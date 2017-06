Pocos han sido los momentos de tranquilidad para el conjunto en su actual incursión en el torneo. El pitcheo joven ha estado por debajo de las expectativas

Tres derrotas por la mínima y otra con margen de diez carreras, fue el saldo de la selección cubana en su penúltima subserie en la Liga Canam. Este ha sido el enésimo pasaje aciago de la selección, válido para desmostrar que o bien lucha y muere en la orilla, o perece por la clásica milla, castigada hasta el cansancio.

A simple vista, apoyados solo en los fríos números que nos deja el resumen de los juegos y sin un criterio de los protagonistas, muy pocos han sido los momentos de tranquilidad para el conjunto que, a priori, no cumple del todo los objetivos planteados.

Hay dos frases fundamentales del mentor Roger Machado que marcaban la ruta del plantel. En primer lugar, se habló de desarrollar a los peloteros más jóvenes, y en segundo, de sumar a varios experimentados que dotarían a la escuadra de una mayor competitividad para buscar resultados positivos.

Respecto a los noveles, la idea consistía en darles oportunidades de jugar, a fin de que no pasaran el viaje sentados en el banco. De acuerdo con las estadísticas que nos brinda el sitio oficial de la competencia, todos han participado en un mínimo de diez encuentros (salvo el caso de Yeniet Pérez) por lo que, si de números puros y duros hablamos, el objetivo está cumplido.

No obstante, hay un dato no tan halagüeño en este supuesto desarrollo de Víctor V. Mesa, Ariel Martínez, Yoelkis Céspedes, y en menor medida Norel González y Guillermo Avilés: ellos no han sido capaces de adaptarse al rigor y la dinámica de la Liga, ni de ajustarse según las características del rival, lo cual se refleja en sus guarismos.

Los promedios de Mesa han sido desastrosos, Céspedes no ha encontrado la forma de reducir su tasa de ponches, Martínez ha chocado poco con la bola sin noticias de su poder, mientras Norel y Avilés, si bien batean más de 300, su quehacer no se ha traducido en productividad, pues acumulan nueve remolques en casi un centenar de comparecencias entre ambos.

Más de lo mismo encontramos en el pitcheo joven, cuyo rendimiento está por debajo de las expectativas. Se salvan de la debacle Liomil González, Frank Luis Medina y Yariel Rodríguez, pero el resto ha soltado destellos muy puntuales, siempre borrados por salidas espantosas, en las cuales el descontrol ha sido una constante y las consecuencias, como suele suceder, nefastas.

Pero no han sido solo los de menos experiencia quienes han fallado, porque en términos generales la efectividad del staff frisa las siete limpias por encuentro, el WHIP anda por 1.93, la tasa de ponches por cada de boleto es ínfima (1.4) y el promedio de pasaportes gratis por cada nueve entradas se eleva hasta 5.2, cifra común para un equipo de categoría inferior, no para una selección nacional.

Del pitcheo, no se salva ninguno de esos hombres que supuestamente ofrecerían garantías al plantel. De los bateadores, Yordanis Samón ha dado continuidad a su gran año ofensivo y el dueto Yosvani Alarcón-Juan Carlos Torriente también se ha mantenido con buenas prestaciones, pero ninguno se ha erigido como líder en situaciones cumbres, como lo refleja el hecho de que nadie ha empujado diez carreras en 18 partidos.

A simple vista la fórmula no ha dado frutos en esta fase, con negativo balance de cuatro éxitos (todos frente a los colistas de la Liga: las Águilas de Trois-Rivieres) y 14 fracasos, y todavía resta otra prueba tan exigente –o quizá más– frente a los universitarios de Estados Unidos. No obstante, solo el criterio de los protagonistas a la vuelta nos permitirá saber si han cumplido.