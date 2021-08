Ratifica Venezuela principios de soberanía y autodeterminación

‘Los asesores de Biden no han aprendido del rotundo fracaso de Trump en Venezuela’, consideró Jorge Arreaza. (Foto: PL)

El canciller Jorge Arreaza ratificó este lunes los principios de soberanía y autodeterminación de Venezuela frente a las reiteradas presiones del Gobierno de Estados Unidos para interferir en los asuntos políticos de este país.

En un mensaje publicado en la red social Twitter, Arreaza desestimó declaraciones del funcionario estadounidense Juan González, asesor especial del presidente Joe Biden, sobre la perspectiva de presionar para la celebración de ‘elecciones libres y justas’ en la nación sudamericana.

‘Los asesores de Biden no han aprendido del rotundo fracaso de (Donald) Trump en Venezuela. No entienden que somos un pueblo libre que no cede ante presiones de nadie’, escribió el ministro de relaciones Exteriores en la plataforma comunicacional.

El canciller venezolano subrayó que en su país ‘hay elecciones libres y justas’, mientras ‘en Estados Unidos hay dudas al respecto’, enfatizó.

Venezuela acudirá a las urnas el 21 de noviembre para elegir a los 23 gobernadores y 335 alcaldes de la nación, así como a los integrantes de los consejos legislativos regionales y concejos municipales.

La renovación del Consejo Nacional Electoral y la convocatoria a comicios formaron parte de los acuerdos de la mesa de diálogo nacional instalada en septiembre de 2019 entre el Gobierno de Nicolás Maduro y diversos partidos de oposición.