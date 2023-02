Accidentes de tránsito fueron más y tuvieron mayor peligrosidad en 2022

Más de la mitad de los accidentes fue por colisión de vehículos en marcha.

En 2022 se registraron en Cuba nueve mil 848 accidentes de tránsito, que en ese año aumentaron su peligrosidad, pues en el 59 por ciento (%) hubo al menos una víctima.

Así lo informó al diario Granma el jefe del órgano especializado de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), coronel Roberto Rodríguez Fernández, quien precisó que los hechos de este tipo en 2022 se incrementaron en un 17 % respecto al año anterior.

Los casi 10 mil accidentes provocaron 700 fallecidos y siete mil 547 lesionados, aumentándose estos indicadores en un 18 y 28 %, respectivemente, con relación a 2021.

De acuerdo con Rodríguez Fernández, en el año que terminó ocurrieron, como promedio diario, 27 accidentes de tránsito, con dos fallecidos y 20 lesionados.

Explicó que, no obstante, los resultados de 2022 lo convierten en el tercero más bajo en comparación con la serie histórica de los últimos 20 años, pues 2020 y 2021 fueron años atípicos por el impacto de la pandemia de la COVID-19, que llevó a la paralización casi total de la transportación pública.

Las principales causas de accidentes continuaron asociadas a la no atención del control del vehículo, las violaciones del derecho de vía y el exceso de velocidad, señaló el jefe del órgano especializado de Tránsito.

Agregó que algunos de los elementos que caracterizaron la seguridad vial en 2022 fueron la convivencia de varias generaciones de vehículos, unido a la irrupción adicional de cerca de 300 mil motos y ciclomotores sobre un mismo eje vial, así como la incidencia de indisciplinas viales.

Refirió entre las principales indisciplinas, el no respetar la señal de Pare, no guardar distancia entre vehículos, realizar maniobras imprevistas sin avisar al resto de los usuarios de la vía, así como no regular la velocidad, aun cuando la superficie estuviera en condiciones no favorables; las distracciones en sus diversas representaciones, y la conducción sin la licencia o la categoría del vehículo.

En menor cuantía, apuntó a los desperfectos técnicos, el adelantamiento indebido y las violaciones del peatón.

Detalló que más de la mitad de los accidentes (53,2 %) fueron por colisión de vehículos en marcha, aun cuando solo en el 7,6 % (753) las condiciones de la vía fueran desfavorables, con baches o rajaduras.

El atropello del peatón constituye el tipo de accidente más peligroso, con al menos una víctima por suceso, representando en el 11 % de los siniestros, el 22 % de los fallecidos y el 12 % de los lesionados, con La Habana, Santiago de Cuba y Holguín como las provincias con mayores afectaciones de esta índole, apuntó Rodríguez Fernández.

Al referirse a los accidentes con consecuencias graves, el coronel destacó que estos se incrementan con relación al año anterior, al reportarse 60 hechos con estas características, con un saldo de 594 lesionados (entre ellos 68 menores de edad) y 66 fallecidos.

«En general, se implicaron 99 vehículos en estos casos, de los cuales el 54 % correspondieron al sector estatal, principalmente medios ligeros, entre los que sobresalen autos de renta. Preocupa la implicación de 48 camiones y ómnibus, entre ellos 16 particulares», añadió.

Sobre el enfrentamiento y prevención de este tipo de hechos, el directivo aseguró que hay un mayor rigor en la aplicación de medidas a los conductores reincidentes por acumulación de puntos, impago de multas, ingestión de bebidas alcohólicas y accidentes del tránsito.

En el año se aplicaron nueve mil 687 suspensiones de licencia de conducción (principalmente en La Habana y en Santiago de Cuba), se trasladaron 36 mil 282 ciudadanos a estaciones de la PNR por conducir sin licencia, 20 mil 666 de estos fueron apercibidos y a otros 530 se les prohibió la circulación del vehículo, comentó el jefe del órgano especializado de Tránsito.

Asimismo, afirmó, en las unidades del Registro de Vehículos se recibieron cuatro mil 381 chapas por deficiencias técnicas, las cuales fueron denegadas en su totalidad en el Sistema, indicador que fluctuó durante el año, al tiempo que se realizaron 653 mil 362 inspecciones técnicas, resultando siete mil 618 no aptos, en su mayoría por problemas en los frenos.

Dentro de las proyecciones de trabajo para 2023 está incrementar las acciones de enfrentamiento a las violaciones de la Ley 109, priorizando la de atención sobre las motos, ciclomotores, peatones y ciclos; el uso del casco y cinturones de seguridad, la ingestión de bebidas alcohólicas, los desperfectos técnicos y las distracciones en la vía, manifestó Rodríguez Fernández.

A continuación, especificamos algunos criterios de accidentalidad en el año 2022:

– La tasa de mortalidad fue de 6,2 por cada 100 mil habitantes.

– La Habana, Holguín, Villa Clara y Santiago de Cuba registron los mayores reportes e incremento de la accidentalidad.

– El sábado (mil 517) fue el día de mayor ocurrencia de estos hechos, mientras el más letal fue el domingo, al registrarse un fallecido cada 10 accidentes.

– Las edades con mayor reporte de víctimas fueron de 31 a 35, y de 26 a 30 años.

– Crecieron los atropellos a ciclistas, pero disminuyeron los atropellos a animales sueltos en la vía, y los lesionados por esta causa.

– Crecieron los accidentes con participación de vehículos de tracción animal, aunque disminuyeron los fallecidos.

– Se impusieron en el país 791 mil 708 notificaciones por infracciones de las leyes del tránsito, el 89,5 % fue efectivo y el resto preventivo.