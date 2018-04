Centro John F. Kennedy de EE.UU. abrazará la cultura cubana

El Centro estadounidense John F. Kennedy para las Artes Escénicas considera un placer abrir sus puertas a quienes quieran abrazar la cultura cubana en un gran festival cuyos preparativos marchan hoy de forma perfecta, según aseguran sus organizadores.

Tenemos bastante trabajo, pero hay mucha gente en función del éxito del evento y los preparativos están perfectos, manifestó a Prensa Latina la directora de Programación Internacional de la institución, Gilda Almeida, al referirse a la cita bautizada como Artes de Cuba: From the Island to the World (De la isla al mundo) .

El festival, que comenzará el 8 de mayo próximo con la presencia de más de 200 artistas cubanos residentes en su país y fuera de él, ‘es muy importante para el Centro Kennedy y creo que para todo el mundo’, aseguró la directiva.

La cultura de la isla es extraordinaria, hicimos muchos viajes para seleccionar a los participantes y estamos muy confiados en que la programación es excelente, será un gran éxito, expresó.

De acuerdo con Almeida, quienes asistan van a tener una oportunidad única de conocer lo mejor de la mayor de las Antillas en teatro, música, cine, danza, artes visuales y culinarias.

‘Será un honor para el Centro Kennedy presentar este festival, en el cual estamos trabajando desde hace muchos años’, agregó la responsable de programación internacional.

Explicó que la curadora del evento, Alicia Adams, comenzó a viajar a Cuba hace más de dos décadas y conoce mucho sobre la nación caribeña y su cultura, la cual es tan rica, ‘que era necesario dedicarle un festival solo a ella’.

Todos los espacios del lugar, incluyendo nueve teatros, estarán dedicados a la cita que se prolongará hasta el 3 de junio, y para la cual prevén contar con una cifra de 200 a 250 voluntarios que apoyen a la institución con el movimiento de esas semanas.

Espero que vengan personas de todas partes del mundo a esta oportunidad espectacular, será algo fantástico, resaltó la directora.

Al anunciar en diciembre pasado la próxima celebración de este acontecimiento, la presidenta de la reconocida entidad, Deborah Rutter, destacó en un comunicado que Cuba es una potencia cultural.

Por su parte, Adams, quien además de curadora del evento es vicepresidenta de Programación Internacional del lugar, señaló que la isla es una exuberante mezcla de influencias -africana, europea, caribeña, de América del Norte y del Sur-, lo cual la convierte en una de las culturas más dinámicas del mundo.

Una de las figuras más representativas de la canción popular cubana, Omara Portuondo, abrirá con música la cita, cuya parte danzaria contará con las compañías Ballet Nacional de Cuba, Malpaso e Irene Rodríguez.

Otros participantes serán Aldo López-Gavilán, la Orquesta Miguel Faílde, Zule Guerra y Quinteto Blues de Habana, Aymée Nuviola, Haydée y Pablo Milanés, y los Van Van; así como los grupos teatrales El Público y Argos Teatro.