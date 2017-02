El magnate inmobiliario no heredó de Barack Obama el desastre que suele decir, sino una nación recuperada de la recesión económica, precisa The New York Times

El diario The New York Times califica este 18 de febrero de aprendiz de la Casa Blanca al presidente estadounidense, Donald Trump, bajo el argumento de que los fiascos de sus primeras cuatro semanas de gestión parecen dirigir el país hacia un desastre.

‘Con señales de desespero el presidente Trump insiste por estos días en que él es el jefe ejecutivo que Washington necesita, el negociador clave que, como aseguró durante su campaña, puede arreglar las cosas. Pero lo que Estados Unidos ha visto hasta ahora es una inepta Casa Blanca liderada por un célebre aprendiz’, advierte en un editorial.

Según el influyente periódico, el magnate inmobiliario no heredó de Barack Obama el desastre que suele decir, sino una nación recuperada de la recesión económica y con fuertes aliados en el exterior.

‘El señor Trump va en camino de crear su propio desastre, debilitando la seguridad nacional e incluso poniendo en riesgo el funcionamiento básico del gobierno’, precisa.

Para The New York Times, resulta preocupante que miles de puestos de alto rango en su administración permanezcan vacantes y que lo servidores públicos de carrera tengan que chocar con equipos de avanzada designados por la Casa Blanca para dirigir las agencias federales hasta que lleguen los funcionarios permanentes.

Asimismo, señala las tempranas bajas de su gestión, como la del ahora exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, y los roces con México, Australia y la familia real británica.

El diario cita al historiador presidencial Douglas Brinkley, quien acusa al nuevo gobierno de hacerlo todo mal y a Trump de dedicarse a lanzar comentarios, tweets y políticas temerarias.

De acuerdo con The New York Times, las cosas en Estados Unidos irán muy mal, a menos que el 45 presidente logre incorporar algo de orden a su estilo de trabajo.