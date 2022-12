Héctor Huelga: Esto es para mí una derrota

Héctor Huelga en una sesión de entrenamiento con Ganaderos. (Foto: José F. González Curiel/Escambray).

Al final del noveno inning, un jonrón de Leonel Moa cambia la pizarra del estadio José Antonio Huelga. Ganaderos obliga a la Regla Schiller. Mas Agricultores evita el festejo en el mismo décimo acto e impone la derrota a su rival, otra más, la número 27, frente a solo 19 victorias.

La rebelión hace pensar que pudo ser diferente. Lo cierto es que uno de los equipos llamados a pasar a la fase de semifinales en la Primera Liga Élite se va de ella sin terminar, incluso, el calendario regular, definidos como están ya los cuatro primeros.

Desde el graderío, los poquísimos que fueron apenas chistan. En el terreno, no están muchos de los que comenzaron. Unos se fueron del país; otros, para sus casas. En los rostros de los que quedan se dibuja el desgano. Solo uno, el de Héctor Huelga Fandiño, el director, parecer atrapar para sí todo el peso de la derrota.

“Esto podía pasar en un torneo, pero no era lo que esperaba, nos propusimos estar entre los cuatro y luchar por el campeonato”.

Pero este Ganaderos fue de más a menos y terminó con números anémicos en ofensiva: 258 (la peor) y defensa: 963 (la más baja); solo el pitcheo, con 3.47 PCL, salvó la honrilla y resultó el segundo mejor. “Tuvimos una parte del torneo en que el pitcheo estaba muy bien, no así la ofensiva, y la defensa también bajó. Tuvimos varias bajas por problemas personales, algunos, para mí, verdaderos, y otros falsos, pero siempre dije que quería en mi equipo a los que quisieran jugar pelota con Ganaderos; el que quisiera irse no lo iba a aguantar”.

La ofensiva parecía que daba para más, en el papel…

Siempre tuvimos problemas ofensivos, con poca producción de carreras, increíblemente en la última parte el elenco comenzó a producir un poco más, incluso con jugadores de segunda línea, porque ante las bajas otros ocuparon esas plazas, y con esa guerrillita el equipo salió a derrochar coraje y a luchar por la victoria en cada partido; de hecho, en la racha de las siete derrotas muchas fueron en extrainning, otras por una carrera, pero ya a esa altura no teníamos a nuestras mejores armas en el pitcheo: Yankiel Mauris pidió la baja por razones personales después que se hizo el equipo de Bahamas; Yanieski Duardo presentó problemas de salud, Yander Guevara realizó un buen torneo, pero pidió la baja para salir del país, al igual que Yuen Socarrás; José Eduardo Santos también pidió la baja.… Me quedo con la garra y la entrega con que se jugó hasta el final, como ese último partido.

(Foto: Osvaldo Gutiérrez Gómez).

Tantas bajas… Ganaderos empezó con un equipo y terminó con otro. Problemas falsos, ¿es sinónimo de poca disposición?

No te puedo decir ahora que los problemas que presentaron fueran mentira o verdad; creo que para jugar pelota puedes tener problemas un fin de semana, dos, tres, pero no un mes o dos y no se puede esperar un campeonato entero para que alguien resuelva su problema. Quiero resaltar la actitud positiva de Raúl González, de Osvaldo Vázquez, de Yordanis Samón, de Frederich Cepeda, que con lesiones y dolores jugaron. Vázquez asumió él solo la receptoría al final y lo hizo con gallardía y vergüenza; y del área de lanzadores, a Frank Madan, Rodolfo Sorí, Luis Alberto Marrero, José Luis Braña, José Ramón Rodríguez, que estuvieron todo el tiempo dándolo todo, y Ángel Luis Márquez, el camagüeyano que se incorporó en los últimos partidos. Ellos son dignos de destacar, como los nuevos que aun están aquí: Rodolexis Moreno, Leonel Moa, Héctor Labrada, Liosvany Pérez, Daviel Gómez; también debo resaltar a los últimos que se incorporaron: Alexander Jiménez, Carlos Chávez, Ronaldo Pérez.

¿Qué falló?

Traté de ser hombre, amigo, un hermano para todos y que fuéramos una familia, pero hay sentimientos de las personas que no están en tus manos. A veces traté de confiar en ellos y les di la posibilidad de que confiaran en mí y en el equipo, les decía: Vayan y resuelvan su problema, y jugábamos con los que estaban, a veces por situaciones equis jugamos con nueve en el terreno y uno o dos en el banco, como en el Latino; aun así, nadie nos apabulló.

¿Faltó también la motivación?

Los equipos juegan con su empuje, la gente sí se tira de cabeza, se roban las bases, pero no he visto ese disfrute del “joseo” cuando logran una victoria, como en la Serie Nacional, veremos si en los play off se ve algo más esa motivación.

Hasta pudo influir el anuncio de que cubanos que se fueron y juegan en el exterior pueden hacer el Cuba para el Clásico…

Ese tema los muchachos lo conversan, quizás alguno se haya desilusionado o desencantado, pero todavía la última palabra no se ha dicho, tengo entendido que la mayor parte del equipo va a salir de los que están en la Élite, que no todos los jugadores que dijeron sí vienen. La Comisión Nacional y la dirección del conjunto tomarán su decisión, pero creo que cuando un jugador tiene nivel y se respeta trata de hacer lo mismo que los jugadores que te mencioné, que digan: “Voy a dar lo mejor de mí, después decidan ustedes si me llevan o no”; pero no creo que la decisión de irse de un torneo o desmotivarse por una situación como esa sea la correcta.

¿Qué tan triste es jugar en un estadio vacío?

Ha sido una constante en las sedes, solo en Santiago, Holguín, Cienfuegos o Las Tunas fue un poco de público, pero en la mayoría ha sido como el Huelga. Es triste, aquí están los mejores jugadores, el nivel ha estado mejor que en la Serie Nacional, el público va a prender cuando esto coja auge y la gente se identifique con los equipos.

¿Qué le cambiarías a esta Liga Élite?

Un poco mas de atención a los atletas. En esta Liga se supone que estén los mejores y ellos esperan una mayor remuneración económica, porque hay otros que están en sus casas cobrando el mismo salario de ellos y cada provincia debe preocuparse por los suyos. Todos sabemos la situación del país y la atención estuvo acorde con eso, pero mejoraría el servicio en los hoteles; hay provincias en que fue un poco mejor, en otras estuvo por debajo de lo que podía darse en la Liga o en la Serie Nacional.

No pudo ser peor el debut como director…

No me siento nada bien, no me gusta perder. Esto es para mí una derrota, y ha sido una lección para la vida, para si mañana vuelvo a asumir, sobre todo lo que hicimos fuera del terreno, eso de la confianza con los atletas; ha sido una enseñanza que no se me va a olvidar jamás. Este para mí era un reto. No me arrepiento de haber tomado la decisión; si volviera a ocurrir, la volvería a tomar, pero creo que con otra postura, otra mirada, otra experiencia. Eran tres provincias y traté siempre de agruparlos, de que todos sintieran esto, pero muchos atletas piensan para ellos y no para el colectivo. No me gusta justificarme y, como le dije desde el principio, asumo que toda la responsabilidad de lo que ha pasado aquí, es de Héctor Huelga.