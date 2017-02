Cuando a inicios del 2014 se concluyó la etapa estructural del hotel Pansea, en Trinidad, se dejaba atrás una historia de más de tres años, plagada de paradas que, según se decía entonces, tuvo el mayor culpable en la falta del equipo adecuado para trabajos de excavaciones, tropiezos en la documentación técnica y en el proyecto, además de la falta de fuerza especializada.

Todo parece indicar que en ese mismo instante el tiempo hizo un alto, ya que tras su inicio en mayo del 2012 en cumplimiento de un contrato de ejecución que debía durar unos 15 meses, la obra sigue ahí, a un 68 por ciento de ejecución física, por las mismas causas y otras añadidas sobre la marcha, como se puso en evidencia a partir de un análisis de la máxima dirección del Partido y el Gobierno en la provincia con todos los implicados en el proceso inversionista dentro del territorio.

Y qué decir del Palacio Iznaga, donde el cronograma general de la obra arroja 668 días de atraso y un avance físico al 41.8 por ciento.

Similar suerte han corrido no pocas inversiones de algunos organismos en la provincia, llámense Mintur, que terminó el 2016 con solo el 54.4 por ciento de cumplimiento, Micons,entidad que espera por la entrada de equipamiento; o Etecsa, otro de los incumplidores en la etapa precedente, sin olvidar el caso extremo de la Fábrica de Cemento Siguaney, la cual, de un plan total de 6 508 400 pesos, destinados a equipos tecnológicos solo ejecutó 1 520 700 pesos, únicamente el 23.4 por ciento de cumplimiento, algo que se repite año tras año.

Desde todos los ángulos llegan recelosas excusas: que si el Micons no tiene fuerza especializada, que si primero faltó una zanjeadora en el Pansea, que si hace un tiempo no había un retromartillo en el Palacio Iznaga y ahora requieren una grúa, o no hay garantía ni disponibilidad de suministros porque se incumplieron los contratos y se expone el minúsculo argumento de que falta una broca para cortar porcelanato.

Para enderezar el camino de las inversiones hubo que dar paso al Decreto-Ley No. 327, vano intento si se tiene en cuenta que la mayoría de los incumplidores parecen ignorar que para que una obra tenga indicadores económicos y financieros saludables durante el proceso inversionista el cumplimiento de los contratos de trabajo con los distintos clientes, tanto internos como externos, es inviolable, es ley.

¿Habrá que buscar la receta por la que se edificó muy cerca del Focsa, en un lapso de tres años, la torre de 27 pisos de losas y 630 habitaciones que hoy es el Meliá Habana?

Quizás los ejecutores del Edificio Focsa, el más alto de La Habana, pudieran dar lecciones de buen hacer a los proyectistas, inversionistas, contratistas, suministradores y constructores espirituanos. ¿Habrá que buscar la receta por la que se edificó muy cerca del Focsa, en un lapso de tres años, la torre de 27 pisos de losas y 630 habitaciones que hoy es el Meliá Habana?

Si hace algo más de dos años Fuerzas de la Empresa Constructora de Construcción y Montaje de Sancti Spíritus le daban el empujón final al Pansea y el hotel estaba casi a punto de entrega, ¿qué catástrofe financiera, organizativa o ejecutiva impidió que se terminara?

Resulta incomprensible que esos dos hoteles trinitarios iniciados hace cinco y cuatro años, respectivamente, con solo 52 y 41 habitaciones esperen por un albañil o un equipamiento que ya tiene más de cinco años de atraso, o una carpintería que debía entrar en enero del 2012 y según datos recientes deberá estar en el país en junio del presente 2017.

José Ramón Monteagudo Ruiz, primer secretario del Partido: No hay una obra que se le pueda ver la cara en Turismo… Si el camino de las inversiones en la provincia es el que han llevado los hoteles Pansea y Palacio Iznaga, no hay futuro para las construcciones

“No hay una obra que se le pueda ver la cara en Turismo. Ni ese organismo, ni los constructores saben preparar obras. Si el camino de las inversiones en la provincia es el que han llevado los hoteles Pansea y Palacio Iznaga, no hay futuro para las construcciones. En años no han sido capaces de enderezar esas instalaciones, se trata de dos ejecuciones inconclusas que dejan mucho que desear y son ejemplos de lo que no puede pasar en un proceso inversionista”, sentenció José Ramón Monteagudo Ruiz, primer secretario del Partido, al opinar sobre un asunto medular para el desarrollo de cualquier territorio.

Para los directivos de la Empresa de Construcción y Montaje la solución a la falta de fuerza de trabajo, que hace rato es una asignatura pendiente para el Micons, está en la contratación de una cooperativa y valdría la pena preguntarse: ¿no existen en la provincia personas capacitadas para formar operarios en ese sector?

Aun cuando cualquiera de los suministros solicitados hace un quinquenio pueden estar en papeles o en el mar, Turismo, por su parte, tiene otros propósitos: reconstruir y convertir en pequeños paradores unas cinco haciendas en el Valle de los Ingenios en Trinidad, proyecto que también lleva tiempo dando vueltas y no se avanza. Se pretende, además, retomar el movimiento de tierra de una instalación en la playa María Aguilar, también en el sureño municipio, y nadie sabe con qué brazos.

Cuando se trata de inversiones hay que permanecer con los pies bien puestos en la tierra y lejos de buscar reos o culpas ajenas, lo primero sería impedir que con los incumplimientos y violaciones de contratos se entierren recursos financieros, materiales y capital humano, sin un aprovechamiento y al propio tiempo dejar actitudes de voluntarismo y temibles y pasionales improvisaciones que solo sirven para atraer al fantasma de lo mal hecho.