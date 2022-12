Yaguajay palpita en Alberto Pérez Lara (+fotos)

“Mientras tenga el espíritu de hoy, seguiré andando”, asegura Alberto Pérez Lara. (Foto: Yitsy Suárez Valdés)

Muchos pudieran endilgarle que ha vivido una vida de poeta, exagerada siempre. Y no se equivocan, pues en el transcurso de sus 76 años de edad, Alberto Silvano Pérez Lara ha estado al borde de las responsabilidades más altas y de los riesgos más insospechados por hacer bien su trabajo. Dicen, además, que ha fraguado ideas brillantes y que suele ser un enamorado empedernido de su Yaguajay, ese pedazo de tierra que lo abrazó por primera vez hace 45 años.

A este territorio del norte espirituano llegó por azares de la vida. Con el título de técnico de nivel medio en Mecánica General bajo el brazo y algún tiempo de experiencia como tornero y hasta jefe de mantenimiento de Tenerías en la otrora provincia de Las Villas, arribó a la geografía yaguajayense sin despojarse del olor a salitre de su Caibarién natal.

Alberto Pérez Lara fungió como primer presidente de la Asamblea del Poder Popular en Yaguajay. (Foto: Cortesía del archivo de la AMPP)

Tras su irrupción en estos predios, poco demoraría en convertirse en segundo secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el municipio y, más tarde, el 31 de octubre de 1976, en el primer presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Yaguajay, cargo que prestigió durante cuatro mandatos, hasta el 29 de abril de 1985.

Sin dominar siquiera todas las técnicas de dirección, Albertico o Pérez Lara, como todos lo conocen, se adentró en este mundo porque le bastaba su vocación de militante y su disposición de cumplir cualquier tarea que tuviera que ver con el impulso del país; fortalezas que le sirvieron para asumir una responsabilidad que, a pesar de los años, lleva en el corazón.

“Mi primera experiencia fue como delegado de la Circunscripción No. 6 de la cabecera municipal, el área correspondiente a la sede de la asamblea. En esta función estuve 10 años, siempre, apegado al pueblo. Desde aquí comencé a acercarme a las esencias de los órganos del Poder Popular”, comenta Pérez Lara.

Como una etapa de mucho trabajo recuerda Albertico la década de los años 70, período en el que afrontó disímiles retos. “Yaguajay después de la comisión de implementación de la División Político-Administrativa establecida en aquella época lo conformaron 92 circunscripciones.

“La asamblea, por tanto, quedó constituida también con todo su comité ejecutivo, desde el que atendía las cuestiones administrativas hasta el resto de los compañeros que se encargaban de la salud y de las empresas nacionales como la agricultura y la defensa”, narra quien califica este período como “imborrable”.

A sus 76 años de edad, Albertico no se desliga del Gobierno local. (Foto: Yitsy Suárez Valdés)

En su misión de representar al pueblo, no descansó Pérez Lara durante su mandato. Tanto es así que ideó un mecanismo de trabajo que, a la luz de estos tiempos, considera como fructífero por los resultados que regaló.

“Establecimos un día de despacho a la semana con los 92 delegados del municipio para conocer cuáles eran los planteamientos de la población y discutirlos con los cuadros administrativos a fin de buscarles la solución oportuna. Además, una vez al mes el comité ejecutivo de la asamblea recorría todo el territorio.

“Recuerdo que llegaba a los poblados y lo primero que hacía era preguntar por los problemas que no habían tenido solución, y me los llevaba para analizarlos con las entidades. Así les dimos salida a varias preocupaciones de los electores y a las que no tenían arreglo se les daba una adecuada respuesta”, evoca el también licenciado en Dirección de la Economía.

Dichas estrategias posibilitaron que en esa época, al decir de Albertico, se construyeran dos de las secundarias básicas del municipio, dos de sus institutos preuniversitarios, así como la Fábrica de Hielo —primera de su tipo en el país— y la otrora Bizcochera, ubicada en la comunidad de Narcisa; obras que, a juicio del primer presidente de la Asamblea del Poder Popular en Yaguajay, se alcanzaron a golpe de esfuerzo y persistencia.

“No tenía experiencia como gobernante, y a través de tropiezos creamos una línea de trabajo que poco a poco nos ayudó a emprender el camino”, subraya este yaguajayense por adopción. Mas, quien ha formado parte del Poder Popular no pierde de vista esa inherente vocación de servicio y de mantenerse actualizado.

Quizás por eso este hombre de 76 años de edad consagrarse al evade el privilegio de la jubilación y ha buscado otros horizontes. Dentro de estos, figura la Empresa Agropecuaria Obdulio Morales, donde integra la Dirección de Desarrollo como especialista de proyectos, faena en la cual apuesta por el aporte de la ciencia y la técnica, el encadenamiento productivo y la diversificación de las producciones en pos del impulso del terruño.

Sin embargo, va más allá. Imparte clases en la Facultad de Contabilidad y Finanzas del Centro Universitario Simón Bolívar, y no se despega del Gobierno local.

Por ello, nadie mejor que él para conocer la ruta de los representantes del pueblo y para que los exhorte a trabajar en función del bienestar de la ciudadanía. “El trabajo del delegado es duro. Tienen que estar claros sobre qué planteamientos pueden tener solución y cuáles llevan una explicación porque no la tienen. Además, no pueden perder el vínculo con el pueblo, porque esa es la verdadera esencia de los Órganos del Poder Popular”, asegura el también máster en Desarrollo Local.

Y así, entre los recuerdos de sus mandatos como primer presidente de la Asamblea del Poder Popular en Yaguajay, y los proyectos que abraza a diario, Alberto Pérez Lara se despoja de la rutina que impone la jubilación. “Mientras tenga el espíritu de hoy, continuaré andando”, asevera quien seguirá prefiriendo esa vida de poeta, exagerada siempre, al borde de cualquier desafío.