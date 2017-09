Cientos de monumentos, obeliscos, bustos y tarjas diseminados en incontables sitios de la provincia sufrieron los embates del mayor huracán en muchos años… y la mayoría salió indemne

Los Monumentos Nacionales y la mayoría de los locales, así como obeliscos, bustos y tarjas ubicados en los más disímiles lugares del territorio espirituano salieron en gran parte airosos de la durísima prueba que representó el ciclón Irma con sus fuertes vientos huracanados y las copiosas lluvias con que azotó Sancti Spíritus.

Entre los más valiosos exponentes del patrimonio histórico de la villa del Yayabo se encuentran el puente sobre el río de ese nombre, el Teatro Principal y la Iglesia Parroquial Mayor, todos los cuales sortearon con éxito el embate que, en el caso del viaducto, recibió grandes volúmenes de agua en un período muy corto.

Según Anait Gómez Hernández, directora en la Dirección Provincial de Patrimonio, los contactos realizados con la Vivienda, Planificación Física y otros organismos, no se reportan afectaciones mayores en los inmuebles ubicados en el Centro Histórico de la ciudad, salvo alguna cubierta o alero, por la caída de tejas. Duznel Zerquera Amador, conservador de la ciudad de Trinidad, señaló por su parte que en el Centro Histórico trinitario el huracán solo produjo daños leves.

En relación con otros Monumentos Nacionales, apuntó Anait que el del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia en el Paso de Las Damas no tuvo afectación en cuanto al obelisco y la tarja, pero en cambio sí sufrió la pérdida de árboles en su cerca perimetral y en la arboleda aledaña.

Siempre según Anait, entre los más o menos afectados, sobre los que no se tiene aun información completa, figuran el campamento del Che en Caballete de Casa, Fomento, y los del Frente Norte, en Yaguajay. De Jobo Rosado, campamento que fuera del Destacamento Máximo Gómez, del Partido Socialista Popular durante la lucha armada contra Batista (1952-1958), todavía no ha llegado reporte; pero de Juan Francisco, donde Camilo Cienfuegos tuvo uno de sus campamentos, fue dañado el techo de madera y tejas de la casa de vivienda, no así el hospital de la guerrilla.

En cuanto a los monumentos locales, no hay informe alguno sobre la cabaiguanense Torre de Yero, y tampoco de las tarjas y obeliscos erigidos en el municipio de La Sierpe por la ruta de la Columna Invasora No. 8 Ciro Redondo, al mando del Che, que en octubre de 1958 atravesó ese territorio en busca del lomerío de Guamuhaya. En cambio se sabe que el monumento a la Protesta de Jarao, en el caserío de ese nombre, cerca de Sancti Spíritus, está indemne.

Desde Trinidad se reportó que el monumento a Conrado Benítez en Limones Cantero, Escambray, no sufrió daños de consideración. En ese mismo municipio, el monumento y la Casa Museo del mártir de la Seguridad del Estado Alberto Delgado no sufrieron ninguna afectación importante.