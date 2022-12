Liga Élite más allá de la mitad

Lance en 3ra. base del 1er. juego de la subserie entre Ganaderos y Agricultores, durante la I Liga Élite del Beisbol Cubano, en el Estadio Cándido González, en Camagüey, Cuba, el 8 de noviembre de 2022. ACN FOTO/ Rodolfo BLANCO CUÉ/ rrcc

Entre el anonimato mediático, opacado aún más por la fuerza telúrica natural de la Copa del Mundo de Fútbol de Catar y la baja asistencia de público a los estadios, a juzgar por lo visible de los graderíos vacíos y los datos que sobre este indicador publica la página de la Federación Cubana de Béisbol, la Primera Serie Élite va más allá de la mitad de su calendario regular.

Muestra, al parecer, un escapado previsible: Agricultores, el elenco conformado por los cuatricampeones nacionales de Granma y los multifinalistas tuneros, con un título incluido. La combinación ha sido casi infranqueable y, además de ser el primero en sobrepasar las 20 victorias, el equipo le saca amplia ventaja a su más cercano perseguidor (o perseguidores) en el segundo puesto.

Lo del plural tiene que ver con que ese lugar, el segundo, que ha sido ocupado indistintamente por varios elencos, una tónica que parece va a prevalecer hasta la hora de las definiciones, ya que, con excepción de Portuarios en el sótano, el resto mantiene paridad en la cantidad de victorias y derrotas, y todo indica que habrá suspenso hasta el final por los tres puestos restantes para la fase de semifinales, pues, aunque aún le falta carretera al torneo, la tropa del ganador Carlos Martí se apuntala como seria candidata a uno de los cuatro boletos.

Una tendencia preocupante muestra la selección de Ganaderos, representativa de Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey, que ha cedido mucho terreno luego del primer tercio de la serie; esta semana figuraba, incluso, fuera de la zona de clasificación y tendrá que apurarse para no quedar fuera.

La principal preocupación gira en torno a su ofensiva, que no acaba de sintonizar el potencial calibre de varios de sus hombres, según reflejan las estadísticas. Este es el equipo que menos batea (sobre los 250) y su producción de carreras es pobrísima: 99, a razón de cerca de tres anotaciones por partido, menos de las que permite su pitcheo.

De manera individual sobresale Yordanis Samón, que aparece entre los primeros en los principales departamentos de bateo, sobre todo en los jonrones con cinco y en las impulsadas con 16.

Lo más que necesita Ganaderos son impulsadores, pues los que siguen a Samón acumulan menos de la mitad de las empujadas de este. Ello explica también la cantidad de lechadas recibidas por el elenco, sin contar la seguidilla de entradas sin anotar que ha logrado hilvanar en más de una ocasión. Únale que, de los 298 corredores encontrados en posición anotadora, solo se han traído 63 hasta el plato.

Para Héctor Huelga, el mánager: “Aunque ha sido una característica en casi todo el campeonato, atravesamos un mal momento, en algunos partidos, conexiones fuertes con gente en base y no anotamos, no se está bateando y los jugadores de cambio tampoco han podido responder porque la mayoría de los establecidos tienen su aporte. Alexander Ayala y Daviel Gómez están lesionados, confiamos en que la ofensiva se recupere en lo que queda de campeonato, no hay por qué rendirse, pues nos mantenemos cerca del resto de los equipos a pocos juegos de diferencia y la aptitud de los atletas es positiva”.

Con la ofensiva anémica, el pitcheo, que se mantiene con los segundos mejores guarismos (3.78 PCL), está obligado a trabajar bajo presión en casi todas las salidas. Y en este punto se abren conjeturas con la salida del staff de uno de los puntales del bullpen: el espirituano Yuen Socarrás, quien pidió la baja definitiva del béisbol cubano, “por problemas personales”, según el director. Aunque solo había aportado un triunfo a la causa ganadera, significaba una pieza clave para el mentor Héctor Rafael Huelga, que necesitará mayor contribución del resto de los hombres, los cuales, excepto Yander Guevara con una tríada de victorias, no han rebasado los dos éxitos.

La defensa de Ganaderos, por otra parte, dista mucho de ser hermética y muestra un promedio de 968, el cual no responde al nivel de la liga que, sin embargo, fildea para 978.

De manera que, para no alejarse, y ya que el equipo no ha podido sacarles el mejor provecho a los 17 jonrones que lo sitúan como líder, Huelga deberá apelar a todas las variantes que entrenó para, primero, fabricar las carreras que no llegan al home por el influjo de los bates; después, echar pie en tierra con su armada defensiva, más allá de los cambios que ha debido hacer en busca de una mejor respuesta de los guantes.

De vuelta a la situación general de la Liga Élite, más allá de lo mediático, determinados parámetros indican vestigios de una calidad superior, estadísticamente hablando, si se le compara con la Serie Nacional.

Y como ese es el punto que más parece interesar a la Comisión de Beisbol para justificar la realización del evento en su propósito de elevar el techo del deporte, le muestro los números generales: un bateo aceptable de 275, un pitcheo superior de 2.57 PCL y un fildeo de 978.

La Liga Élite está en sus decimoterceras subseries este fin de semana. No es hora aún de tocar campanas, pero Ganaderos ni debe esperar por el repique.