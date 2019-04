Estudiantes de medicina congoleses piden disculpas a Cuba

Estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas, donde se forman los jóvenes congoleses. (Foto: Archivo Cubadebate)

Estudiantes del Congo que cursan su carrera en La Habana pidieron disculpas a Cuba por los acontecimientos de los últimos días, y criticaron la manipulación política de su caso por parte de los enemigos de la Revolución, informa este 12 de abril Cubadebate.

Según el referido portal web, los estudiantes de medicina congoleños hicieron tales afirmaciones a través de una carta en las redes, en la que afirman que ‘nos cuesta mucho ver cómo nuestras palabras son utilizadas por algunas personas fuera de su contexto inicial y real, para servir a ambiciones egoístas y difamatorias contra el pueblo cubano’.



Desde hace varios días los futuros galenos iniciaron una protesta para reclamar a al Gobierno de la República del Congo el pago de 27 meses atrasados de estipendio, tornándose violenta el lunes, lo cual obligó actuar a las autoridades del orden público de la isla.



Los hechos han sido manipulados por medios extranjeros de países que no reconocen el papel de la mayor de las Antillas en el ámbito de la solidaridad internacional, en especial con las naciones del Tercer Mundo.



‘A los enemigos de Cuba, que distorsionan nuestras palabras, les decimos: nunca vamos a ser esa arma que ustedes quieren para destruir esta hermosa patria’, refieren los estudiantes, al tiempo que añaden que son el testimonio eterno que mantendrá en alto las cualidades excepcionales de esta nación.



En la misiva, reproducida en la página de Facebook ‘Je Ne Rentre Pas Sans Mon Diplome’ (No me voy sin mi diploma) citada por Cubadebate, los estudiantes congoleños destacan que la nación caribeña es su segunda patria, ‘la familia que nos ha adoptado y nos ha tratado con amor y respeto’.



‘En estos tiempos turbulentos donde varios parecen perdidos, los estudiantes congoleños en Cuba venimos a esclarecer algunas cosas, para restablecer la verdad y disipar cualquier malentendido’, destaca la carta.



Asimismo, agrega que la huelga no se hizo con el objetivo de criticar Cuba, sino con el propósito de llamar la atención y despertar la conciencia de las autoridades de su país.



‘Durante estos 27 meses oscuros de nuestra historia sólo hemos contado con el apoyo de Cuba y también de nuestras familias, en algunos casos’, subrayan los estudiantes congoleños.