Josep Borrell rechaza el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania

Borrell rechaza el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania pues “podría derivar en confrontación nuclear”. (Foto: AFP)

El establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania podría provocar el inicio de la Tercera Guerra Mundial, declaró el alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Josep Borrell, en una entrevista concedida al diario El Periódico.

“Estamos haciendo todo lo que podemos desde la perspectiva militar, contribuyendo a facilitar la resistencia de los ucranianos con material militar, teniendo cuidado de no extender la guerra a otros países, y evitando una confrontación que pueda derivar en una confrontación nuclear”, argumentó el alto funcionario europeo.

Borrell recordó a los que han demandado la zona de exclusión aérea sobre Ucrania que eso “implica tener la capacidad y voluntad de derribar los aviones rusos que la violen. Sería extender el conflicto a una Tercera Guerra Mundial y es evidente que no queremos hacerlo”, agregó.

Las declaraciones de Borrell llegan después de las reiteradas solicitudes a Occidente por parte del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, de más ayuda en armas letales y del establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.

Sin embargo, Washington y la OTAN han descartado una zona de exclusión aérea y han declarado repetidamente que no enviarían tropas a Ucrania.

Asimismo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró que la Alianza, a pesar de las numerosas peticiones de Zelenski, no podrá imponer una zona de exclusión aérea en territorio ucraniano.

“Esta negativa es desgarradora. Me vi obligado a decir que no podemos hacer tantas cosas por el apoyo que tanto pide. Existe un gran riesgo de escalada de la situación, un riesgo de que la OTAN se vea arrastrada a un conflicto directo si enviamos aviones de la alianza a Ucrania. No podemos hacerlo”, dijo Trudeau a CTV News.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin también se pronunció sobre el posible establecimiento de una zona de exclusión aérea. “Es imposible hacerlo desde el propio territorio de Ucrania. Solo es posible desde el territorio de algunos Estados vecinos. Pero cualquier movimiento en esta dirección será considerado por nosotros como la participación en el conflicto armado del país desde cuyo territorio se crearán amenazas para nuestros militares”, enfatizó.