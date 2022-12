Complejidad socioeconómica del país en la mira de los comunistas cubanos

Entre los temas de la jornada estuvo la “Estrategia para fortalecer el papel integral de la Unión de Jóvenes Comunistas en el presente y futuro del país”. (Foto: Estudios Revolución)

Como continuidad del 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), el V Pleno de su Comité Central evaluó, en la mañana de este viernes, el cumplimiento de los acuerdos adoptados en anteriores plenos, como parte del sistema de trabajo para la consecución de las Ideas, conceptos y directrices emanados de la magna cita partidista de abril de 2021.

El debate fue encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y conducido por el Dr. Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central.

El primer punto en la agenda fue una información sobre el impacto de la inversión del Trasvase Este-Oeste en el municipio de Mayarí, Holguín, y el valor de uso que se le está dando para el incremento de la producción de alimentos.

Se expuso que el Programa de Desarrollo Agropecuario del Norte de Holguín ha permitido que la empresa agropecuaria Guatemala mejore su situación económica y genere nuevos empleos, favoreciendo a habitantes de las comunidades y asentamientos aledaños, muchos de los cuales no poseían ubicación laboral estable.

La empresa dispone de 44 máquinas de riego de pivote central, atendidas por colectivos laborales recién constituidos y usufructuarios vinculados a una unidad empresarial de base, todo lo cual ha permitido mayor nivel de siembra y explotación de la tierra, aunque aún con un discreto incremento de los rendimientos.

La vinculación de las y los trabajadores al área y a los resultados finales de la producción ha permitido, además, elevar progresivamente sus ingresos, que pasaron de unos 2 500 pesos mensuales a más de 10 000 pesos en la actualidad.

Al cierre de septiembre se habían producido 20 873 toneladas de alimentos (88 por ciento del plan) y para la presente campaña de frío se han sembrado más de mil hectáreas de tierra (123 por ciento de lo previsto).

No obstante, para un mayor aprovechamiento de los beneficios que ofrece el Trasvase Este-Oeste en la zona, es preciso —se coincidió— una mayor labor de extensionismo agrario con los productores, la introducción de prácticas agrícolas de avanzada y la producción y uso de abonos orgánicos y medios biológicos para el combate de plagas y enfermedades.

El miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, expuso que en sentido general las inversiones y el valor de uso del trasvase avanzan. «A pesar de las dificultades enfrentadas, como la pandemia de Covid-19, las limitaciones con los combustibles y financiamientos, esta obra estratégica del país no se ha detenido». El Jefe del Gobierno de la República acotó, sin embargo, que todavía hay tierras con facilidades de riego que no están cultivadas y en otras no se alcanzan los rendimientos potenciales.

El Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, subrayó que esta es una obra futurista, encaminada a enfrentar desafíos que como el cambio climático. En las tierras que atraviesa el trasvase —dijo— ha habido un cambio, pero todavía puede hacerse más, como una adecuada rotación del suelo y en el caso de los cultivos de ciclo corto lograr al menos tres campañas por año.

PODER POPULAR, PODER DE PUEBLO

El miembro del Comité Central del Partido y Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Homero Acosta Álvarez, informó al V Pleno sobre el acuerdo del Comité Central del Partido relacionado con el perfeccionamiento del Sistema del Poder Popular, así como de las 35 medidas adoptadas para su fortalecimiento.

Comunicó que todos los órganos del sistema del Poder Popular ya cuentan con normas específicas que regulan su funcionamiento. La disposición de estas leyes —reflexionó— es una fortaleza que no se tenía antes; mientras que las estructuras auxiliares poseen reglamentos y metodologías para su trabajo.

El directivo de la ANPP abordó los procesos de capacitación a los delegados de circunscripción y otras acciones de preparación, porque —enfatizó— el Poder Popular no se detiene, como fueron las recientes elecciones a las asambleas municipales y la próxima constitución de estas en las 168 jurisdicciones del país.

Informó que en el último período se ha trabajado por perfeccionar los mecanismos de participación y control popular, a partir de una mejor interrelación entre los órganos que conforman el sistema del Poder Popular, el cual —agregó— en sus sesiones ha incorporado temas de impacto económico y social de interés para la población, incluido ejercicios de control como la información de los organismos, las rendiciones de cuenta y la más alta fiscalización.

Al mismo tiempo, añadió, el Consejo de Estado, que en el presente ejercicio ha aprobado una treintena de leyes y más de 60 decretos leyes, trabaja en el perfeccionamiento de su labor; y unido a la actividad legislativa realiza acciones de control y tiene una mayor interacción con las comisiones permanentes de trabajo.

Sobre las asambleas municipales del Poder Popular, expuso que estas también perfeccionan sus estructuras y la evaluación de temas de impacto en la vida económica social de sus territorios.

No obstante, aclaró Acosta Álvarez, unas de las principales dificultades a este nivel está en la insuficiente exigencia y control hacia las administraciones en interés de alcanzar una mayor respuesta o solución a los planteamientos de los electores, lo cual se refleja en la calidad del proceso de rendición de cuentas y en la evaluación que hace la población sobre el trabajo del delegado.

EN LA FMC Y LOS CDR

El V Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba también analizó los acuerdos adoptados en relación con el funcionamiento de la Federación de Mujeres Cubanos (FMC) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Acerca del cumplimiento de la Estrategia y los 13 objetivos para revitalizar el funcionamiento de la FMC, la miembro del Buró Político y secretaria general de la organización, Teresa Amarelle Boué, comentó que el Secretariado Nacional está priorizando en sus sistemas de trabajo el seguimiento a lo acordado e incorporó siete nuevas medidas.

Las acciones de la FMC, agregó, se han encaminado a completar las estructuras en todos los niveles de dirección, al fortalecimiento de la preparación de los cuadros y dirigentes de base, así como a compulsar el trabajo de las mujeres hacia la labor social en las comunidades.

A la organización corresponde —señaló— continuar trabajando en el completamiento de las plantillas de cuadros y sus reservas, así como hacer hincapié en la necesidad de que funcionen las estructuras de bloques y delegaciones en interés de la incorporación de las mujeres a la vida económica, política y social del país y fortalecer el trabajo con las jóvenes.

El coordinador nacional de los CDR, el Héroe de la República de Cuba Gerardo Hernández Nordelo, informó al Pleno sobre la Estrategia y los siete objetivos para el fortalecimiento de la mayor organización de masas de la nación cubana.

Comentó que se avanza en aplicación de la nueva estructura de la organización, así como en la comprensión de la importancia del trabajo social para encauzar las problemáticas a nivel de barrio. No obstante, dijo, entre las principales dificultades que persisten está la organización y funcionamiento de las estructuras de base, el completamiento de los cuadros y la preparación de las reservas.

El Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, subrayó la relevancia del proceso de fortalecimiento de estas dos organizaciones de masas, que debe hacerse desde los conceptos fundacionales pero atemperados al presente.

Se refirió a la importancia de los CDR y la FMC para la Revolución, y a su capacidad para movilizar y llegar al espíritu de cada cederista y federada, quienes, junto a los delegados de circunscripción, deben seguir contribuyendo desde el barrio al desarrollo y bienestar de la población.

CUBA DE AZÚCAR

Con relación al acuerdo del Comité Central del Partido sobre el cumplimiento de las 93 medidas para salvar la industria azucarera, el presidente de AZCUBA, Julio García Pérez, informó que con este objetivo se aprobó un cronograma de 300 acciones y tareas y un sistema de trabajo desde el Gobierno central, con la participación del grupo empresarial, el Ministerio de la Agricultura, la ANAP y otras organizaciones e instituciones.

En el informe presentado al V Pleno, se señala que aunque se reconocen los beneficios de las medidas y su estímulo en la producción cañera, «existe un grupo de factores objetivos y subjetivos que limitan su alcance».

Los mismos están relacionados «con el completamiento de la fuerza de trabajo, la creación de condiciones para organizar los colectivos, la disciplina laboral y tecnológica, la preparación de los cuadros y administraciones de bases productivas y centrales azucareros; así como problemas financieros y de déficit de insumos», entre otras limitaciones.

El miembro del Secretariado del Comité Central y jefe del departamento agroalimentario, Félix Duarte Ortega, insistió en la necesidad de dar un aseguramiento político eficaz a este sector, por lo que fue objeto de análisis en 13 asambleas provinciales del Partido y en más de 60 asambleas municipales.

También señaló, entre otros temas, la necesidad de fortalecer, desde el trabajo político del Partido, con acompañamiento de la UJC, el sindicato, la ANAP y otras organizaciones, el concepto del General de Ejército Raúl Castro Ruz de que sí se puede y para eso —dijo— están creadas las condiciones.

Esta zafra —recordó— será la más pequeña que haremos en 64 años de Revolución; entonces, tiene que cumplirse el plan de producción de azúcar previsto, de poco más de 450 000 toneladas, y convertirse en un momento trascendental para empezar a dar el salto en el sector.

SEGUNDA CONFERENCIA NACIONAL DEL PARTIDO SERÁ EN OCTUBRE DE 2023

Al cierre de la primera jornada de trabajo del V Pleno, los miembros del Comité Central del Partido Comunista aprobaron realizar la Segunda Conferencia Nacional del Partido en octubre de 2023, que tendrá como objetivo principal evaluar la implementación y el cumplimiento de los acuerdos del 8vo. Congreso de la organización partidista

Según la explicación ofrecida por Roberto Pérez Jiménez, jefe del Departamento de Organización, esta decisión está respaldada por el artículo 48 de los Estatutos del Partido Comunista de Cuba, donde se establece que en el periodo entre uno y otro Congreso el Comité Central puede convocar a la Conferencia Nacional para tratar asuntos importantes de la política del Partido, con facultades también para incorporar nuevos miembros, separar o liberar a quienes considere necesario.

Como antecedentes recordó que la Primera Conferencia Nacional del Partido se desarrolló en enero de 2012 y en ella se evaluó lo concerniente a la labor de la organización y se aprobaron los objetivos de trabajo relacionados con su funcionamiento; los métodos y estilos de trabajo; la labor político-ideológica; la Política de Cuadros, así como las relaciones del Partido con la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas.

Las sesiones se desarrollarán en tres comisiones de trabajo, presididas por miembros del Buró Político e integradas por el Secretariado y otros miembros del Comité Central, cuadros, especialistas y expertos que se encargarán de elaborar la información de cada tema.

Una vez hecha la convocatoria a la Conferencia, subrayó Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, tenemos el propósito de que los documentos que se vayan a presentar en la Conferencia, se analicen antes con todos los militantes, a través de un proceso que garantice que toda la militancia y algunos sectores de la población puedan dar criterios sobre los temas que serán analizados.

Que la juventud sea protagonista de su tiempo histórico

Hay que dejar que la juventud haga, que –como ha expresado el Presidente Díaz-Canel- “demuestre lo que puede dar y lo que puede aportar, evitando, en lo posible, las manifestaciones que muchas veces afectan esas potencialidades y están relacionadas con la envidia, los celos, los prejuicios y los esquemas mentales”.

Ese valioso concepto fue compartido por el Jefe de Estado en octubre del presente año, durante el Pleno Extraordinario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), el cual tuvo como fruto principal la aprobación de la Estrategia de esa organización política para fortalecer su papel integral en el presente y en el futuro del país.

Por la trascendencia que entrañaba esa reunión el dignatario se refirió a ese momento como “un encuentro muy esperado”. Y en esa jornada hizo énfasis en que, “como organización política, la Unión de Jóvenes Comunistas tiene que estar todo el tiempo pulsando los estados de ánimo, las insatisfacciones, las quejas, y actuar rápido para revertirlas, con la única fórmula que funciona en una sociedad como la nuestra: la participación activa y real en los cambios, en la obra. Solo de la participación nace el compromiso”.

Ahora el V Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba -que desde este viernes, con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sesiona en el capitalino Palacio de las Convenciones- ha retomado el tema medular de la “Estrategia para fortalecer el papel integral de la Unión de Jóvenes Comunistas en el presente y futuro del país”.

Este viernes, en la agenda del V Pleno, estuvo incluido el asunto de dar seguimiento y analizar esa Estrategia que apunta al vital propósito de garantizar la continuidad de la Revolución cubana.

Aylín Álvarez García, Primera Secretaria del Comité Nacional de la UJC, tuvo a su cargo exponer las ideas alusivas a la Estrategia diseñada por la Juventud Comunista para fortalecer su papel en el contexto de la sociedad cubana actual.

Entre los conceptos que conforman el texto que sobre la Estrategia se distribuyó entre quienes tomaron parte en la reunión del V Pleno Partidista, puede leerse que “Cuba, en la actual coyuntura, se enfrenta al desafío de continuar resistiendo en el propósito de construir una sociedad justa y equitativa, en un mundo cada vez más desigual y polarizado, de cuyos embates no escapamos.

“Hacer realidad la visión de nación, aprobada por el Partido y el Parlamento cubano, de ser soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible, con énfasis en el fortalecimiento de los valores éticos y culturales, requiere importantes cambios en distintas esferas, que marcan un contexto dinámico para las juventudes”.

En otro lugar de la propuesta se enuncia: “Los análisis desde el 11no Congreso de la UJC, y hasta la fecha, con especial énfasis en los debates del 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba, han expuesto la necesidad de una revisión integral de las maneras de hacer de la Organización juvenil, de forma tal que pueda cumplir con su rol político y, a la vez, representar a las juventudes del país”.

Más adelante queda explícito que “lo hecho hasta aquí es insuficiente. La UJC requiere una nueva mirada, otras improntas y mayor creatividad. Requiere que nos impliquemos todos por igual, que la familia estudiantil y juvenil asuma un papel más protagónico y que rompamos los esquemas viejos. En el logro de este objetivo también será imprescindible la unidad en el trabajo entre los diferentes movimientos juveniles, las organizaciones estudiantiles y las diferentes agrupaciones de jóvenes que persiguen, como objetivo común, la perdurabilidad de la Revolución y afianzar la voluntad de que los jóvenes cubanos son su continuidad”.

Por lo anterior, el objetivo general de la Estrategia busca “perfeccionar el funcionamiento de la organización y sus efectos en el logro de un mayor liderazgo juvenil, efectividad en la atención y formación de los jóvenes, logrando firmeza y unidad ideológica que se revierta en la inequívoca defensa de la Revolución”.

Palabras sobre los nuevos

En este primer día de V Pleno –que concluye este sábado-, quedó explícito que trabajar con las nuevas generaciones es una oportunidad y también una necesidad; que no debe olvidarse el contexto actual y esa política de subversión político-ideológica que ha tenido y tiene como principal diana a la juventud.

Al intervenir en la jornada de reflexión colectiva, Julio César García -Jefe de la Oficina de Atención a la UJC, las organizaciones de masas, los órganos judiciales y la Contraloría del Comité Central del PCC-, expresó que nuestra juventud tiene la alta responsabilidad de mantener la unidad dentro del movimiento que concierne a las nuevas generaciones. De igual manera hizo referencia a la importancia de mejorar el funcionamiento interno de la Juventud Comunista; y dentro de ese universo, el de la política de cuadros.

De que las organizaciones de base de la UJC funcionen eficazmente; de que el deporte, la cultura, y las redes sociales sean caminos para la labor con algo tan cardinal como la subjetividad; de la responsabilidad del Partido en el trabajo con la UJC, y de dar a las nuevas generaciones tareas de envergadura habló también Julio César García, quien resaltó el valor de lograr “un relevo firme y patriótico”.

Por su parte el viceprimer ministro, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, desarrolló el concepto de reforzar el papel de la juventud comunista como líder de los procesos más importantes de la sociedad cubana; e hizo hincapié en la trascendencia de crear espacios de creación y de realización para las nuevas generaciones.

La Estrategia, dijo Di-Lella, ofrece un diagnóstico claro y enuncia cuáles son los principales retos si de trabajar con los jóvenes se trata. Entre lo más importante, subrayó, está lograr que los intereses de cada grupo juvenil puedan imbricarse, y así se logre la cohesión entre las más jóvenes generaciones.

Cuando compartió sus reflexiones, la primera secretaria del Partido Comunista en Pinar del Río, Yamilé Ramos Cordero, no pasó por alto el protagonismo que la juventud ha tenido en la recuperación de la provincia más occidental del país tras el paso del huracán Ian. Y en una referencia directa a la Estrategia trazada, afirmó que desde el PCC “tenemos una responsabilidad indelegable en acompañar a la juventud en sus tareas”.

Otras ideas se sumaron al pensamiento colectivo; entre ellas, que es crucial revisar el tratamiento que se ofrece en cada escenario de la sociedad a los más jóvenes, en tanto los niños, los adolescentes y los jóvenes son verdaderos tesoros para el desarrollo de Cuba.

El científico Yuri Valdés Balbín, del Instituto Finlay de Vacunas, hizo referencia a la participación como premisa imprescindible para cultivar el compromiso en las nuevas generaciones, y para lograr el empoderamiento de las mismas en los derroteros del país.

No desmovilizarse; pensar y hacer; obrar desde el equilibrio y la fortaleza; que el Partido Comunista ayude en el funcionamiento de las organizaciones que aglutinan a los jóvenes. De tales ideas habló Valdés Balbín.

Al pronunciarse sobre la Estrategia presentada, el historiador Elier Ramírez Cañedo habló en términos de “tema vital”, del cual depende la sobrevivencia de la Revolución; e hizo referencia a los métodos y estilos de trabajo que permitan enamorar a las nuevas generaciones con las tareas más importantes.

En su opinión, los cuadros de la UJC, a todos los niveles, deben ser protagonistas de cada espacio desarrollado por las organizaciones juveniles y estudiantiles, allí donde se discutan los temas más complejos de la realidad nacional.

“La palabra clave es participación”, expresó el historiador, quien enfatizó que no basta con estar, porque hay que ir un poco más lejos: hay que ser artífice y protagonista consciente de los procesos cruciales de la sociedad.

El tema migratorio, de los jóvenes cubanos que van a vivir a otros lugares del planeta también motivó otras reflexiones de Elier Ramírez, quien reconoció esa realidad desde la cual muchos después ponen la mirada en la Isla con sentimientos solidarios.

Elier también tuvo presentes a quienes, desde el suelo patrio, se han enfrentado a la COVID-19, a los accidentes de grandes dimensiones, a los múltiples desafíos nacionales; y recordó que no hay método más efectivo con la juventud, que convertirla en protagonista de su momento histórico.

Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba y Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), deslizó en su intervención la certeza de que las nuevas generaciones tienen ante sí grandes oportunidades de participar con protagonismo en las tareas más importantes de la Revolución; y Yuniasky Crespo Baquero, primera secretaria del Comité Provincial del PCC en la provincia de Mayabeque, calificó de trascendental la Estrategia presentada por la UJC al V Pleno partidista.

Hacia el final de la jornada de análisis, el Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, con más de cuatro décadas de experiencia en el trabajo partidista, expresó estar de acuerdo, “palabra por palabra”, con todo lo escuchado. Habló de mirar las cosas con visión de futuro, y con optimismo.

Estamos en las mejores condiciones, dijo, de llevar a cabo lo planteado en la Estrategia. Y en esa línea de pensamiento destacó el hecho de que muchos de quienes ahora tienen responsabilidades dentro del Partido Comunista cuentan con una rica experiencia por haber transitado, primeramente, por puestos en el universo de la UJC.

El miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda, resaltó cómo durante la jornada de reflexiones en torno a la Estrategia, estuvieron muy presentes las lecciones de Fidel y de Raúl.

No pasó por alto la trascendencia de velar por la vida interna de la Juventud Comunista, así como tener presente la atención que el Partido Comunista debe dar a la UJC. Y recordó ideas compartidas por el Presidente Díaz-Canel durante el Pleno Extraordinario de la Juventud Comunista –donde fue presentado el contenido de la Estrategia-, como la que hacía referencia a los grandes retos de Cuba, imposibles de asumir sin el protagonismo de los jóvenes.

Morales Ojeda propuso atender en lo adelante la implementación, seguimiento, y cumplimiento de la Estrategia, y que se rinda cuenta de cómo va ese proceso a la altura del VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista.