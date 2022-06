Presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó contratación de médicos cubanos

López Obrador dijo que el compromiso de su ejecutivo es que todos los mexicanos tengan la atención de médicos generales y especialistas. (Foto: PL)

El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó este 29 de junio que serán contratados en una primera etapa 500 médicos cubanos en numerosas especialidades tomando en consideración que la atención a la salud es un derecho humano.

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario respondió así a una pregunta de un periodista sobre la cobertura de vacantes.

Dijo que el compromiso de su ejecutivo es que todos los mexicanos tengan la atención de médicos generales y especialistas, y «por eso vamos a traerlos de Cuba, a cuyo pueblo y gobierno les agradecemos su solidaridad, es un pueblo hermano, reiteró.

El mandatario reiteró que «en esta primera etapa serán 500 y ya hay experiencia de la calidad de su trabajo porque estuvieron en México cuando la pandemia de Covid-19, pero vamos a necesitar más porque el déficit es grande, y también contrataremos de otros países ya que necesitamos tenerlos en todos los hospitales».

Ese es mi compromiso, la salud para todos en primer término y romper con todo el mal de aquellos gobiernos corruptos, conservadores, retrógrados, que dejaron sin médicos al país y son responsables de que en México no tengamos los médicos y especialistas que necesitamos, expresó.

Calificó aquella situación de política absurda, con fines de lucro hasta en la salud, y dijo que la privatización de ese sector tan importante lo convirtió en un mercado hasta hacer de la salud de la gente una mera mercancía, como hicieron hasta cierto límite con la educación.

Estimó que esa mezquindad no la van a reconocer nunca, e instó a sus adversarios a que expliquen las verdaderas razones de por qué rechazaban a los estudiantes de medicina.

Les reclamó a sus enemigos que «dejen a un lado los argumentos mentirosos de que fue porque no pasaban el examen de ingreso, o el por qué eran más los rechazados que los aceptados en las escuelas y facultades de medicina, al igual que en enfermería».

Los cubanos, reafirmó, siempre ayudan y actúan de manera solidaria y esperamos que con su presencia y la de otros países nos dé tiempo de formar especialistas mexicanos porque ya hemos ampliado el espacio al doble en las escuelas de medicina y enfermería, principalmente de especialidades, pues de ocho mil plazas ahora ya superamos las 20 mil.

Llegamos a la conclusión de que en México vamos a garantizar los programas requeridos mediante la creación de un sistema de salud publica para atender a los que no tienen seguridad social, que es más de la mitad de población, compatriotas que no tienen seguro, y eso lo que estamos construyendo, manifestó el presidente.

Añadió que deben tener centros de salud y hospitales con médicos y especialistas todo el tiempo, y no como hasta ahora que había médico nada más que de lunes a viernes, y solamente en las ciudades, y no podías atenderte ni enfermarte sábado y domingo porque no había profesionales, ni tampoco fuera de las ciudades.