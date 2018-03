Lula: Si quieren pelear, hagámoslo en las urnas

Si piensan que con piedras y tiros van a quebrantar mi disposición de luchar están equivocados, advirtió el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Lula lanzó el aviso durante una visita al Asentamiento 8 de junio, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en la localidad de Laranjeiras do Sul, después que dos ómnibus de la caravana con que recorre estados del Sur del país fueran atacados a tiros este martes por grupos de extrema derecha.

Paraná, que es gobernado por Beto Richa, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), fue el único estado de la federación de todos los recorridos por la caravana (cuya cuarta etapa culminará este miércoles en Curitiba) que no proveyó una escolta policial para la comitiva, señaló el fundador del Partido de los Trabajadores (PT).

Mientras, en un pronunciamiento hecho en el Campus de la Universidad Federal de la Frontera Sur en la propia localidad, el ex mandatario recalcó que en su periplo por Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná la caravana ‘está siendo perseguida por fascistas, por grandes propietarios de tierra’.

Lo que estoy viendo ahora es casi el surgimiento del nazismo, remarco Lula y negó que se tratara de política, porque si quisieran derrotar al PT irían para las urnas.

El ex presidente insistió en que no es posible permitir que esos grupos fascistas hagan lo que quieran y dijo esperar que quienes están en el gobierno estadual y federal, sea golpista o no, asuma la responsabilidad.

Si quieren pelear, peleen conmigo en las urnas; pero vamos a respetar la democracia, la convivencia en la diversidad, instó.

Por su parte, y en conferencia de prensa, la presidenta nacional del PT, Gleisi Hoffmann, denunció que la violencia contra la caravana Lula por Brasil viene aumentando y, no sin razón, las personas están asustadas.

Hoffmann dijo que habló personalmente en varias oportunidades con el flamante ministro brasileño de Seguridad Pública, Raúl Julgmann, para pedirle apoyo e incluso le enviaron con anticipación un oficio comunicándole cuál sería la ruta que cubrirían en la cuarta etapa del proyecto.

Mas, lo cierto es que no tenemos protección ni hay un pronunciamiento oficial sobre los ataques de que hemos sido víctima, deploró.

La también senadora petista catalogó lo sucedido esta tarde, cuando dos tiros alcanzaron el ómnibus en que se traslada la prensa que acompaña la caravana, como algo ‘extremadamente grave’ y exigió una investigación de los hechos.