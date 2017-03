La cirugía funcional en la enfermedad de Parkinson beneficia ya a 20 enfermos con ese mal en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez, de la ciudad de Holguín

La técnica de mínimo acceso, considerada entre los métodos estereotáxicos para intervenir pacientes con esa patología, permite alcanzar estructuras profundas del cerebro, seleccionar el núcleo alterado y actuar sobre él para mejorar la sintomatología clínica.

Julio César Selva, neurocirujano al frente del equipo médico, en conversación con la ACN, aseguró que para navegar a través del cerebro, cuentan con un marco estereotáxico, dos software de producción nacional, uno de planeamiento quirúrgico y otro de registro profundo, además de los electrodos de registro y termo-lesionadores que permiten llegar con precisión al núcleo del cerebro sobre el que se trabaja.

El especialista destacó que en este tipo de operaciones, que cuenta con varias dianas quirúrgicas para el tratamiento del Parkinson, los síntomas y signos de la enfermedad, como rigidez y temblores involuntarios, desaparecen notablemente en cada paciente durante la intervención y luego de concluida la misma.

Con el proceder se puede controlar en más de un 90 por ciento de las manifestaciones clínicas de la enfermedad y la capacidad funcional del enfermo, enfatizó Selva.

Al indagar sobre los criterios médicos tomados en cuenta para esta operación, el neurólogo Michael Martínez Godales, aseveró que al quirófano llegan aquellos pacientes en etapas avanzadas del padecimiento, cuando no es efectivo el suministro de fármacos, que sean personas menores de 70 años de edad y que no presenten deterioro cognitivo ni trastornos neuropsiquiátricos asociados.

Además, -dijo Martínez Godales- que no padezcan enfermedades crónicas descompensadas como cardiopatías ni hipertensión arterial y que luego de realizar un estudio tomográfico no presenten atrofia de los ventrículos ni muestren imágenes de infarto cerebral que contraindiquen la cirugía.

El procedimiento quirúrgico se retoma luego de haberse suspendido hace unos cuatro años y para ello un grupo de especialistas de Holguín recibió una preparación intensiva en el Centro Internacional de Restauración Neurológica, de la capital cubana, tiempo en el cual realizaron 14 intervenciones similares a esta.

Con el reinicio y los resultados de este proceder médico, el Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez aspira a convertirse en centro nacional de la cirugía de Parkinson, idea expuesta por el Comandante en Jefe Fidel Castro durante su visita al hospital en el 2002.

Selva confirmó a la ACN que este tipo de cirugía de mínimo acceso la ejecutan en América Latina instituciones asistenciales de Cuba, Brasil, México y Argentina.

En esas tres últimas naciones cada enfermo debe pagar unos 150 mil dólares, pero en Cuba, aunque cada operación le cuesta al Estado aproximadamente unos 50 mil, para el paciente, es totalmente gratuita.