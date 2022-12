Sancti Spíritus: Incendio provocado por salideros de bala de gas movilizó al Cuerpo de Bomberos (+fotos)

El suceso ocurrió en la mañana de este miércoles en la casa No. 17 de la calle Longino Benítez, minutos después de haberse comprado el cilindro en el punto situado cerca de la Sala Yara

Los bomberos llegaron rápidamente al lugar del suceso y una vez allí iniciaron la exploración, adoptándose todas las medidas de precaución antes de realizar las operaciones. (Fotos: Rosario S. Jacomino/Escambray)

Vecinos de la calle Longino Benítez, en la ciudad de Sancti Spíritus, pasaron un buen sofoco esta mañana cuando sintieron la sirena del carro de bomberos, el cual llegó de inmediato ante el llamado de auxilio que indicaba un incendio provocado por la fuga del gas de un cilindro recién conectado al fogón en la casa con el No. 17.

Cuenta el afectado, Oscar Ibarra González, un señor de 92 años de edad, que acababa de llegar con su bala, la cual había adquirido en el punto aledaño a la Sala Yara, de la ciudad cabecera, y una vez conectada al fogón la abrió para comenzar a utilizarla.

Oscar Ibarra González, un señor de 92 años de edad, acababa de llegar con su bala de gas sin percatarse de que tenía salideros.

“Prendí el quemador con un papelito encendido y cuando lo dejé caer al piso sentí un soplo fuerte, vi que se había encendido el espacio alrededor de la bala y le dije a mi hijo: Corre y llama a los bomberos; no tuve miedo y salimos inmediatamente a buscar ayuda, pues siempre he escuchado que mientras esté prendida la llama el recipiente no explota, Por suerte, los bomberos llegaron de inmediato y comenzaron a realizar sus operaciones”, refiere Oscar.

La combustión creada por el gas licuado que salía del cilindro de pequeño formato se activó al hacer contacto con un papel encendido que, según el afectado, lo había utilizado para prender el fogón y luego lo tiró al suelo, el cual dio inicio al incendio.

De acuerdo con el subteniente Welder Moral Lumpuy, jefe del comando provincial No. 1 de la Unidad de Bomberos de Sancti Spíritus, ellos se encontraban en labores de pintura cuanto escucharon la alarma, partieron rápidamente al lugar del suceso y una vez allí iniciaron la exploración, adoptándose todas las medidas de precaución antes de realizar las operaciones.

La combustión creada por el gas licuado que salía del cilindro de pequeño formato se activó al hacer contacto con una fuente de inducción.

“Una vez dentro del hogar comprobamos que se trataba de la expulsión espontánea del gas, debido a tres salideros que presentaba el cilindro por la válvula, así como su propagación hacia el área donde permanecían las llamas, salideros que originaron una concentración del combustible, el que se activó por la fuente de inducción, en este caso un papel encendido”, aclara el joven bombero.

En cuestiones de minutos se logró extinguir el incendio, que por suerte no causó daños a los residentes de la vivienda y muy pocos estragos materiales, solo se quemó parte de una tubería de plástico que sirve de desagüe a las viviendas situadas en la parte superior del inmueble, además de afectar la conexión del fogón.

Los integrantes del Cuerpo de Bomberos permanecieron en los exteriores de la casa, preservando el cilindro del gas y el lugar hasta que lleguen los compañeros de la Unidad Empresarial de Base Comercializadora de Combustible, que deben realizar los procedimientos de revisión del cilindro y su posterior reposición.

En cuestiones de minutos se logró extinguir el incendio, que por suerte no causó daños a los residentes de la vivienda.

El rápido desempeño de los bomberos impidió graves consecuencias, pero el propio jefe del Comando No. 1 explica que en los últimos tiempos se ha visto un incremento de este tipo de hechos, denominado servicio de emergencia, y una disminución de las explosiones de motorinas eléctricas, que en otros momentos causaron severos daños en inmuebles de esta propia ciudad, al parecer porque las personas están siendo más cuidadosas con los procedimientos a seguir por el uso de estos medios.

Sin embargo, aclara el subteniente del Cuerpo de Bomberos de Sancti Spíritus, las personas que trasladan el recipiente de gas desde el punto de venta hasta su hogar no cumplen con los procedimientos de revisión del cilindro para comprobar posibles salideros, antes de ponerlo en funcionamiento, lo que se puede hacer de una manera muy sencilla, es decir, aplicándole un poco de agua con detergente en la superficie alrededor de la válvula para comprobar si no hay burbujas visibles o un fuerte olor al combustible.