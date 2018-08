Operación Milagro registra beneficios palpables en Bolivia

Hoy, recordando el 92 cumpleaños de Fidel, vemos que los programas que impulsó siguen teniendo resultados, él sigue siendo una gran guía para toda la humanidad, aseveró el mandatario en un acto realizado en la ciudad paceña de El Alto.

‘Cuba ha operado a nuestros hermanos y no nos ha pedido nada, no son dueños de empresas en Bolivia, no son dueños de nuestros recursos naturales, eso se llama solidaridad’, significó.