Villa Clara tiene el lujo de contar con Frederich Cepeda como cuarto madero. Con la semifinal empatada a dos victorias, su ofensiva será vital en el quinto choque

El espirituano Frederich Cepeda, es el pelotero cubano con mejor promedio ofensivo en postemporadas (362) y hoy es el cuarto bate de los Azucareros de Villa Clara. No ha decepcionado —con la excepción del tercer choque contra los Tigres— el «experimentado gallo» no se ha ido en blanco ante el pitcheo avileño.

«Así es el béisbol, un día bien, otro regular. Independientemente de que estés jugando, siempre vas a fallar o a batear. Lo importante es ser consistente y tratar de remediar los errores. Hoy ya el juego pasó, satisfactoriamente fue una victoria para nosotros. Satisfactoriamente para mí, pude conectar dos hits y ayudar al equipo, ahora en lo que hay que pensar en es el quinto partido de la semi, que es algo bien importante», dijo el del dorsal 42, al término del choque que empatara a dos triunfos esta semifinal.

—Tal parece que no habías dejado de jugar

—(Se ríe) Eso dicen. Pero es que me mantengo siempre entrenando, haciendo cosas. Realmente este ha sido un año bastante difícil, con lesiones, operaciones y recuperaciones, y hasta ahora siempre he tratado de estar activo, si no muevo un pie, muevo una mano, pero siempre mantenerme preparado. Y ahora que tuve el chance del alta médica, siempre entrené para mantener la forma física y ofensiva sobre todo. Y hasta ahora las cosas van saliendo bien».

Cepeda no tiene buenos recuerdos en esta instancia con el equipo de sus amores (Sancti Spíritus). De hecho recuerda con pesar aquel ponche que se tomó ante Oscar Gil, en el 2002 y que le dio el título a los holguineros. No obstante, cree que es tiempo de borrar esos malos pensamientos, y centrarse en el ahora, con Villa Clara, con una historia diferente, con un pasado menos amargo.

«Solo tengo agradecimientos de estar aquí en este play off y por lo menos vivir la emoción de eso con este equipo que le ha dado tantas glorias a la provincia y al país. Me siento súper contento. Y vaya, espero que sí, que los espirituanos ahora le «vayan» a los naranjas, estamos en la misma región central, y yo jugando por acá. Hay que mantenerse enfocados, porque este Ciego no deja de ser un team excelente, y sigue siendo el campeón nacional. Tenemos una tarea dura, pero no imposible. Pienso que el partido de hoy sea muy decisivo».

Tomado de Vanguardia