.

En el caso de La Sierpe también esperan por la disponibilidad del SEN porque los circuitos 48, 49 y 50 que abastecen a la cabecera municipal, El Jíbaro y La Ferrolana, están disponibles para prestar el servicio, en tanto se recorren las líneas de las otras comunidades.

En Cabaiguán sucede otro tanto: los circuitos que abastecen al pueblo cabecera y a Guayos, con afectaciones menores pendientes, para dar servicio solo dependen por la conexión con el sistema nacional, mientras se revisan el resto de los poblados.

En Fomento solo queda complicada la zona de Gavilanes y El Pedrero, que se revisan actualmente; y en Taguasco los circuitos que alimentan al pueblo igualmente se encuentran preparados, en tanto se revisa el resto de ese municipio.

“Esas son nuestras prioridades de este lunes. Tenemos 22 brigadas activadas trabajando en toda la provincia. Varios grupos de nosotros están revisando y cerrando los circuitos”, concluyó.