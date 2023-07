Al puerto donde llega el arte joven (+fotos)

Los públicos forman parte activa de la peña. (Foto: Facebook)

Es jueves en la noche. La conocida Parrillada de la Casa de la Guayabera se hace mucho más íntima. En su portal, un escenario sin grandes adornos, luces tenues y un televisor, acoge a los dos anfitriones del encuentro. Del otro lado, un público se hace cómplice de palabras, risas, acordes, chistes, lecturas de textos… Así el espacio se vuelve especial.

“En cualquier Puerto es de excelencia”, deja escapar como evaluación Dayana Margarita Pomares, vicepresidenta de la filial espirituana de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y escritora.

Lo dice sin titubeos, luego de haber sido una de las invitadas a la peña que los jueves cada 15 días visibiliza, en una de las márgenes del río Yayabo, a exponentes de la creación joven espirituana.

“Que sea en la Casa de la Guayabera ya tiene una garantía —acota—. Hablamos de una institución con un peso en el sector cultural de la provincia. Es un colectivo que respeto muchísimo por tener experiencia para ofrecer propuestas con calidad, atención personalizada a quienes formamos parte de sus invitados, dramaturgia en el espectáculo… Deberían existir muchos más así”.

En cualquier Puerto tuvo su primera vez el 23 de noviembre del 2022. El experimentado artista e incansable promotor y defensor de la cultura cubana Carlo Figueroa le lanzó el reto a Jorge Puerto, un jovencito amante de la música e integrante del Movimiento de Artistas Aficionados de la provincia.

“Carlo me propone pensar y materializar una peña para sumar a quienes como yo apostamos por una manifestación artística. Por eso, nos hemos dado cita youtubers, realizadores audiovisuales, fotógrafos, bailarines, músicos, escritores… La idea es lograr que sea una interacción constante entre quienes sumamos a cada actividad y quienes llegan a la Casa para disfrutar de la noche”, explica el joven músico.

Jorge Puerto y Carlo Figueroa son los anfitriones de las noches.

A los dos anfitriones de la cita —Figueroa y Puerto— se une el trío Preludio, integrado por jóvenes profesionales que acompañan a varias de las voces que sonorizan el espacio.

“Soy más tímido, por lo que Carlo es el conductor. Me encargo de presentar a los invitados, a quienes descubro casi siempre por las redes sociales y en el caso de los cantantes porque tengo vínculos de trabajo.

“El jueves como día escogido no fue casual, ya que los viernes y sábados la Casa cuenta con una programación habitual y creíamos que ya esa jornada antesala del fin de semana y con tan pocas opciones en el resto de la ciudad podía ser efectiva”.

Uno de los primeros creadores en compartir sus experiencias en el diálogo que se genera para que los públicos conozcan sus obras fue el reconocido Abdel Martínez Castro, director y guionista audiovisual. Él es de esos espirituanos que no se ponen de rodillas y a veces sin ir más allá de muchas explicaciones y solo con la constancia y el talento en las manos cuenta con realizaciones que engordan una lista para respetar. Al volver sobre su invitación a la noche de la Casa de la Guayabera, rememora con mucha alegría que hasta terminó cantando la Guantanamera en un gran coro.

“Es un espacio en el que vale la pena estar, ya sea como invitado o como público, porque hay un sentido de la seriedad, de la profesionalidad a la hora de presentar un espectáculo cultural, a artistas aficionados, en su mayoría. Y cuando digo seriedad no es que esté encartonado, sino como espacio jovial, capaz de hacerte sentir cómodo, como en casa. Siempre he creído que tiene una concepción magnífica para ser transmitido por televisión o radio, como lo fue en algún momento el programa Serenata”.

La sensación de agrado, complicidad y respeto también la sintió en su propia piel Saylí Alba Álvarez, escritora e investigadora reconocida a nivel de país. Un post de agradecimiento en Facebook confirma que la noche del jueves 13 de julio resultó especial para ella.

“Me gustó muchísimo —declara en exclusiva a Escambray—. No había visto otro espacio en la ciudad de Sancti Spíritus donde se presentaran jóvenes talentosos que no son profesionales con tanta intimidad y respeto. En su mayoría no han tenido oportunidad de llegar a los medios de comunicación ni de presentarse frente a un tribunal para evaluarse. Para nadie es secreto que existen determinadas restricciones para lograrlo. Pero eso no resta que tengan el lugar para mostrar lo que hacen y que se les tome en cuenta.

“En la Casa de la Guayabera se rompen algunos obstáculos que existen al respecto. En un ambiente informal, espontáneo, al estilo de una típica descarga, se canta, se comparten textos… Mas, lo mejor es que se confraterniza. Cuando me di cuenta aplaudíamos y cantábamos como una gran familia al ritmo del Chan chan. Esa cofradía me obligó a expresar que siempre voy a volver”.

Al compás de la música y entre los pequeños y amenos diálogos, también el bartender de La Parrillada se suma a la noche. Confecciona un trago de la casa, el cual es compartido mediante alguna iniciativa con uno de los testigos de la noche.

“En mi caso particular —refiere Dayana Margarita—, además de visibilizar mi libro que saldrá en formato digital próximamente por Ediciones Luminaria, así como el cuaderno que escribo en estos momentos, me permitió conocer el trabajo y qué inquietudes creativas tienen algunos de los youtubers espirituanos. Me motivó pensar cómo pudieran insertarse en la AHS”.

Sostener una propuesta sistemática con públicos e invitados resulta siempre un reto y mucho más en la actualidad, donde confluyen muchos intereses y opciones. El colectivo de En cualquier Puerto bien lo sabe e, incluso, sintió de cerca lo que genera el hecho de no haberla realizado durante casi dos meses —por razones objetivas—; de ahí que ya buscan cómo recuperar desde todos los frentes a su público meta: la juventud.

“Hemos ganado un espacio de promoción en las redes, pero debemos explotar otras formas como el cara a cara en aquellas instituciones donde encontremos ese grupo etario. Igualmente, las otras opciones de la Casa pueden ser plataforma para dar a conocer lo que se puede encontrar los jueves cada 15 días”, añadió Jorge Puerto.

Esa estrategia ha de ser efectiva para todo tipo de espacio donde, como en este, prime el buen gusto, la coherencia y confluyan tantas buenas opiniones que los convierta en el mejor de los regalos a la ciudad, su cultura y su gente.