Corte de Apelaciones falla contra Trump en caso de información fiscal

La determinación judicial de hoy no significa que los registros de impuestos de Trump se entregarán de inmediato. (Foto: PL)

Un tribunal de apelaciones falló este 4 de noviembre contra los intentos del presidente estadounidense, Donald Trump, de evitar que fiscales de Nueva York revisen sus declaraciones de impuestos, en otro golpe contra los reclamos de inmunidad del mandatario.

En una determinación unánime, tres jueces de la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito manifestaron este lunes que la inmunidad presidencial no impide ejecutar una citación de gran jurado estatal que indique a un tercero producir material no privilegiado, incluso cuando el tema bajo investigación se refiere al gobernante.



Tal decisión es la segunda vez en las últimas semanas que un tribunal federal de apelaciones dictamina en contra del presidente en su intento de evitar que los investigadores analicen sus registros fiscales.



La sentencia de este lunes abarca uno de los varios desafíos legales interpuestos en el país para retar los límites del poder presidencial y sacar a la luz las declaraciones de impuestos de Trump, el único presidente que se ha negado a hacer pública esa información desde la década de 1970.



El caso comenzó cuando en agosto pasado el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., emitió una citación de gran jurado a la firma de contabilidad de jefe de la Casa Blanca, Mazars USA, para indagar acerca de tales documentos, a raíz de una pesquisa criminal que realiza sobre la Organización Trump.



Tal investigación se enfoca en los pagos realizados durante las elecciones de 2016 a Stormy Daniels y Karen McDougal, dos mujeres que dijeron haber mantenido relaciones con el entonces magnate inmobiliario.



Los abogados de Trump presentaron una demanda en septiembre para bloquear la citación, al alegar que la Constitución hace que los presidentes en ejercicio sean inmunes a todas las indagaciones penales hasta que abandonen la Casa Blanca.



La oficina de Vance, por su parte, le pidió al juez desestimar la demanda, porque sostuvo que un gran jurado tenía derecho a ‘continuar su investigación libre de interferencias y demoras en litigios’, y lo llamó también a rechazar el reclamo de inmunidad general.



En un fallo emitido a principios de octubre y de inmediato apelado por el gobernante, el juez federal Víctor Marrero se opuso al argumento de la inmunidad y sostuvo que los mandatarios, sus familias y negocios no están por encima de la ley.



La determinación judicial de hoy, que confirma el fallo de Marrero, no significa que los registros de impuestos de Trump se entregarán de inmediato.



Según el diario The Washington Post, los fiscales locales acordaron retrasar la aplicación de la citación a la firma de contabilidad del jefe de la Casa Blanca si los abogados del presidente se mueven rápidamente para pedirle a la Corte Suprema que intervenga en el tema.