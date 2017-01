Más de 9 800 planteamientos formularon los espirituanos en el III proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores correspondiente al presente mandato

La necesidad de lograr una mayor movilización de las masas, propaganda y divulgación del programa de las reuniones, así como mejorar la calidad de la preparación de los representantes de base quedaron como asuntos pendientes tras finalizar el III proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores de este mandato.

Según Mileydi Peláez García, secretaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Sancti Spíritus, quedan dificultades a solucionar para próximos ciclos, aun cuando el proceso se puede calificar de positivo, ya que se cumplió con el cronograma de encuentros y se capacitaron todos los delegados, lo cual posibilitó que los mismos pudieran establecer el diálogo con los electores, rubricar compromisos de participación popular, crear comisiones de vecinos e intercambiar sobre el tema de las indisciplinas sociales.

Rendir cuenta no es una rutina más, pues en esas reuniones el delegado explica la labor por él realizada, ofrece información de interés, identifica los problemas y necesidades y promueve el debate, de modo que si algo no salió como se esperaba es que en algunas asambleas no se indagó en las causas que originan los problemas, mientras que en otras no se logró elegir el mejor lugar.

Por otra parte, se sabe que no siempre hay solución para todos los planteamientos, pero sí se deben encontrar alternativas para atenuar los problemas.

No obstante, indicó Mileydi, el balance es efectivo, al igual que la cifra de planteamientos, que esta vez sobrepasó los 9 800. De ellos, 6 557 corresponden a la participación popular que representa el 66.4 por ciento.

Encabezan la lista de los más reiterados la reparación de los viales, dificultades con el abasto de agua, reparación de salideros en exteriores, dificultades con la recogida de desechos sólidos, en tanto los principales planteamientos de participación popular estuvieron referidos a la higienización, eliminación de microvertederos, indisciplinas sociales e ilegalidades.

En este tercer ciclo de reuniones de rendición de cuenta se evidenció que en no pocos lugares los electores solo hacen presencia física y no participan del debate, con lo cual desaprovechan la oportunidad de ser parte de la fiscalización y también de la creación de soluciones colectivas a los problemas que más atañen a la comunidad.