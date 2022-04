Denuncia Díaz-Canel hostilidad del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba

Díaz-Canel clausuró el IV Pleno del Comité Central del PCC. (Foto: Estudios Revolución)

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC PCC) y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, transmitió hoy un saludo del General de Ejército Raúl Castro Ruz a los asistentes al IV Pleno del CC PCC, que sesionó durante dos días en el Palacio de la Revolución de La Habana.

Díaz-Canel dijo que el líder de la Revolución había estado observando los debates del encuentro partidista, los que consideró muy positivos, y que el Primero de Mayo estará en la Plaza de la Revolución.

En las palabras finales de la cita, que reunió a la máxima dirección política del país, el primer secretario reconoció a los compañeros que fueron elegidos en la primera jornada como miembros del Comité Central, al General Espinosa Martín por integrar el Buró Político y a la compañera Yudi Mercedes Hernández, quien forma parte desde entonces del Secretariado del CCPCC.

Con ellos se fortalece el máximo órgano del Partido y la Revolución, dijo.

Precisó que para comprender la envergadura de los temas debatidos hay que tener en cuenta el contexto en que nos desarrollamos: un mundo en el que se pretende construir una hegemonía –la de Estados Unidos– y para ello, se desata una perversa guerra comunicacional que provoca enajenación social de los individuos, despolitización y eso va favoreciendo también a una derecha ultraconservadora con elementos fascistas, con gran influencia global, pero también en nuestro país.

EL BLOQUEO HA TENIDO UN IMPACTO SEVERO EN LA ECONOMÍA

El mandatario cubano reiteró que la política de bloqueo de EE. UU. a Cuba mantiene desde su propia concepción una continuidad, e hizo referencia al Memorando del 6 de abril de 1960, de Lester D. Mallory, entonces vice secretario de Estado Asistente para los Asuntos Interamericanos, que delineaba el interés por “provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno cubano”.

Tenemos que entender bien que a partir de 2019, el bloqueo recrudecido ha tenido un impacto severo sobre la economía y la vida de la población, a partir de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo en la última etapa del mandato de Trump, las medidas para privarnos del combustible, la suspensión de las remesas, la aplicación del Título III de la Ley Helms Burton y las más de 243 medidas aprobadas por esa administración que han provocando efectos dañinos adicionales en áreas como el comercio exterior, el acceso a financiamientos, el encarecimiento de las exportaciones y la capacidad de atraer capital para el desarrollo, precisó el mandatario cubano.

Esto repercute en la disponibilidad energética, el transporte, el encarecimiento de los alimentos y las materias primas para la producción de medicamentos; provoca altos precios, interminables colas y a ello se suman los efectos de la sequía y la situación con el abasto de agua en varias regiones del país, precisó.

Detalló que a los efectos ya dañinos de la pandemia, se ha sumado el bloqueo recrudecido que ha tenido un impacto social y convocó a hablar más sobre eso, comunicar mejor, ponerle rostro a esta política y al daño que genera en las familias cubanas, en los niños y niñas, en los jóvenes.

El primer secretario del CCPCC aseveró que en Europa se profundiza hoy un conflicto que tiene una gran carga de manipulación política, doble rasero y una creciente rusofobia por parte del gobierno de los Estados Unidos, que no cesa en su empeño de expandir su dominio militar y hegemónico a nivel europeo y mundial, una situación que se hubiera evitado si se hubieran atendido a tiempo -con seriedad y respeto- los reclamos de garantía y seguridad que exigía la Federación Rusa.

Rechazó el ilegal uso de sanciones comerciales y financieras de carácter unilateral como instrumento de presión y la suspensión de la Federación de Rusia de organismos multilaterales, como ha sido el reciente caso del Consejo de Derechos Humanos, porque “agravan notablemente la actual situación y no contribuyen en lo absoluto a lograr una solución diplomática efectiva, justa y pacífica que resuelva la actual crisis”.

Reiteró la posición de Cuba, coherente y acorde a los principios de la trayectoria que siempre ha seguido en el ámbito internacional, apegada a la Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional, la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, y, sin ambigüedades, en contra del uso de la fuerza contra cualquier Estado.

El planteamiento cubano de la responsabilidad de Estados Unidos en el conflicto responde a una convicción y a hechos concretos. No pueden ignorarse en un conflicto como este las raíces históricas y las condiciones que han conducido a la actual situación, especificó.

Agregó que Cuba reconoce el valor de las normas internacionales frente al unilateralismo, el imperialismo, el hegemonismo y los intentos de subyugar a los países en desarrollo, por eso nos oponemos a la manipulación política y los dobles raseros y hemos expuesto siempre ante los organismos internacionales, la verdad.

ESTADOS UNIDOS ES EL RESPONSABLE DE LA ACTUAL CRISIS MIGRATORIA

Sobre el tema migratorio, el presidente cubano refirió que antes de la Revolución eran muy contadas las visas que la Embajada de EE.UU. concedía a ciudadanos cubanos para viajar a ese país, lo que constituía una aspiración económica de cientos de millones de personas en todo el mundo; los trámites eran prolongados y muy rigurosos y al que ingresaba ilegalmente le esperaba la cárcel o la expulsión.

Recordó que tras el triunfo del primero de enero de 1959, los primeros en irse ilegalmente fueron los asesinos, esbirros, malversadores y ladrones de la derrocada tiranía que allí encontraron refugio y su ingreso fue sin obstáculo alguno, y con las primeras leyes revolucionarias empezó el éxodo masivo de la burguesía.

Sentenció que la visa dejó de ser un trámite necesario y en 1962 el gobierno estadounidense suprimió los vuelos normales y las salidas legales; entonces cientos de miles de personas perdieron sus vínculos con sus familiares residentes allá, incluyendo los padres separados de sus hijos por las falsas campañas relacionadas a la patria potestad.

Enfatizó que la política de EE.UU. desde entonces se ha ido repitiendo y ha dado lugar a sucesivas crisis migratorias (Camarioca, Mariel, y el éxodo de 1994) y como ha sucedido siempre, ese gobierno manipula el tema migratorio en busca de pretextos con fines políticos contra Cuba, conjugando otra vez los factores que estimulan la emigración irregular hacia ese país.

“Cada vez que EE.UU. incumple los acuerdos migratorios, cierra las vías legales para emigrar y recrudece el bloqueo económico contra Cuba, aumenta la emigración irregular alentada también -como antes- por la existencia de procedimientos y leyes que conceden un trato preferencial a quienes llegan por vías irregulares a territorio estadounidense”.

Significó que a eso se suma el enfoque diferenciado y discriminatorio hacia los cubanos, pues recrudece el bloqueo, impone trabas a la migración legal y a los viajes, ya que desde 2017 EE.UU. incumple unilateral e injustificadamente la obligación suscrita en 1994 de asegurar la emigración legal de un mínimo de 20 mil cubanos por año.

Subrayó que está cerrado el procesamiento de los trámites migratorios en esa Embajada desde octubre de 2017, se recrudeció el bloqueo en los momentos más críticos de la pandemia y se asume que todo el que entra a territorio estadounidense es un perseguido político.

Reconoció que existe un alto flujo migratorio regular e irregular por varios países de la región, que implica una carga para esas naciones y hay gestiones del gobierno norteamericano para que esos países exijan visas de tránsito al emigrante cubano, que antes no se pedían, a la vez que se afanan en obstaculizar el procesamiento de nuevos visados en la embajada norteamericana en La Habana para incrementar el malestar en los cubanos afectados.

Díaz-Canel destacó que Cuba ha cumplido con exactitud el compromiso con los acuerdos migratorios y “con la ayuda del pueblo seguiremos cumpliendo y evitando en todo lo posible la emigración ilegal, insegura y desordenada”.

No permitiremos nada que pueda alterar el orden interno del país, pero hay que reconocer que el obstáculo fundamental para la lucha contra la emigración ilegal radica en la absoluta tolerancia y la concesión de excepcionales privilegios a ciudadanos cubanos que arriban ilegalmente a los Estados Unidos, dijo.

Denunció, además, que ese gobierno aplica una política desestabilizadora contra Cuba con el propósito de utilizar a la población cubana como rehén de una visión hegemónica y hostil contra nuestra nación.

Es positivo que se hayan retomado las rondas de conversaciones migratorias pero ello no es suficiente. Estados Unidos debe cumplir sus compromisos con los acuerdos migratorios vigentes, precisó.

LOS DERECHOS HUMANOS SON UNA PRIORIDAD EN CUBA

El máximo líder comunista cubano agregó a su denuncia la forma en que Estados Unidos declara a diario que los derechos humanos de nuestro pueblo son prioridad de su política hacia Cuba, al tiempo que pretende provocar deliberadamente el colapso de la economía de todo un país poniendo en peligro el sustento cotidiano de su población.

“Es difícil no darse cuenta de su incoherencia e hipocresía entre sus declaraciones y acciones. Se trata de una política fallida y que volverá a fracasar en su propósito de derrocar a la Revolución y tratar, una vez más, de forzar a nuestro pueblo a desistir en el empeño de construir un proyecto de justicia y bienestar para todos”.

Consideró que se trata de una política falaz que sí viola los derechos humanos y el derecho internacional y por eso, una vez más, “la vamos a derrotar y saldremos adelante”, fortalecidos con la resistencia creativa, el talento, la inteligencia, la audacia y el valor, con la fe en la victoria y en lo que somos capaces de hacer los cubanos.

Recordó que nuestra Constitución enuncia que “Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”.

En esta Constitución están los derechos que preservamos y que confirmamos hoy con cifras de lo posible con un sistema social asediado que emula las legislaciones y prácticas más avanzadas para su preservación.

Ejemplificó los avances de Cuba a nivel mundial en sectores como la salud, la educación, el deporte, cultura y la participación en instrumentos internacionales, y a lo interno, lo que se ha hecho y se hace todos los días en materia de participación, acceso a la información, al arte y la cultura, el ámbito laboral, la igualdad de género, la libertad religiosa y la lucha contra el racismo.

Resaltó, asimismo, los logros alcanzados durante la pandemia y el apoyo de la Mayor de las Antillas con más de 50 brigadas médicas a diferentes naciones, a pesar de la campaña de descrédito contra la colaboración médica cubana.

¡Basta ya de mentiras!, enfatizó.

LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS: UN HISTORICO RETROCESO SI CUBA NO ASISTE

Otro tema abordado por el primer secretario fue la reciente denuncia sobre la exclusión de Cuba de la Cumbre de las Américas, que debiera ser -como su nombre lo indica- “de las Américas, no de Estados Unidos y sus invitados”.

Precisó que nuestro país ya ha sido excluido de participar en el plan de salud que se discutiría en ese encuentro, una verdadera afrenta, un ultraje aun mayor en tiempos de pandemia, por todo lo que aportaríamos en el enfrentamiento a la Covid-19 y si finalmente, no asistimos, supondría un retroceso histórico en el hemisferio.

Estados Unidos no comprende que la región cambió para siempre y no hay cabida para la Doctrina Monroe, dijo Díaz-Canel, quien agradeció a quienes han sostenido una posición solidaria con Cuba.

El máximo líder cubano denunció también el entramado subversivo -con destaque para la Embajada estadounidense en La Habana- que mantiene una actitud de intromisión, intentando generar campañas contra nuestro sistema judicial y para ello vuelve una y otra vez sobre los sucesos del 11 y el 12 de julio.

Recalcó que Cuba es un Estado socialista de derecho donde no hay desaparecidos ni asesinatos, los juicios se realizaron con pleno respeto a la ley, con garantías y total limpieza -tal como se ha informado en cada momento- y las penas a los inculpados son competencias de los tribunales y ni con un altavoz que se ponga en todo el planeta alcanzaría para opacar lo que se hizo, conforme a lo establecido en la ley penal vigente y garantizando el debido proceso.

Aseguró que no hay ningún menor en prisiones, que se encuentran en escuelas de formación integral y el proceso no ha concluido para los que presentan recursos de casación.

Se preguntó Díaz-Canel por qué no interesa el asesinato de los líderes sociales, de los luchadores, los periodistas asesinados en muchas partes del mundo, por qué los mensajes cargados de odio en las redes sociales, por qué no se preocupan por los menores presos en Estados Unidos, porque está claro que quien promueve guerras, desestabiliza gobiernos, planea caos, impone medidas unilaterales y las internacionaliza es Estados Unidos, cuya historia está llena de guerras y matanzas.

Consideró que el mundo debe preocuparse por el verdadero violador de los derechos humanos, que la sociedad que realmente necesita un SOS es la de Estados Unidos, pues Cuba tiene memoria histórica y, como Martí, conocemos sus entrañas y “nuestra onda es la de David”.

Aseveró que lo que tenemos que hacer es no rendirnos ni doblegarnos jamás, seguir defendiendo nuestra independencia, soberanía, la democracia socialista, la paz, la seguridad, la eficiencia económica, el socialismo; y para ello hay que ir ampliando los espacios de participación con los vecinos, los trabajadores, los jóvenes, que haya más participación popular y control para perfeccionar la sociedad.

El PARTIDO SERÁ MÁS EFECTIVO CON LA PARTICIPACIÓN POPULAR

En relación al proceso de balance del Partido, recién concluido, Díaz-Canel dijo que fue muy aportador y nos permitió apropiarnos de los conceptos, directrices e ideas del 8vo. Congreso, darles seguimiento, lograr una mejor composición de los cuadros, una adecuada renovación, sus informes se hicieron públicos y fueron objetivos, realistas y creíbles, se abordaron los problemas que más ocupan y preocupan hoy a la población.

Ratificó que seguiremos dando continuidad a la cita partidista de abril de 2021,se realizará la II Conferencia Nacional del Partido el próximo año y allí se evaluará lo realizado, pues “solo estamos en la arrancada”, el camino para hacer efectivos los acuerdos es responsabilidad del Partido como fuerza dirigente de la sociedad, pero solo se logrará en la medida en que aumente la participación popular.

Convocó a preguntarnos todos los días qué hacemos para favorecer la atención a los militantes y a los crecimientos, cuán efectivos son los procedimientos y las rendiciones de cuentas que hacemos, qué y cómo discutimos en nuestros núcleos, qué se hace para perfeccionar la labor de las organizaciones de masas, qué calidad tienen los acuerdos tomados; en fin, cómo hacemos nuestra labor partidista.

Indicó que el PCC tiene que crecer en todos los niveles y escenarios, mantener la superación constante, lograr una verdadera revitalización de las organizaciones de masas y sociales y cumplir con lo acordado para el estudio del marxismo, la historia, la vida y obra del Comandante en Jefe, el trabajo con los barrios y los encuentros por sectores como estilo de trabajo permanente.

En cuanto a la política de cuadros, insistió el Primer Secretario que, en cualquier circunstancia, pero especialmente en las más difíciles y retadoras, nuestros cuadros tienen que distinguirse por ser firmes, creativos, sensibles con los problemas de la gente, saber dialogar, darle el frente a los problemas.

Indicó que son las rendiciones de cuentas de todos los cuadros en los diferentes niveles un mecanismo imprescindible durante la construcción del socialismo.

Díaz-Canel sintetizó, además, algunos de los conceptos, principios y valores que son vitales para nuestra sociedad -explicados en cada una de las Asambleas de Balance-, a partir de los cambios sociales que se producen, el crecimiento y diversificación de los actores económicos, el estado de la militancia y la necesaria forma de hacer política desde la cultura, la ética, el derecho y la solidaridad con que nos ha formado la Revolución.

Reiteró la importancia de ir constantemente a la fundamentación martiana y fidelista de todo lo que hacemos y que cada vez que tengamos que enfrentar algo se hable, se explique, se trate de convencer desde la verdad; ser muy incisivos en los análisis de los problemas, buscar las causas desde un enfoque marxista y, tomando en cuenta la participación de las fuerzas revolucionarias, especialmente los jóvenes, para que encuentren en los momentos actuales sus propias epopeyas.

Mencionó la importancia de la comunicación social, de promover contenidos, argumentos, de la participación en las redes sociales y construir un mundo virtual mejor, por lo cual entre las prioridades del Partido tiene que estar la proyección ética y estética de los discursos ideológicos y ser capaces de acudir a la ciencia y la innovación para resolver nuestros principales problemas.

EL FUTURO DEL PAÍS REQUIERE DEL ÉXITO DE LA EMPRESA ESTATAL

Sobre los temas económicos debatidos en esta última sesión del IV Pleno del CCPCC, el Primer Secretario dijo que ya se tiene un Sistema de trabajo y un grupo de trabajo intersectorial, multidisciplinario, permanente, encabezado por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, que da seguimiento lo aprobado.

Pero esto no puede verse como una camisa de fuerza, tienen que dar soluciones y transformaciones socialistas, desde el ahorro, la eficiencia y anteponiendo la necesaria producción, la planificación estrategia financiera y menos administrativa y burocrática, que se acerque más a los problemas de la población, con una respuesta económica desde la producción nacional, analizando temas como el comercio interior, la inversión extranjera, entre otros.

“El futuro del país requiere del éxito de la empresa estatal que debe estar más orientada a las necesidades de la población”, resumió.

Enumeró como ejes de trabajo permanente buscar y atender más a los jóvenes, lograr que las empresas respondan más a la administración local, revisar que posibilidades reales tienen los trabajadores en cada lugar para participan en las decisiones, elevar el papel político de los colectivos laborales a partir de las organizaciones sindicales y políticas que están en su empresa, priorizar los procesos de informatización y automatización, el uso de la ciencia e innovación, la agroecología, el trabajo con las universidades, incrementar los polos productivos y eliminar de una vez y por todas la ineficiencia, la inercia.

Díaz-Canel llamó a articular emociones, inteligencia, con acciones que revolucionen nuestro desempeño, sin perder el entusiasmo y el optimismo revolucionario, sin permitir el reblandecimiento de ese espíritu, conscientes de que necesitamos esfuerzos y entrega en las condiciones actuales, que tenemos que crecernos ante el egoísmo, el individualismo y el pesimismo.

Dijo que hay que continuar la marcha con valentía, dignidad, decoro, con elevada moral y amor por Cuba, pero también con la fuerza que generan los vínculos sociales que de manera espontánea se establecen entre nosotros, contando que se extienden nuestro concepto de familia a vecinos, amigos y compañeros de estudio y de trabajo; o sea, contando con el valor de la amistad, el compañerismo y la solidaridad revolucionaria, con el uso creativo, genuino y propio de la broma y el sentido del humor en las más difíciles situaciones; “eso nos distingue como cubanos”.

CUBA VOLVERÁ A LAS PLAZAS ESTE PRIMERO DE MAYO

“Así, entregando el corazón a Cuba, vamos a volver a nuestras plazas, calles, después de dos años sin marcha por la pandemia de la Covid-19. Hay mucho que hacer, mucho que transformar, mucho que revolucionar y mucho que crear, pero hay también que celebrar porque este país pequeño, sin grandes recursos, con un bloqueo genocida y una persecución financiera brutal, ha saltado por encima de sus propias limitaciones, escaseces e incertidumbres para lograr lo que otras naciones con mayores recursos no pudieron lograr.

“La inteligencia, la creatividad, el valor, la entrega, la consagración de nuestra comunidad científica y de todo nuestro personal de salud y de nuestro pueblo se fue por encima de todos los obstáculos y salvó nuestras vidas. Es la victoria del talento y el esfuerzo, es el resultado de una obra visionaria que nos legó Fidel y a la que Raúl dio continuidad.

La Plaza de la Revolución José Martí puede ser y será el más bello cuadro de una epopeya que ya tiene 63 años de resistencia no pasiva, no acomodada, no derrotista. Vamos a pintar entonces juntos el paisaje de la unidad y de la continuidad, el paisaje de una revolución en el poder. Vamos con todo a este Primero de Mayo”, concluyó.

(Tomado del sitio web del Partido Comunista de Cuba)