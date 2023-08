Acto vandálico en Morón contra cantante de La Original de Manzanillo (+fotos)

La agrupación manzanillera goza de amplia popularidad. Foto: Tomada del perfil de Facebook Cultura Morón).

Con el título “Morón lamenta acto vandálico contra vocalista de La Original de Manzanillo”, el diario on line Invasor, de Ciego de Ávila, reseña la agresión física ocurrida el sábado 26 de agosto, cuya víctima resultó una de las cantantes de la popular agrupación bailable cubana.

En la nota, la periodista Amanda Tamayo Rodríguez expone que el hecho aconteció durante una presentación de la orquesta granmense ante cerca de 3 000 moronenses, cuando una botella fue lanzada al escenario y contra los cantantes de La Original de Manzanillo.

A seguidas, Escambray reproduce la información publicada por los colegas de Invasor, con variedad de fuentes periodísticas:

La víctima fue Katia Naranjo Alarcón, joven vocalista del grupo y parte de la familia fundada por el Premio Nacional de Música Wilfredo Naranjo Verdecia, Pachy.

Katia, durante su presentación en Morón. (Foto: Facebook).

Según explicó en las redes sociales de Internet Karelia Naranjo Alarcón, instrumentista y directora de la orquesta, el golpe provocó heridas en la piel, fosas nasales y labios, con fractura de tabique, rotura y trauma en algunos dientes.

En declaraciones a Invasor, el músico moronense Andrés Hernández Font expresó su profunda pena, también en nombre del resto del público. “El día antes Pachy me llamó y me dijo ‘oye, vengo a tocar a tu pueblo’, yo me puse feliz de verlo después de tantos años, y luego sucedió lo que considero una vergüenza para la ciudad de Morón. En ese momento tomé el micrófono y le ofrecí disculpas a la orquesta en nombre del pueblo y también pedí que se actuara firmemente según dicta la ley”.

El maestro Pachy Naranjo ha contado a amigos su versión de los hechos: “Entraba al escenario, hasta el teclado de su otra hija, Karelia, a tocar en una especie de controversia que habitualmente hace con un pianista joven que han integrado a La Original. Entonces siente un golpe sordo, y ve que el pianista salta de su sitio y sale a auxiliar a Katia”.

Presentación de la Original de Manzanillo en Morón. (Foto: Facebook).

Según Andresito, y otros miembros de la familia en redes sociales, la atención médica fue rápida y cuidadosa y las autoridades les acompañaron hasta el hospital. En conversación con un periodista de Radio Granma, su provincia natal, la madre de Katia, Katy Alarcón, expresaba su agradecimiento por “la rapidez y diligencia con las que actuaron las autoridades y los especialistas de Salud Pública para atender a Katia”.

Sin embargo, las lesiones, aunque no suponen un peligro para su vida, no son simples. Su madre aclara que “tiene que permanecer en reposo absoluto por un período, durante el cual la alimentación también será especial, porque no puede masticar por prescripción facultativa”. Se encuentra bajo seguimiento médico.

Más tarde, su hermana Karelia Naranjo agregaba que Katia aún no podía respirar a través de la nariz por la dimensión del trauma, y la propia Katia explicaba que hasta que la inflamación se lo permitiese no sabría si se requiere de operación para que vuelva a respirar con normalidad.

Ambas expresaron su descontento con la medida tomada en contra del agresor, quien horas después de su detención salió con medida cautelar.

Fuentes de la Fiscalía Municipal de Morón explicaron a Invasor que la denuncia está en tramitación, para lo cual la Ley prevé hasta 30 días. Al atacante se le aplicó una medida cautelar de reclusión domiciliaria y, una vez se ateste por el médico legal el carácter de las lesiones, se procede. “Esto no quiere decir que el sujeto está en libertad ni que no responderá ante la Ley”.

Los atestados de sanidad o certificados de asistencia de primera intención de un lesionado (modelo 53-13 del Ministerio de Salud Pública) deben consignar datos del lesionado, así como la descripción detallada de las lesiones y el pronóstico médico legal.

La Empresa Provincial de Comercialización de la Música y los Espectáculos Musicávila, informó, vía Facebook, que mantiene comunicación diaria con la familia Naranjo para estar al tanto de su evolución, y se asegura que el grupo mantiene la intención de volver a la ciudad. Invasor acudió a la Dirección Municipal de Cultura en Morón, pero no ofrecieron declaraciones.

(Con información de Invasor)