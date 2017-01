En breves declaraciones ofrecidas anoche durante la celebración de la víspera de Año Nuevo en su complejo de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, Trump reiteró su escepticismo acerca de las acusaciones de las agencias de inteligencia estadounidenses de que Rusia estaba detrás estos hechos, destaca el sitio digital The Hill.

‘Sólo quiero que estén seguros porque es un cargo bastante serio, si nos fijamos en (las acusaciones) sobre las armas de destrucción masiva, eso fue un desastre y se equivocaron’, subrayó el multimillonario neoyorquino, refiriéndose a anteriores y fallidos ‘argumentos’ de la Casa Blanca esgrimidos contra Iraq hace algunos años.

‘Así que quiero que estén seguros. Creo que es injusto si no lo saben’, enfatizó el próximo presidente estadounidense.

El magnate inmobiliario agregó que ‘sabe mucho sobre la piratería informática, y dijo además que es ‘una cosa muy difícil de probar’.

Insinúo que puede haber alguien más involucrado en estos actos de piratería digital contra el Comité Nacional Demócrata, pero no ofreció detalles al respecto, reafirmando que ‘sé cosas que otras personas no saben, así que no pueden estar seguros de la situación’.

‘Lo sabrán el martes o el miércoles’, sentenció Trump.

La Casa Blanca emitió el jueves sanciones contra Rusia, incluyendo la expulsión de 35 funcionarios rusos y el cierre de dos sitios que se cree eran supuestamente utilizados para fines de inteligencia rusa, entre otras represalias.