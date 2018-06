¿Electricista o informático?

El ingeniero electricista Senly Martín Gerónimo pudiera parecer sobradamente ocupado como padre de dos niños pequeños, su casa en construcción y responsable del sistema de gestión comercial en la mayoría de las sucursales de la Empresa Eléctrica Provincial; sin embargo, siempre busca tiempo en su apretada agenda para investigar e innovar.

“Lo hago porque me gusta, lo tomo como un hobby, me entretiene. Si existe un problema, busco resolverlo, eso viene desde la universidad, me lo inyecté en las venas, quizás porque había visto a mi abuelo inventando, él era radiotécnico, arreglaba aquellos televisores Krim 218 y también me decidí a innovar”, asegura mientras sonríe continuamente y mueve intranquilo un pie con esa ansiedad que suele acompañarlo siempre.

Este joven obtuvo recientemente uno de los premios concedidos por la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) en la provincia por el notable impacto económico de sus trabajos, que el pasado año sumó más de 113 200 USD y 768 400 pesos.

La Aplicación con sistema operativo Android para la lectura de metro-contadores de energía eléctrica, el Programa para el diagnóstico de bancos de transformadores en el Dispositivo Digital Personal (PDA), el Programa Android para levantamiento de carga y un Software para la inspección de clientes mayores y prepago en el PDA constituyen sus principales resultados y parecen más salidos del ingenio de un informático que de un electricista.

¿Informático frustrado?, provoca Escambray al también máster en Ciencias en Ingeniería Eléctrica.

“Me gusta la electricidad, pero también me gusta hacer estas aplicaciones para mejorar el servicio eléctrico. Me dediqué a programar porque con eso se resuelven muchos problemas, se mejoran las condiciones de trabajo de los lectores cobradores, de los inspectores eléctricos”.

Con dominio del Microsoft Windows y sus aplicaciones, de la programación de alto nivel y Android, así como capacitado para trabajar con bases de datos, reparación e instalación de hardware, Senly obtuvo desde estudiante múltiples premios por su creatividad científico-técnica.

Hasta ahora se inscribe como su aporte más reconocido la Aplicación con sistema operativo Android para la lectura de metro-contadores de energía eléctrica: “Actualmente la lectura de los metros de corriente en el país se realiza con el PDA, que cuenta con varias facilidades, pero es una herramienta importada y muy costosa en el mercado internacional. Mi software se puede utilizar en una tableta o teléfono celular con sistema operativo Android, que se encuentran disponibles en el mercado cubano, tanto en la cadena Cimex como en Etecsa, y cuestan mucho menos”.

Entre las ventajas de esta propuesta también se cuentan la posibilidad de utilizar el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para saber la localización geográfica exacta de cada cliente en el terreno; y de hacer un recorrido de cada ruta en un mapa para ponerlo a disposición de las sucursales, en particular del personal que no lea el itinerario regularmente.

“Desde el punto de vista social resuelve, además, que los lectores se quejan porque el PDA no se ve a pleno sol y en el celular o tablet —como la pantalla no es transflexiva— puede observarse perfectamente. También esta opción es más manuable, pesa menos y no necesita accesorios para trabajar; cuenta con cámara fotográfica para tomar imágenes de las condiciones del servicio con vistas a futuras visitas a los clientes por parte de los inspectores eléctricos; dispone de comunicación a través de Bluetooth, y Wifi; tiene mayor memoria para almacenar datos y mejorar la velocidad de procesamiento, evitando que se bloquee con facilidad”.

Por el momento esta aplicación solo se utiliza en el sector residencial de Fomento, La Sierpe y una sucursal de Yaguajay porque los PDA resultan compatibles con los metro-contadores por un sistema de captación infrarrojo, mientras que los móviles o tabletas no cuentan con esa función.

“En estos lugares los PDA se han ido deteriorando y se encuentran escasos, además que la incidencia de los metro-contadores con infrarrojos es mínima. Ahora estoy trabajando con el propósito de resolver el obstáculo que impide generalizar mi innovación”.

Aunque sus invenciones le llevan mucho tiempo extra, las nuevas ideas no le dejan de fluir y hasta de la Unión Eléctrica ya le encargan algunas búsquedas y soluciones. Ahora mismo se enfrasca en un hardware concentrador de la lectura de los metro-contadores, una plataforma que procese y unifique la información de estos para que los lectores no necesiten ir de casa en casa: “Es difícil, pero lo voy a lograr”.