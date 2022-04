Nueva telenovela cubana se estrena el 2 de mayo

El proyecto fue escrito, producido y editado al mismo tiempo, lo cual exigió más de lo habitual a sus intérpretes y al staff en general. (Foto: Cortesía de los entrevistados)

La nueva propuesta, Tan lejos y tan cerca, es dirigida por Alberto Luberta Martínez y Loysis Inclán. Ambos repiten colaboración tras el éxito de Entrega y haber logrado un lenguaje expresivo común. Cada uno de estos directores, con conocimientos en la dinámica del policíaco, tributó experiencias y ganas a este proyecto, novedoso y complejo dentro de la televisión, pues fue escrito, producido y editado al mismo tiempo, lo cual exigió más de lo habitual a sus intérpretes y al staff en general.

Contó con dos equipos completos de realización, cuyos resultados podremos apreciar a partir de su salida al aire, el próximo 2 de mayo.

La historia, que parte de hechos reales para dar paso a la ficción, es responsabilidad de Lil Romero y Alberto Luberta como guionistas, y se desarrolla entre enero y marzo de 2020, reflejando el impacto de la COVID-19 y ofreciendo un salto cronológico al 2021. El argumento principal de la trama parte de la relación amorosa entre una doctora, personaje a cargo de Maité Galbán, y un músico, interpretado por Alberto Corona, en medio de las duras circunstancias de la pandemia.

Maité Galbán asume en Tan lejos y tan cerca el personaje de una doctora en zona roja, quien, además de sus responsabilidades como profesional, enfrenta conflictos como madre, sin lograr delegar responsabilidades. Al concluir una función teatral, la actriz accedió a compartir las vivencias de su última experiencia televisiva:

“Este fue un proceso difícil pues grabamos en solo tres meses, realizando hasta 10 u 11 escenas diariamente, muchas de ellas con fuerte carga dramática y a un ritmo trepidante, pero contamos con un equipo muy enfocado en que todo saliera bien. Quisiera agradecer particularmente al equipo de peluquería y maquillaje, a Judith Estrada, Maybe y Magali Pompa, pues por primera vez en televisión me sentí realmente cuidada.

“Conocí actores que se han quedado en mi vida, entre ellos: Náyade Rivero y Odelmis Torres, con los que hice escenas tan fuertes que queríamos abrazarnos al terminar de grabar y no podíamos por el riesgo de la COVID.

“En mi ámbito más cercano, que transcurrió en la locación de mi familia, tuve una magnifica interrelación con la pequeña Lucía y el joven Ariel Zamora, quienes interpretan a mis hijos.

“En el transcurso de la grabación publiqué mi agradecimiento a los médicos que enfrentan el virus, pues al usar el vestuario de protección que usan los médicos en zona roja y conocer algunas de sus vivencias, concienticé las dificultades de trabajar tantas horas en las condiciones riesgosas en que ellos lo hacen. A pesar de estar realizando una ficción tuve momentos de gran impacto personal, con escenas profundas y lacerantes. Creo que el público va a sentir reacciones ambivalentes hacia mi personaje y se va a sensibilizar más hacia la labor del personal médico”.

La actriz alterna la actuación en televisión y teatro. En este último medio pude descubrirla recientemente en una función de la agrupación Teatro Espontáneo, resultando una buena sorpresa su capacidad de improvisación, además integra la propuesta musical del director Eduardo Eimil: El despertar de la primavera, que parte de una colaboración entre el grupo Aire Frío, el Teatro Lírico Nacional de Cuba y Ópera de la Calle, y coprotagoniza una película cubana que da los primeros pasos de prefilmación.

Por su parte, Alberto Corona, protagonista masculino de la telenovela Tan Lejos y tan cerca, llega nuevamente a la pantalla precedido por su labor en teatro, cine, televisión, el Premio Adolfo Llauradó recibido por su actuación en la telenovela Latidos Compartidos y su reciente estreno como director de la puesta Enriqueta Favez, en Argos Teatro. Sobre su participación en Tan Lejos y tan cerca afirma:

“Una de las cosas más importantes que me he llevado del proceso de Tan lejos y tan cerca es la responsabilidad de asumir un rol protagónico que me condicionó a estudiar de manera intensa. Llegué al set inicial muy nervioso, sin el disfrute necesario pues me auto exigía demasiado. Eduardo Eimil, el director de actores de la novela, me trasmitió mucha confianza y Alberto Luberta compartió conmigo las experiencias de otros actores que habían llegado a las grabaciones tan tensos como yo; con esas conversaciones me relajé y comencé a disfrutar la interpretación.

“También me ayudó tener una colega en el set como Maité Galbán, además de la tranquilidad que ella emana, nos complementamos muy bien; trabajamos con complicidad, compartiendo sentimientos reales en medio de situaciones desgarradoras.

“La labor junto al actor Ariel Zamora, quien interpreta a mi hijo, fue otra experiencia valiosa pues yo tengo una hija de 16 años, Katherine, y cuando veía a Ariel sentía que realmente era su padre. Tuvimos escenas de mucha conexión, de decirnos muchas verdades como personajes.

“Lo que más temor me dio en esta telenovela fue que, en la ficción, el personaje de mi niña lo interpreta Lucía González, mi verdadera hija. Me preocupaba que se cansara, se pusiera majadera o se le olvidara el texto por ser pequeña todavía, pero nada de eso sucedió, realmente estuvo maravillosa y profesional. En una ocasión filmamos con ella de madrugada y el director Albertico Luberta dejó para el final una escena donde la niña se dormía y se quedó dormida debido al agotamiento.

“Al interpretar a un músico tuve que aprender a tocar guitarra y a cantar. Me satisface mucho que pude conciliar mi participación en la telenovela con mi rol como padre, mis estudios de Actuación por curso de trabajadores en la Universidad de las Artes y mi debut como director teatral. Sobre esto último puedo contarte que presentamos recientemente Enriqueta Favez, en el Festival de Arte Joven de Holguín, y, tras recibir una excelente acogida por parte del público, hemos sido invitados a presentarnos en otras provincias. La protagonista del espectáculo es Liliana Lam, mi esposa, quien ya escribe otra obra, titulada El Kilómetro Cero, que ella misma dirigirá y en la que me ocuparé de la asistencia de dirección y producción”.

Estos son los primeros apuntes sobre Tan cerca y tan lejos, estoy segura de que esta telenovela dará bastante de que hablar por la profundidad de su temática y por la calidad que se han propuesto lograr sus directores Alberto Luberta Martínez y Loysis Inclán, y el equipo que los secunda.

(Tomado de Televisión Cubana)