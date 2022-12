Lágrimas desde Cuba por muerte de Pelé

Pelé tocó con sus manos la gloria absoluta una y otra vez.

Cuba toda llora la muerte del mito brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.

Sentimos la pérdida de un referente del balompié mundial. Pelé debe ser ejemplo para todos los que practiquen este deporte, que él prestigió, dijo Oliet Rodríguez, presidente de la Asociación de Fútbol de Cuba.

En declaraciones al medio digital Jit, el directivo expresó «a toda la comunidad futbolística internacional nuestras condolencias en este momento de pérdida irreparable».

O Rei Pelé, tres veces campeón mundial, falleció este jueves después de batallar durante mucho tiempo contra un cáncer de colon.

Acompañado de su familia en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, el astro brasileño murió a los 82 años, dejando atrás un legado impresionante para las futuras generaciones.

Brasil y millones de aficionados fuera de sus fronteras hoy sienten que sus vidas han tomado una pausa para rendir honores a uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos en la historia de la humanidad. Él lo merece, apostilló una crónica del diario Granma.

Más adelante exaltó que «O Rei regaló con su clase la magia infinita que puede salir de los botines de un jugador. Tocó con sus manos la gloria absoluta una y otra vez».

Las redes sociales se inundaron con cientos de miles de condolencias, imágenes y publicaciones cargadas de gran valor sentimental para enaltecer la figura del ídolo caído.

Ha fallecido Pelé, Rey y artífice del ‘jogo bonito’. Mi más sentido pésame a todo el pueblo de Brasil, a su familia y amigos de esa leyenda eterna del fútbol mundial, enfatizó en Twitter el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa.

O Rei, Del Santos, al Cosmos y a la Eternidad. Paz y Luz, escribió el fotorreportero Ricardo López Hevia en su perfil de Facebook.

El portal CubaSí tituló «O Rei ha muerto» y dentro del artículo destacó, entre un mar de loas, que Pelé «ahora, al final de su viaje, jugará otros partidos junto a su amigo (Diego) Maradona, allá donde van los grandes».

En el Noticiero Deportivo de la Televisión Cubana calificaron a Pelé como «leyenda del deporte mundial» y lamentaron la gran pérdida para el deporte brasileño.

Para poner en perspectiva la dimensión, la grandeza y el talento de ‘O Rei’, es necesario citar una y otra vez a su compañero Eduardo Gonçalves de Andrade ‘Tostao’: Creo que Pelé era mejor que todos los demás, no hay ni punto de comparación. No tenía ni un solo defecto, aseguró.

Diego Maradona era espectacular, pero no estaba al nivel de Pelé físicamente, no marcó el número de goles que marcó Pelé. Lionel Messi es espectacular, pero no cabecea el balón como lo cabeceaba Pelé, no dispara tan bien con las dos piernas. Cristiano Ronaldo es un futbolista excepcional, pero no tiene la habilidad que tenía Pelé y no hace los pases increíbles que hacía Pelé, enfatizó.

Si tomamos las cualidades de Cristiano Ronaldo y de Messi y las combinamos, ¡entonces tendremos un jugador que comparar con Pelé!, recalcó.