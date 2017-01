La medalla conmemorativa 60 Aniversario de las FAR, que otorga el Consejo de Estado, fue entregada a los colaboradores cubanos que combatieron la epidemia del ébola en África Occidental



Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y titular del Ministerio de Salud Pública, y el General de División Elfre Pérez Zaldívar, jefe de Jefatura del MINFAR, presidieron la imposición del estímulo a ese ejército de batas blancas, que enfrentó la riesgosa tarea, con peligro real para la vida, y cumplió el compromiso contraído con Fidel, Raúl y el pueblo de Cuba.

La vicetitular del MINSAP, Marcia Cobas, miembro del Comité Central del Partido, rememoró cuando en octubre de 2014, al partir las brigadas del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve hacia Sierra Leona, Liberia y Guinea Conakry, el líder histórico Fidel Castro Ruz, en sus reflexiones, escribió:

“El personal médico que marcha a cualquier punto para salvar vidas aun a riesgo de perder la suya, es el mayor ejemplo de solidaridad que puede ofrecer el ser humano, sobre todo cuando no está movido por interés material alguno”.

Hoy su ausencia física nos duele y a la vez nos compromete a seguir sus ideales o cumplir el sagrado compromiso de defender el socialismo bajo los preceptos del concepto de Revolución, expresó Cobas en el acto, presidido además por la General de Brigada Delsa Esther Puebla, vicepresidenta de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Con el espíritu de victoria que primó en los 82 hombres que arribaron a las costas cubanas en el yate Granma, los que combatieron en la Sierra y los que entraron triunfantes en La Habana, el ejército de batas blancas reafirma que siempre tendrá en cada batalla la convicción de que se pudo, se puede y siempre se podrá luchar y salir victorioso, acotó la viceministra.

En nombre de los colaboradores que recibieron la medalla, el doctor Felipe Delgado Bustillo, integrante de la brigada en Sierra Leona, recordó la creación por el Comandante en Jefe del contingente Henry Reeve el 19 de septiembre de 2005, y ponderó la voluntad y espíritu humanista de Fidel.

El galeno subrayó que durante estos años esa fuerza ha estado presente en Pakistán, Haití, Ecuador, Guatemala, Perú, República Árabe Sarahui y en las tres naciones africanas antes mencionadas, entre otras, donde dejó su impronta de solidaridad y amor.

Ratificó el compromiso de cumplir cualquier misión encomendada dentro o fuera del país, mantener las conquistas de la Revolución y continuar llevando la solidaridad y entrega por las causas justas de los pueblos, y concluyó con una frase de Fidel:

“Ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad” y” quien no sea capaz de luchar por otros, no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo”.

En el acto, efectuado en la Unidad Central de Colaboración Médica, fue develado un sitio para honrar a los 291 profesionales del sector de la salud fallecidos en el cumplimiento de su misión durante los más de 50 años de colaboración médica, y se colocó una ofrenda floral en tributo a su memoria.