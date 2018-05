Podría posponerse cumbre Washington-Pyongyang

El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió este martes que podría posponerse la reunión prevista para el 12 de junio próximo con el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-un.

Al recibir en la Casa Blanca al mandatario surcoreano, Moon Jae-in, el gobernante republicano dijo creer en la seriedad de Pyongyang sobre la desnuclearización, pero dejó ver que la fecha acordada para la cita en Singapur podría aplazarse a medida que las dos naciones discuten los términos de un acuerdo.

Si no sucede, tal vez será más tarde, he hecho muchos acuerdos, pero nunca se sabe realmente. Puede que no funcione para el 12 de junio, expresó en declaraciones a los medios en la Oficina Oval.

Veremos qué pasa, hay ciertas condiciones que queremos y creo que las conseguiremos; si no, no tendremos esa reunión que sería muy buena para Corea del Norte y para el mundo, agregó el mandatario estadounidense.

De cualquier modo, Trump manifestó que las partes siguen conversando, y que de ocurrir cualquier cambio con la fecha, se sabrá pronto.

El anuncio de la reunión entre Trump y Kim despertó grandes expectativas luego de meses de crecientes tensiones entre los dos países, y el Gobierno de Pyongyang expresó su disposición de abandonar su programa militar nuclear.

De hecho, el territorio oriental anunció que desmantelará públicamente su centro de ensayos nucleares en Punggye-ri del 23 al 25 de mayo.

Sin embargo, en días recientes descartó la celebración de la cumbre con Washington si el mandatario republicano intenta imponer la renuncia nuclear unilateral e incondicional.

Intentar la renuncia nuclear de la RPDC es tratar de llevar a Pyongyang a un rincón, y este país no es Libia ni Iraq, que tras entregar su incipiente arsenal nuclear fueron arrasados y están a merced de potencias extranjeras, afirmó la semana pasada el primer viceministro de Relaciones Exteriores de la RPDC, Kim Kye Gwan.

La nación asiática también condenó los ejercicios Max Thunder 2018, prácticas combinadas a gran escala de las fuerzas áreas estadounidense y surcoreana, y decidió suspender las pláticas intercoreanas previstas para esta semana y que darían seguimiento a acuerdos alcanzados el 27 de abril entre Kim y Moon.