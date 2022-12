Ticket: Una puerta abierta para las reservaciones en línea

Business people working on a laptop

Hace una semana que Alina despierta en las afueras de una de las notarías de Sancti Spíritus para reservar un turno y poder materializar un viejo anhelo de la familia: efectuar un acto de compraventa de vehículo. Sin embargo, no por sacrificar sus horas de sueño, ha obtenido mejor resultado en su diligencia.

Entre las extensas colas y el acaparamiento y la reventa de las citas que, muchas veces, ocurre ante la urgencia de las personas para acceder a servicios jurídicos de alta demanda, esta mujer no ha logrado cumplir su propósito.

Tanto es así que no le quedó otro remedio que acceder a la plataforma de reservaciones en línea Ticket, una solución informática creada por la Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (Xetid), la cual posibilita la solicitud de servicios y la planificación de citas de manera fácil y rápida en las notarías de la ciudad cabecera.

Si bien tuvo recelos de la verdadera utilidad de la herramienta, desde que concretó su trámite supo que el camino de la informatización sigue siendo la garantía del desarrollo y la organización de todo tipo de gestiones en el país.

Por ello, dicha APK llegó a Sancti Spíritus el 3 de mayo del presente año y, con ella, la Dirección Provincial de Justicia ha viabilizado mucho mejor sus prestaciones. Aunque hasta la fecha solo los habitantes de la capital provincial disfrutan de sus opciones, se prevé que con el paso del tiempo se extienda a otros municipios espirituanos.

A través de la dirección electrónica https://ticket.xutil.net/, de Apklis o el grupo de Ticket en Telegram, los clientes pueden acceder a la plataforma en busca de los servicios notariales y registros del estado civil. Bien lo sabe Mercedes Figueredo Boggiano, especialista territorial en Derecho de la Dirección Provincial de Justicia, quien, desde que la aplicación entró en vigor ha visto cómo más de 1 000 usuarios han sido atendidos en las entidades jurídicas gracias a los turnos concertados en Ticket.

“Mediante esta aplicación las personas, desde cualquier lugar donde se encuentren, pueden acudir a la provincia y al municipio de Sancti Spíritus, así como a las cuatro sedes notariales que tenemos. Allí brindamos desde los servicios más ágiles, dígase matrimonio, autorizaciones para los menores de edad, compraventa de casas y de vehículos, los poderes notariales, y hasta los más complejos, como la adjudicación y la actualización de viviendas.

“Por su parte, en el Registro del Estado Civil de la provincia también brindamos las prestaciones de matrimonio y subsanación de errores”, apunta Figueredo Boggiano.

Aun cuando Ticket intenta mitigar las extensas colas en las unidades jurídicas de la provincia, gestionar todos los trámites con esta herramienta precisa de una tecnología que, lejos de obstaculizar, dinamice el proceso de reservación de los turnos. Eso sin contar que los usuarios requerirán, al mismo tiempo, de computadoras o dispositivos móviles que aseguren el acceso a la aplicación informática.

¿Qué pasará entonces con aquellos individuos que no pueden permitirse sentarse delante de una computadora con acceso a Internet o tener un celular con datos móviles? La especialista territorial en Derecho de la Dirección Provincial de Justicia aclara: “Cuando la persona no tiene cómo arribar a la plataforma, o el teléfono no le permite descargar la APK, nuestras propias entidades pueden brindar esta posibilidad.

“No obstante, en cada una de nuestras instalaciones tenemos un notario retén, quien se encarga de atender a aquellos usuarios que necesitan realizar un trámite extremadamente urgente, y que no admite espera. Por su parte, en el propio Registro Civil se ofrece esta aplicación, e incluso, hasta los propios trabajadores nos hemos quedado con los datos de las personas y les hemos sacado los turnos cuando están disponibles”, agrega Mercedes.

La plataforma informática Ticket da sus primeros pasos en Sancti Spíritus y, de seguro, mucho tendrá que perfilar en el camino. La ubicación de todos los servicios, la confirmación oportuna de la reserva y el horario exacto para ofrecer los tickets pudieran ayudar al éxito de este recurso.

En este empeño amplía su horizonte y, dentro de muy poco, los espirituanos la podrán utilizar, además, para solicitar la inscripción de inmuebles o certificaciones en el Registro de la Propiedad. Al mismo tiempo, servirá de soporte para eliminar las colas presenciales para la compra de Moneda Libremente Convertible (MLC) en Cadeca.

Sin dudas, con la aparición de Ticket, la Dirección Provincial de Justicia en Sancti Spíritus da otro paso de avance en la informatización de sus servicios. Esperemos, entonces, que sus bondades lleguen también a otros municipios de la geografía espirituana.