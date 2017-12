Bandas canadienses visitan a Sancti Spíritus, gracias al proyecto de Rock solidario, auspiciado por la filial de la Asociación Hermanos Saíz (AHS)

Los amantes del punk rock han estado de plácemes en esta X edición del Evento de arte callejero Lunas de invierno, no sólo por el placer de disfrutar en vivo de las bandas espirituanas de ese género, sino porque han podido intercambiar con proyectos internacionales.

Gracias al proyecto Rock solidario, rectorado por la filial espirituana de la Asociación Hermanos Saíz, (AHS), regresó a los predios yayaberos la banda de Vancouver, Canadá, Taxa, ahora acompañada de dos homólogas.

De acuerdo con William García Piruet, máximo representante del proyecto, la misma apostó por el retorno a estos escenarios por la gran acogida que recibió durante su primera visita en 2015.

“Una de las novedades de su estancia en Cuba es que llegó acompañado por la banda WANT (We are not things Nosotras no somos cosas), la primera de su tipo que nos visita integrada sólo por mujeres. Ellas hacen música que defiende la equidad de género”, añadió.

Esos proyectos de hard rock se presentaron ya en Jatibonico, Cienfuegos, Trinidad y la Casa de cultura Osvaldo Mursulí, de la ciudad del Yayabo.

Para el venidero 12 de diciembre tienen, además, previsto una presentación en la urbe de Santa Clara y, luego proseguirá el periplo por La Habana.

La joven Stefanie Jurik, vocalista del grupo WANT dijo a Escambray sentirse muy contenta de estar en este país, donde ha recibido una acogida muy calurosa por parte de los músicos y seguidores del género.

“Nuestras canciones hablan sobre problemáticas y necesidades del mundo femenino, así que llegar hasta esta Isla para que se escuchen es muy bueno”, añadió.

Las Lunas…, en busca de satisfacer los diferentes gustos etarios siempre apuesta por diversificar sus propuestas. Por ello, no dudó en incluir a las bandas internacionales, las cuales le han dejado un sabor muy especial.