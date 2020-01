Trump impedirá el testimonio de Bolton en proceso de impeachment

Trump ha precisado que no tiene “ningún problema” con que Bolton testifique, pero que le preocupa lo que esto significa para “futuros presidentes” .

El presidente Donald Trump aseguró que usará el privilegio ejecutivo para impedir que el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton y otros funcionarios de su Administración testifiquen en el proceso de ‘impeachment’ al que se enfrenta.

Bolton se declaró dispuesto a declarar en el juicio político a principios de enero.

Las declaraciones de Trump tienen lugar horas después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, haya anunciado que la próxima semana enviará al Senado el pliego de cargos contra el presidente para que pueda comenzar el juicio político en su contra por condicionar la política exterior a su interés electoral.

En este sentido, Trump ha precisado que no tiene “ningún problema” con que Bolton testifique, pero que le preocupa lo que esto significa para “futuros presidentes” por “forzar el testimonio de funcionarios involucrados en asuntos de seguridad nacional”, ha dicho en una entrevista en Fox News.

“Especialmente, un asesor de seguridad nacional”, ha continuado Trump. “No puedes hacer que explique todas las declaraciones sobre la seguridad nacional con respecto a Rusia, China y Corea del Norte, todo”, ha rechazado. “Simplemente no podemos hacer eso”, ha zanjado.

Además, Trump se ha referido a otros funcionarios, incluido el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el exsecretario de Energía, Rick Perry, indicando que “le gustaría” que testificaran, pero que no puede permitirlo.

“Me encantaría que todos testificaran”, ha dicho Trump. “Me gustaría que Mick testificara, me gustaría que Mike Pompeo testificara, me gustaría que Rick Perry testificara”, ha insistido, pero “hay cosas que no puedes hacer desde el punto de vista del privilegio ejecutivo”.

También se ha referido al anuncio de Pelosi sobre presentar el pliego de cargos del ‘impeachment’ al Senado la semana que viene. “Creo que es ridículo”, ha señalado el mandatario.

“Debería haberlos enviado hace mucho tiempo. Simplemente menosprecia el proceso”, ha considerado. Además, ha valorado que Pelosi “se convertirá en la presidenta menos exitosa de la Cámara de Representantes en la historia de nuestra nación”. “No ha hecho nada”, ha concluido.