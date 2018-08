Frederich Cepeda cambia de planes: de Artemisa a Tijuana

El pasado sábado el pelotero espirituano Frederich Cepeda Cruz viajó a México para cumplir, finalmente, su contratación con el equipo Toros de Tijuana de la Liga Profesional de ese país.

Cepeda había hecho el viaje hasta Artemisa para iniciar la Serie Nacional con los Gallos, pero el propio día del debut de su elenco fue notificado de la contratación que se había anunciado más de un mes antes cuando la parte mexicana mostró interés por el pelotero cubano, según lo informaron las máximas autoridades del béisbol en el país y la provincia

En declaraciones a Escambray horas antes de partir hacia Artemisa, Cepeda declaró: “Comienzo a jugar la Serie Nacional con mi equipo de Sancti Spíritus. Lo del contrato se conversó conmigo y con la Federación Cubana, pero no se hizo nada oficial con la parte mexicana, me informaron que antes del seis de agosto tenía que firmar el contrato, vine de los Centroamericanos y no se me hizo ninguna notificación”.

Teniendo en cuenta las características burocráticas para la firma de un contrato, al parecer los papeles del convenio se habían traspapelado o desperdigado en alguna gaveta de la Federación Cubana de Béisbol, entidad encargada de este proceso en el país.

Según adelantó Cepeda a través de su chat de Facebook a partir de esta semana comenzará a jugar con su nuevo elenco y estará aproximadamente un mes en tierras aztecas en la parte final del campeonato de ese país.

Luego pretende incorporarse a la Serie Nacional con su equipo de los Gallos.