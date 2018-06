Núcleos sin combustible

Los reclamos no cesan, por más que hayan pasado ya más de cuatro años. Quienes reciben las quejas de esos consumidores los llaman núcleos sin nada, ya que junto a la inscripción Combustible en la segunda hoja del documento, estampadas por la Oficina de Registro de Consumidores (Oficoda) desde el 14 de febrero de 2014 aparecen las letras NSN, que significan esos tres vocablos.

Ello quiere decir que esa familia no tiene derecho a la compra por vía estatal de los módulos eléctricos de cocción que en el año 2005 comenzaron a llegar a nuestros domicilios, primero a través de las bodegas y luego mediante el Programa de Trabajadores Sociales. Y que tampoco recibirán el combustible establecido para cuando falte “la luz” o azote algún fenómeno meteorológico, que en el caso del gas licuado por cuota expendido antes de esa novedad pasó a ser un balón (o dos balitas) de reserva; y en los restantes, determinada cantidad de alcohol y keroseno.

En Sancti Spíritus suman 125 620 los núcleos familiares que adquieren esos dos últimos renglones como combustible de reserva, en casi 500 puntos habilitados por la red minorista de Comercio en todos los municipios. Quienes no acuden ya a la clásica variante del precalentamiento con alcohol para el funcionamiento con keroseno de sus cocinas podrían considerarlo arcaico, pero bien sabemos que en Cuba estamos obligados a las más disímiles variantes, incluidos la leña y el carbón, ante eventos meteorológicos que impactan cada vez con mayor fuerza.

De acuerdo con las estadísticas ofrecidos por Domingo Chaviano Darias, especialista principal del Grupo Empresarial de Comercio, solo algo más del 10 por ciento de los 183 158 núcleos existentes en la provincia posee asignaciones de gas por los contratos tradicionales, en tanto quienes lo adquieren de forma liberada son exclusivamente los residentes en el perímetro urbano del municipio cabecera.

Fuera de esa cifra y de los que recibieron ollas y hornillas tiempo atrás se queda un número considerable de familias que “sacaron” sus respectivas libretas desde hace algo más de cuatro años hasta hoy. Son, concretamente, 6 679 los núcleos “de nueva creación”, cuyo combustible aparece consignado en dicho documento con las mencionadas iniciales NSN. Para esas personas, privadas del derecho a uno de los renglones que deberían igualar a todos, resulta incomprensible la invariabilidad del número que refleja a los ciudadanos con reserva de combustible para circunstancias especiales.

“¿Con qué cocinamos nuestros alimentos ante la falta de fluido eléctrico?”, preguntaba un lector desde Tuinucú, en tanto otro remitente consignaba desde Fomento: “Lo que no entiendo es, si ese combustible viene para casos de ciclones, ¿qué importa que las tarjetas hayan sido creadas a partir del 2014?”.

“No lo tenemos por escrito en documento alguno, pero la indicación es no entregar ni combustible de reserva ni módulo de cocción eléctrica a esos núcleos, ya que el Grupo Energético Nacional no ha dado respuesta para ese combustible”, sostiene Daniel Peralta, especialista principal de la Dirección Provincial de Registro de Consumidores.

Según dicho funcionario y sus homólogos, y según los especialistas de las direcciones de Comercio en los municipios y la provincia, la lluvia de quejas no ha cesado desde que se hizo efectiva la disposición. Obviamente, el asunto pasa por las limitaciones relativas a la generación de corriente, disponibilidad y ahorro de recursos energéticos, pero eso no anula la existencia en la provincia de un número creciente de familias —tómese en cuenta que cada vez se constituyen más— que no reciben recurso alguno para la cocción de sus alimentos.