Gimnastas del equipo Cuba entrenan en Sancti Spíritus

En predios yayaberos asumen la preparación con miras a asus asistencia a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla

Aros, cintas, pelotas y clavas danzan en los tapices de la Sala Yara y la EIDE Lino Salabarría. Las portadoras son las niñas que competirán por Cuba en la gimnasia rítmica de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia.

Llegaron hace unos días y animarán por cinco semanas las mañanas y las tardes de esas instalaciones. Cumplen con rigor cada selección como si estuvieran delante de los jueces y el público colombiano.

No puede ser de otra manera, según explica Nely Ochoa, jefa de entrenadoras del equipo nacional. “El propósito fundamental es que las niñas estén concentradas en este momento de la preparación, que marcha según lo planificando, con dobles sesiones de entrenamiento en las que se cumplen los objetivos de calificación, exigencia diaria, el cumplimiento del peso corporal para la competencia, pues es algo muy importante.

“Ya se ultiman detalles de la expresión, la sincronización del conjunto y las selecciones en el caso de las individuales. Tratamos de no permitir errores graves para que garanticen una mejor ejecución y en general buscamos que cumplan con todos los requerimientos que se piden para buscar mejores calificaciones”, añadió la jefa de entrenadores.

Cuba asistirá con un equipo joven, cuya experiencia competitiva más exigente fue la participación en el clasificatorio centroamericano. También cumplieron una base de entrenamiento en Rusia.

“Allí se arreglaron todos los montajes y actualizamos todo lo que existe internacionalmente en ese sentido. El conjunto tiene calidad, y desde el punto de vista individual presentaremos selecciones con bastante nivel de dificultad, y no es que haya tanta exigencia en el área, pero si no vamos con una ejecución buena no se puede aspirar a nada”, aseguró Nely Ochoa.

Según la propia fuente Cuba irá con dos gimnastas en las selecciones individuales con pronóstico de lograr bronce y seis en el conjunto con previsión de plata y bronce.

“Pero si compiten bien, todo sigue como está planificado y la competencia se comporta con justeza en el caso del arbitraje, comoquiera que es un deporte de apreciación, se puede aspirar a mejorar los colores de las medallas”, pronosticó finalmente.