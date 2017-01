El destacado realizador radial y humorista cubano Alberto Damián Luberta Noy, gloria de la cultura nacional, falleció en La Habana a la edad de 85 años



Considerado una leyenda de la creación humorística, Luberta Noy deja una obra colosal dentro de los medios de comunicación, sobre todo por su labor como artífice principal del programa humorístico-musical Alegrías de Sobremesa, de Radio Progreso, popular espacio que escribió por más de 55 años, haciendo sonreír y pensar.

Según informó el portal digital de la Radio cubana, Luberta nació el 27 de septiembre de 1931 en el barrio de Pogolotti, Marianao, La Habana, y desde muy joven trabajó como copista de libretos de radio y en la adaptación de programas de televisión.

Fue miembro del Movimiento 26 de Julio en la clandestinidad y por tal motivo estuvo exiliado en Venezuela. En su trayectoria sobresalió, igualmente, su militancia en el Partido Comunista de Cuba (PCC) y la condición de miembro fundador del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura.

Luberta resultó merecedor de numerosos reconocimientos del ICRT, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), el Ministerio de Cultura y el Consejo de Estado de la República de Cuba.

Se hizo acreedor del Premio Nacional de Radio y del Premio Nacional de Humorismo.

En días recientes, al recibir la Medalla conmemorativa 60 Aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), expresó: “Siempre hice lo que tenía que hacer en el momento que había que hacerlo, sin esperar nada a cambio, pero he vivido con el privilegio de recibir muchos honores y la medalla 60 aniversario de las FAR es un orgullo más, ha sido el colofón de los años vividos, y se la agradezco al Partido, al gobierno y al pueblo, que en definitiva es el protagonista de todo”.

Su sensibilidad y amor le posibilitaron forjar una excelente familia, también amante de los medios audiovisuales, reflejó este medio digital.

Su quehacer artístico siempre tuvo fuente de inspiración en el pueblo, que lo vio rodeado de amigos fieles con presentaciones de Alegrías de Sobremesa por fábricas, escuelas, cooperativas y bateyes del país, y en 1983, como parte de la Brigada Artística cubana que recorriera de “Cabinda a Cunene”, la geografía angolana para que nuestros soldados internacionalistas tuviesen un contacto con la Patria.

Alberto Damián Luberta Noy, por la obra de toda la vida deja al partir su alegría, sus enseñanzas, su legado de amor al universo radiofónico, y un invariable compromiso con Cuba y la Revolución.

Por voluntad familiar su cadáver será velado. Llegue a toda la Radio Cubana, a sus familiares y amigos, el más sentido pésame por el deceso de esta gloria de la cultura nacional.