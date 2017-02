En las conclusiones, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, convidó a docentes cubanos y foráneos a propiciar en las aulas la cultura general y la de formación de valores



En el acto de clausura del Congreso Internacional Pedagogía 2017, con sede en Palacio de Convenciones de La Habana, el también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba señaló la importancia de formar seres humanos integrales, con cultura del trabajo, cívica, política, económica, del debate, estética, medioambiental, científica y del detalle.

Tenemos que enseñar a pensar a nuestros niños y jóvenes, formar una conciencia crítica que anteponga la realidad a la mentira, la labor educativa debe ser un antídoto contra la seudocultura de la enajenación, la banalidad, el afán de lucro y el neoliberalismo, subrayó ante delegados de más de 50 países.

Al referirse a las múltiples crisis que vive el mundo y las acciones contra los gobiernos progresistas en la región, dijo que la tarea del momento es movilizarse en la línea de una concepción humanista, y que los educadores no solo deberán instruir, sino formar patriotas latinoamericanos y caribeños.

Con tal premisa, significó la obra del líder de la Revolución cubana Fidel Castro a favor de la enseñanza, a quien calificó como el mayor educador de los cubanos, y a quien se dedicó la decimoquinta edición del evento.

Enfatizó que desde la inmortalidad de su ejemplo e ideas, el Comandante en Jefe convoca al debate, a la reflexión y al intercambio de ideas y experiencias para construir un mundo mejor, que tenga como punto de partida una enseñanza de calidad para todos.

Comentó, además, que este no es un congreso de élites pedagógicas y empresariales orientadas a hacer de la educación un negocio, sino un espacio de diálogo honesto, comprometido con los ideales emancipadores.

Ena Elsa Velázquez, ministra de Educación, entregó en la clausura reconocimientos a personalidades e instituciones nacionales y foráneas, entre ellas José Ramón Fernández, asesor del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros; Abel Prieto, titular de Cultura, y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

En presencia de Teresa Amarelle, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, se destacó el permanente apoyo del Gobierno de Venezuela a los Congresos Pedagogía, diploma que recibió Gisela Toro, viceministra de Educación Básica del Ministerio del Poder Popular para la Educación en ese país.

A su vez, se otorgó el Premio Nacional de Pedagogía 2016 a la Doctora en Ciencias Leticia Adelina Rodríguez Pérez, por sus resultados científicos en el trabajo docente, con más de 35 años de labor, fundamentalmente en la enseñanza del Español y la Literatura, además de ser autora de 100 libros.

María Luz Ramos, presidenta del Capítulo Perú de la Asociación de Educadores de América Latina y el Caribe (AELAC), afirmó en la declaración final del evento que no habrá libertad ni desarrollo posibles sin educación de calidad y una cultura al alcance de todos.

“Hoy más que nunca es preciso educar a las nuevas generaciones en una actitud innovadora y crítica ante la vida, en este sentido una educación cultural, artística y humanística, ambientalista, para la salud, inclusiva y científico-técnica desempeñan una papel importante”, puntualizó.

Refirió, además, que es necesario apoyar a las instituciones regionales para que encaminen sus esfuerzos hacia la formación integral de los docentes, cuyo deber primero es luchar incansablemente por la unidad, la paz y los derechos humanos para lograr formas de integración que conduzcan al desarrollo y no a la colonización.

A la jornada de clausura del Congreso Internacional Pedagogía 2017, también asistieron Olga Lidia Tapia, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; Antonio Becali y Elba Rosa Pérez, presidente del INDER y ministra del CITMA, respectivamente.

De acuerdo con la relatoría del evento, la cita acogió a más de tres mil delegados, y durante los cinco días de sesiones se impartieron más de 30 cursos, conferencias especiales y paneles, entre los que destaca el dedicado al líder de la Revolución cubana Fidel Castro.