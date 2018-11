Capital cubana será destino turístico renovado

El ministro de turismo cubano, Manuel Marrero, significó este cuatro de noviembre que el año próximo, cuando se cumplan 500 años de La Habana, la capital cubana será un destino de recreo renovado.

En entrevista con el periódico dominical Juventud Rebelde, Marrero certificó que esta ciudad con sus pobladores y visitantes celebrarán esa fecha (16 de noviembre de 2019) por todo lo alto.

Dijo que todos unidos andan en busca del esplendor habanero, un empeño que cuanta con el aporte del sector del turismo, que resaltara los símbolos del patrimonio del a nación.

Explicó que la calidad es la principal prioridad, pues Cuba dispone de una cantidad de atributos que la diferencia de la competencia, como el hecho de tener varios sitios declarados por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Sin embargo, agregó, a veces no se valoran correctamente, pero entre los europeos y en gran parte del mundo, sí.

Insistió en que la capital cuenta con 250 edificaciones que son Monumento Nacional, muchas son instalaciones turísticas y también hay gran cantidad de parques nacionales.

Reflejó que ello constituye un gran atributo, porque no se puede construir una montaña, no se puede construir una playa preciosa, no se pueden construir parques nacionales.

Hay que seguir trabajando en estos aspectos que dependen de las personas, y por eso es una prioridad para la preparación de la gente, y la exigencia, recalcó.

Sentenció que el atributo que otorga la seguridad ciudadana es algo que se debe tener muy en cuenta en este mundo loco, en este planeta de guerras y de terrorismo.

Un país donde no hay crimen organizado, y no hay secuestros, ni carteles de la droga, tributa de una manera importante a la diferenciación y a la calidad del producto, refirió el titular.

Especificó que existen en toda Cuba casi 70 mil habitaciones en hoteles con estándares internacionales.

En estas no se incluyen las instalaciones que administran las empresas de alojamiento de los gobiernos, ni las que pertenecen a organismos, dedicadas a la estimulación de sus trabajadores. Tampoco se reflejan las 23 mil habitaciones del sector no estatal para el turismo, detalló.

Aclaró que en la capital prestan servicio 11 hoteles cinco estrellas, y al finalizar 2023 deben estar abiertos unos 10 más con esa categoría; esto sintetiza la prioridad que se le está dando a La Habana.

Adelantó que de la manera en que se implementa el plan de desarrollo del turismo de cara a 2030, serían unas 100 mil habitaciones más para esa fecha y en todo esto el peso mayor se ejecuta con limitados recursos propios, pero también se prioriza la inversión extranjera en el país.