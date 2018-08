Consulta enjundiosa (+fotos)

La consulta popular sobre el proyecto de Constitución de la República comenzó en el municipio Sancti Spíritus por el colectivo de 40 trabajadores del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) de este territorio, quienes realizaron sustanciosas propuestas y reflexiones —con ética y respeto, pero no exentas de contradicciones—, para enriquecer la denominada ley de leyes que regirá los destinos de la nación.

Luego de escuchar la introducción y una explicación general de este proceso, Ivis Pérez aseguró que su colectivo apoya la reforma constitucional e insistió en que, cuando se apruebe, debemos cumplir con la nueva Constitución para fortalecer al país.

Una de las sugerencias más repetidas resultó la inclusión del término medioambiental en distintos artículos, con el propósito de fortalecer la idea de construir un socialismo próspero y sostenible, segundo término este que mucho se relaciona con la protección de la naturaleza.

Osmany Ceballos sugirió que en el Título 1, párrafo 30 debía incluirse garantizar la calidad de vida entre los objetivos esenciales del Estado cubano; en tanto en el párrafo 59, referido a la protección del patrimonio natural, histórico y cultural de la nación refirió la necesidad de crear una nueva ley al respecto.

Por su parte, en el tema de las relaciones internacionales, en el párrafo 70 sobre la voluntad de integración y colaboración con los países de América Latina y el Caribe, Gilberto García propuso incluir a otras partes del mundo dada la amplitud de los nexos de la isla con otras naciones del planeta.

En la parte relacionada con los deberes, derechos y garantías, nuevamente se insistió en la inclusión de términos que especifiquen sobre el derecho a vivir en un medio ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.

En el párrafo 180, donde se estipula que “Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo”, Leonel Díaz propuso eliminar la palabra fundamentales para así dejar establecido que todos sean propiedad pública al servicio de la sociedad.

Julia Valdivia se refirió a un tema medular, la asistencia social, y comentó que las nuevas leyes deben reflejar bien las necesidades que tienen algunas personas de trabajar como sostén familiar sin abandonar a alguno de los integrantes de su hogar que se encuentre enfermo o limitado y por ello deben buscarse soluciones para armonizar ambos intereses.

En el párrafo 214 referido a que la asistencia social debe proteger a las personas sin recursos ni amparo, no aptas para trabajar, que carezcan de familiares en condiciones de prestarle ayuda, Leonardo Cruz, pidió quitar esa última condición pues a algunos enfermos y limitados sus familias no los quieren o no los pueden ayudar y necesitan igualmente la ayuda de la asistencia social.

Por otra parte, en uno de los temas con mayor diversidad de puntos de vista, el matrimonio, las opiniones aparecieron divididas: Freddy Ruiz consideró que debía dejarse como rezaba en la actual Constitución, como la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, pues le parece extremo permitir el matrimonio homosexual porque el pueblo cubano no se encuentra preparado para eso, aunque aclaró que estas personas podrían seguir viviendo juntos y tranquilos como hasta ahora.

Al respecto Gilberto García sugirió buscar un punto medio donde a los homosexuales, luego de dos años de concubinato, se les garanticen derechos sobre las propiedades y el patrimonio de sus respectivas parejas, sin necesidad de llegar a formalizar el matrimonio y que este se mantenga como hasta ahora para garantizar la procreación y la continuidad de la especie.

En tanto Julia Valdivia comentó que le parece adecuada la propuesta de cambio que se establece en el Proyecto pues estamos proponiendo la Constitución de una sociedad inclusiva, donde no se deben excluir personas por su orientación sexual, ni quitarles el derecho al matrimonio: “A pesar de ser un asunto polémico por la tradición machista existente, en Cuba todos tenemos iguales derechos y deberes y la nueva legalidad debe atenuar esos prejuicios y no reforzarlos”.

Por otra parte, en el capítulo referido a los derechos y deberes cívicos y políticos, Gilberto García propuso añadir otro inciso para elegir al Presidente de la República y al gobernador de la provincia por el voto directo; mientras que Julia Valdivia consideró que debía dejarse como los consigna el Proyecto para que los destinos del país se mantengan en manos de la Asamblea Nacional, donde toda la sociedad se encuentra representada y así garantizar la continuidad de la Revolución.

Luego de escuchar otros muchos planteamientos y sugerencias sobre diversas temáticas, Yumar Castro, primer secretario del Comité Municipal del Partido, elogió el desarrollo de esta asamblea piloto como un ejercicio de democracia, de expresión práctica de la participación del pueblo en la toma de decisiones más importantes del país.

En las conclusiones de esta consulta, por su parte, Edelio Torres, miembro del Buró Provincial del Partido, comentó que todas las opiniones vertidas aquí se tomarán en cuenta y que mientras transcurre este proceso resulta muy importante que cada colectivo y cada barrio se estudie el documento para que pueda aportar con sus criterios y así garantizar una Constitución moderna que garantice el presente y el futuro de Cuba.