¿Se acabaron los apagones en Cuba? La Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus responde (+fotos y video)

Foro online Escambray, con Yoanny Acosta Solenzar, director de la Empresa Eléctrica Sancti Spíritus (EESS). (Foto: Yosdany Morejón/Escambray)

El descenso de las temperaturas y la relativa mejoría de la situación energética del país se confabulan por estos días en que los cubanos respiramos aliviados por la disminución de los molestos apagones.

No obstante, han sido meses de inestabilidad constante en el panorama electroenergético nacional, de cortes inesperados, de termoeléctricas que salen del sistema, de continuos reajustes en la planificación de los apagones…

Para responder las interrogantes y aclarar las dudas que los internautas han ido dejando en los escenarios virtuales de Escambray desde que se convocara a este foro, comparece en la redacción central de nuestro órgano de prensa Yoanny Acosta Solenzar, director de la Empresa Eléctrica en Sancti Spíritus.

“En estos momentos Sancti Spíritus mantiene todos sus circuitos con electricidad desde las 8 de la noche de ayer, eso ha estado pasando en los últimos días, a partir de la entrada de algunas plantas generadoras como la termoeléctrica Antonio Guiteras y la unidad 5 de la termoeléctrica 10 de Octubre, por lo que la generación ha aumentado y logra satisfacer la demanda del país durante un largo período del día —explica Acosta Solenzar—. El clima también favorece a que esto esté comportándose así, ya que el consumo es menor pues se emplean menos equipos en las viviendas”.

Lucas Pentón: ¿Qué perspectivas reales existen de cambiar la matriz energética en Cuba y en la provincia, ya que la generación basada en termoeléctricas viejas evidentemente no es sostenible?

Se trabaja aceleradamente a nivel de país en el cambio de la matriz energética. Existen proyecciones para nuevas instalaciones de parques fotovoltaicos en diferentes zonas del país, incluyendo nuestra provincia, donde actualmente se realiza un trabajo de localización de posibles zonas para construir parques de 20 MW, independientemente de los siete que ya tenemos instalados y en funcionamiento, que hoy cubren aproximadamente el 12 por ciento de la demanda de la provincia en el pico eléctrico del mediodía.

Para el 2030 existen las perspectivas de que más de 37 por ciento de la energía que consume el país sea a través de fuentes renovables. A nivel nacional se continúa invirtiendo en parques eólicos, sobre todo al norte de las provincias orientales, así como potenciando la generación de electricidad a través de la biomasa, entre otras alternativas.

Lucas Pentón: ¿Por qué la Unión Eléctrica no establece reducciones en la tarifa del cobro de la energía eléctrica según afectaciones por daños y perjuicios a sus clientes, tal y como lo establece la nueva Constitución de la República de Cuba, con tan mal servicio que ofrece y tan caro que la cobran?

La Unión Eléctrica tiene una tarifa aprobada para el cobro de la electricidad en los diferentes sectores. La energía que se consume, independientemente de las afectaciones que puedan existir, debe ser pagada por los clientes y se rige por esta tarifa.

Aun cuando la tarifa vigente puede parecerle elevada a los clientes, parte del consumo de la energía eléctrica en Cuba es subsidiada, es decir, el Estado abona parte del presupuesto para cubrir los gastos de generación de electricidad.

José Pedraza: Sería bueno que se explicara el consumo real de corriente de nuestra querida capital y el porcentaje que representa con respecto al país, la densidad de población y entonces por qué tenemos nosotros y las otras provincias que soportar los apagones. (…). Para mí esa es una terrible falta de respeto con el pueblo cubano. ¿Tiene la capital plantas particulares?

Teniendo en cuenta las características de la capital de un país, que es una urbe donde se concentran un grupo de entidades y servicios vitales para el funcionamiento de toda la nación, se trata de proteger La Habana como capital de Cuba, aunque ello no quiere decir que no se le quite el servicio cuando la situación de la generación eléctrica así lo amerita. Es una realidad que se afecta menos y sabemos que eso genera malestar e inconformidad en el resto de la población.

Roberto Ssp: Mi pregunta a los directivos de la Empresa Eléctrica es por qué en el canal de Telegram desactivaron los comentarios, si es la manera más eficaz de conocer la opinión de la población y ahí mismo responder sobre las dudas e insatisfacciones que uno pueda tener, desactivando la opción de los comentarios da la impresión que no quieren escuchar al pueblo.

El canal de Telegram se creó precisamente con el objetivo de evacuar dudas y responder preguntas de la población de forma general, no solo ante la situación de los cortes por déficit de generación. Los primeros tiempos de intercambio con los clientes fueron efectivos y de gran ayuda, desde nuestro punto de vista.

Sin embargo, al aumentar las horas de afectación en la provincia, muchos usuarios emplearon esta vía para realizar ofensas, amenazas, emitir criterios que nada tenían que ver con el objetivo para el cual se creó el canal, por lo que tuvimos que eliminar esta posibilidad que tan útil resultó en un principio. Reconocemos el malestar que generan los apagones, además de otros problemas que vive el cubano, pero creemos que esta no es la vía para canalizarlo. Mantenemos el canal solo para informar, tratamos de tenerlo actualizado en tiempo real de lo que acontece en el sistema eléctrico de nuestra provincia.

Andrés: Creo que la desconexión del servidor de Bandec, todos los días está creando tremendo problema en las empresas para los cierres contables, al no utilizar el virtual Bandec, hay informaciones a emitir para La Habana, deben buscar solución, baterías o electrógenos, para Bandec, por favor.

Siempre que ha sido posible hemos tratado de proteger instalaciones como Bandec, pues conocemos de esta situación, aunque como usted bien reconoce le corresponde a la institución buscar otras alternativas para mantener la vitalidad de este servicio.

Verónica: Quisiera conocer cuál es la demanda a las 12 de la noche en esta temporada que se hace necesario quitar diariamente el fluido a esa hora. Por otro lado, no entiendo por qué lugares que antes tenían luz permanente, como el Reparto Mario Muñoz de Fomento, porque, supuestamente, por ahí pasaba la línea central, hicieron una inversión para unificarlo al circuito 76 de ese municipio. ¿Qué le ha ahorrado eso a la provincia, cuando ahí no exceden las 150 casas y, además, existe la mayor fuente de abasto de agua de un municipio sin acueducto? No entiendo que la política sea apagar más si al final el ahorro de esas viviendas apagadas no es significativo. ¿Por qué causar más molestias a la población? Quisiera una respuesta, porque el municipio no explicó absolutamente nada.

El déficit de generación ocurre en cualquier momento del día, hoy no existe una reserva de generación que permita suplir la demanda, sobre todo en el horario pico de la noche. No se quita la corriente a las 12 de la noche ni a ninguna hora si no es estrictamente necesario. Depende de la generación que exista en ese momento, y si la misma está por debajo de la demanda, indudablemente hay que afectar circuitos para lograr estabilizar demanda y consumo.

En el caso del Reparto Mario Muñoz de Fomento, que tuvo un período en el que no se le iba la corriente, esto sucedía debido a que, para realizar las manipulaciones necesarias para afectar los circuitos de ese municipio en los bloques y horarios que estaban establecidos, había que retirar el servicio completo a este municipio y a zonas de Villa Clara, ya que la apertura de los mismos no estaba automatizada, era manual. Esta situación creó molestias a clientes de ambas provincias, por lo que se colocó un interruptor que evita que se tenga que abrir la línea de 33 KV que alimenta el municipio de Fomento cada vez que se manipula el apagón. En estos momentos solamente se abren los circuitos que van a ser afectados y las demás personas no sufren cortes en horarios que no les corresponden. El reparto Mario Muñoz se suma a la planificación de los apagones, como estaba antes de haberse presentado esta protección temporal.

Heribe: Mi pregunta concretamente es la siguiente: ¿No han tenido en cuenta ustedes aliviar este circuito (el 112) con respecto a una disminución del tiempo de afectación? ¿Se soluciona o no la situación energética del país en diciembre?

Los bloques de afectaciones están concebidos para que, de forma rotativa, todos los circuitos reciban el mismo tiempo de afectación todos los meses. Podemos asegurar que se lleva un control riguroso a nivel de empresa del tiempo de afectación diario de cada uno de los circuitos que conforman los dos bloques del sistema. Siempre tratamos de que las afectaciones sean equitativas para cada uno de estos circuitos. Sabemos que cada cual tiene la percepción de que su circuito es el más afectado, pero no es tan así.

Como cliente que también soy de la Empresa Eléctrica, pertenezco al circuito 112 y vivo en carne propia las afectaciones a las que usted se refiere. En intercambios que sostenemos como directivos de la empresa con clientes de otros circuitos, estos manifiestan que el de cada cual es el más afectado, pues viven su propia realidad. Le puedo asegurar que no hay un ensañamiento particular con ningún circuito.

No podemos asegurar rotundamente que en el mes de diciembre se solucione por completo el problema de generación por la situación que hoy presentan las diferentes fuentes de generación que existen en el país y la inestabilidad que han presentado en los últimos meses. Pero sí se van a incorporar varios MW a la generación que aliviarán notablemente la situación. Por ejemplo, se trabaja en Cienfuegos en la instalación de 12 motores de los 20 que deben estar arribando a nuestro país en este mes para inyectar 50 MW como parte de la generación distribuida; se incorporaron recientemente dos unidades térmicas, entre ellas la Antonio Guiteras, que ha tenido inestabilidad, pero hoy se encuentra generando y esto ha hecho que se haya visto una mejoría en días recientes. Hay otras alternativas que se implementan para lograr una mejor culminación del año e inicio del 2023.

José L: Debieran explicar por qué fue necesario dejar un circuito casi completo para asegurar la electricidad para un pequeño hospital y dos circuitos más protección de otro y por qué no se les transfiere más tiempo de apagones a aquellos que les dan una semana sin ellos, en definitiva todos pagamos el servicio y si no pueden brindarlo como se debe, al menos repartan el déficit equitativamente y dejen de usar como pretexto las necesidades de los hospitales para beneficiar algunos en prejuicio de otro clientes.

La provincia cuenta con 95 circuitos de distribución y, de ellos, 91 son apagables. No es un pretexto proteger algún circuito porque cuente con un objetivo tan importante como un hospital. Creo que es una necesidad, pues del servicio que allí se presta dependen vidas humanas. Primeramente, se garantizaba la electricidad al hospital Camilo Cienfuegos a través de un solo circuito; a partir de quejas que recibimos y teniendo la posibilidad de alimentar dicha instalación por otros dos circuitos, se decidió comenzar a rotar entre tres opciones y no por una sola. Esto alivia a un grupo mayor de personas.

Ricardo: Tengo entendido que uno de los bloques cuenta con 20 circuitos y otro con 19, sin embargo, cuando quitan la corriente de forma escalonada sobre todo en el horario de 2 a 8 p.m. muy pocas veces veo que anuncian afectación en todos los circuitos, por lo general hay unos que no son afectados y mientras otros circuitos sufren cortes tajantes y extensos, otros apenas sufren cortes de par de horas. ¿Cómo se justifica esto y a qué se debe?

Como se ha dado a conocer, la confección de los bloques se basa fundamentalmente en la cantidad de MW a apagar y, por supuesto, se tiene en cuenta también el número de circuitos que pueden estar conformando estos bloques. No todos los circuitos tienen la misma carga, y es por ello que el cálculo que se realiza no se puede hacer lineal, o sea, los bloques no tienen que tener necesariamente la misma cantidad de circuitos, sino lograr que el balance de la carga a apagar sea la misma. Las afectaciones dependen de la disponibilidad que haya de generación en determinado momento, es por ello que en ocasiones durante el período de tiempo programado para cada uno de los bloques puede haber circuitos que tengan más horas de afectación que otros, además de que se les afecte el servicio en un horario que no esté programado.

Esto sucede más en el horario del pico eléctrico nocturno, que en estos momentos está ocurriendo a partir de las 5:30 p.m., donde a veces se han tenido que adelantar circuitos que debieran estar apagándose a partir de las 8 de la noche, ya que los que se encuentran apagados no cubren el déficit en ese momento. No obstante, cuando esto ocurre y siempre que ha sido posible, la electricidad a estos circuitos se les restablece antes del horario que está previsto el cierre de ese bloque.