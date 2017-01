José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del PCC, reiteró la confianza de la Revolución en la juventud, como continuadora de la obra y fuerza motriz del desarrollo del país en todos los ámbitos



El dirigente partidista resumió las faenas del Seminario para los primeros secretarios de los comités provinciales y municipales de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), celebrado desde el jueves último en el Centro de Convenciones Lázaro Peña, de la Central de Trabajadores de Cuba.

Estos tiempos y, más aún, el futuro, exigen de todos un esfuerzo mayor, incluso de los que cumplen, el país lo necesita, y podemos y debemos hacer más, recalcó Machado Ventura, y añadió que en la producción, los servicios, cada frente de batalla, la participación y el impulso de la juventud cubana resultan, como nunca, decisivos.

Hablamos siempre de la juventud como el relevo y es cierto, pero es que ahora esa continuidad de la Revolución confiada a los jóvenes no es misión hipotética ni para quién sabe cuándo, no se trata de un futuro remoto ni de una juventud en abstracto, el relevo son ustedes, esta joven generación, y tienen que prepararse, afirmó.

El Segundo Secretario del Comité Central destacó la trascendencia de estas jornadas de intercambio y preparación en La Habana, que han ofrecido a los dirigentes juveniles información de primera mano sobre la realidad nacional y el acontecer mundial, así como también herramientas muy útiles para su labor.

Coincidió con varios de los primeros secretarios en la pertinencia de sistematizar estos encuentros, quizá -sugirió- con una frecuencia bienal a nivel nacional y anualmente en cada provincia, pero que en los municipios debe ser cada mes, porque para eso está la reunión de los secretarios generales de las organizaciones de base.

Todo lo aprendido en estos días, la información que han recibido tienen que trasmitírselos, porque las ideas y los proyectos que puedan salir de este encuentro han de concretarse en las bases, es ahí donde está esa multitud de jóvenes, militantes y no militantes, a quienes tienen que llegar, atender, movilizar, incorporar y ayudar a formar, señaló.

Consideró que la Juventud Comunista está en un buen momento y llamó a continuar promoviendo en los “pinos nuevos”, por todas las vías posibles, un mayor conocimiento de la Historia de Cuba, la identidad, el apego a las raíces, porque, incluso antes que militante, se ha de ser patriota.

En este día final se pasó revista al cumplimiento de los acuerdos del X Congreso de la UJC -celebrado en julio de 2015-, y a las prioridades para 2017, año intenso, en el cual la vanguardia política juvenil celebrará sus 55 abriles y tendrá lugar en Sochi, Rusia, el XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes.

Al Comandante Fidel honraron los dirigentes de la UJC al inicio mismo de la jornada sabatina y a lo largo de un debate de esencias, honesto, raigal y comprometido, que insistió en la necesidad de asumir, como modelo de vida, el concepto de Revolución expresado por el líder de la Revolución Cubana, en mayo de 2000.

Crecernos ante los desafíos, problemas, la adversidad, incluso; trabajar, trabajar, trabajar; luchar, siempre hasta la victoria: solo así podremos construir la Cuba soñada y que bien vale los mayores sacrificios, aseguró Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y del Consejo de Estado, y primera secretaria del Comité Nacional de la UJC.

Los resultados alentadores en 2016 en cuanto al crecimiento y otros indicadores, han de ser un acicate para seguir fortaleciendo la vida interna de la UJC e insistiendo en cuestiones clave, como la disciplina, combatividad, responsabilidad, exigencia, o lo que es igual, la ejemplaridad de todos y cada uno de los militantes, expresó.

Instó, asimismo, a trabajar con inteligencia, sistematicidad y coherencia; a hacer, con la mira puesta en ese universo amplio y heterogéneo de jóvenes a quienes ha de representar y sin dejar de medir el real impacto y la eficacia de cada acción.

Contribuir a transformar escenarios, realidades, mentalidades y conductas, y propiciar la más activa participación de las nuevas generaciones en la obra de la Revolución, como garantes de su continuidad histórica: de eso se trata y para eso la UJC ha de estar y actuar en todas partes como vanguardia que es, agregó Morfa González.

El programa para estos tres días de Seminario incluyó un intercambio con Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y la presentación por especialistas del Centro de Estudios sobre la Juventud de los resultados de recientes investigaciones.

Otros temas en la agenda fueron los actuales retos ideológicos de la organización política, su aporte a la actualización del modelo económico cubano y a la defensa de la Patria, y la educación, la salud y el deporte en el centro de la atención de la UJC y demás movimientos y organizaciones estudiantiles y juveniles.