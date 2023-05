Aniversario 509 de Sancti Spíritus: Otros albores para la Calle Real

Los trabajos en El Renacer se han extendido por más de un año. (Fotos: José F. González Curiel/Escambray)

Primero fue Plaza de San Francisco; más tarde, parque Serafín Sánchez, pero siempre el centro principal de la ciudad, su área recreativa, cultural y comercial por excelencia. Para los yayaberos resulta un lugar con una impresionante mezcla de presente y pasado, del que atrae ese carácter inigualable de perennidad que tienen determinados sitios históricos.

“Tuvo épocas mejores, con un ajetreo a su alrededor que no dejaba tiempo para otro espacio. Ya nadie dice: ‘Voy al parque’, vienen y se sientan aquellos a los que se les ha hecho difícil soltar el hábito, o quienes lo tienen en su ruta hacia otro lugar”, refiere Georgina, una mujer con seis décadas que añora todavía el ir y venir de los muchachos de su generación alrededor del lugar.

Son unas cuantas las instalaciones que ocupan un espacio en el centro de la ciudad y por diversas razones no tienen el uso para el cual fueron destinadas, mientras en otros casos llevan años cerradas a cal y canto. Algunas ya no muestran las ofertas de otros tiempos, como el antiguo Karaoke o el patio del Café Central. Tampoco ofrece opciones la Empresa de Servicios y hace mucho rato no abre sus puertas el Instituto de Belleza Renacer.

Las preocupaciones de Georgina y de otros espirituanos parecen tener algunas respuestas con el proyecto de rehabilitación y rescate de instituciones y sitios emblemáticos cercanos al parque Serafín Sánchez y en la calle Independencia hasta el parque de Jesús, que se propone, en primera instancia, reordenar y recuperar tradiciones en torno al centenario parque y sus áreas aledañas, entre ellas el bulevar, según detalles ofrecidos por directivos de la Oficina del Conservador de la Ciudad.





EL RENACER DEL BULEVAR

Las tardes del bulevar son aburridas, carentes del movimiento y la vitalidad que lleva a las personas a esos lugares en cualquier parte del mundo. Para Ángel Estrada, esa ala de la ciudad se muere después de las cinco de la tarde. “Sancti Spíritus necesita que se le cambie la vida a esta parte del Centro Histórico. La tradición se ha perdido, muchos de los centros recreativos de los alrededores desaparecieron, hay pocas opciones para quienes no somos tan viejos, pero tampoco tan jóvenes”.

Para beneplácito de los yayaberos, algo puede cambiar en esa suerte de inactividad que por razones lógicas llegó a cero con la pandemia y se mantiene aún, ya que la Oficina del Conservador de la Ciudad, en aras de desarrollar acciones de intervención para preservar el patrimonio del Centro Histórico espirituano, ha diseñado una estrategia de rehabilitación integral del Corredor Cultural Independencia Sur, que recorre la calle Independencia o antigua Calle Real y termina en el actual epicentro de la villa, que es el parque Serafín Sánchez Valdivia.

“Se han destinado más de 9 millones de pesos para el Salón de Convenciones, 1 400 000 pesos para la Maqueta de la Ciudad y a esas cifras se suma otra menor para la rehabilitación de la tienda Quinto Siglo, que está dentro del Programa de Recuperación del Fondo Edificado. Se trata de un mantenimiento constructivo que incluye una vivienda, la primera a ejecutar de las que están en plan, que sufrió deterioro de su alero, una obra cuyo costo asciende a 863 000 pesos, según confirma Alain Echemendía Zerquera, subdirector de Inversiones de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Sancti Spíritus.

Otro de los sitios cerrados en pleno bulevar es el antiguo Instituto de Belleza Renacer, sujeto a una inversión valorada en alrededor de 12 millones de pesos en moneda nacional y unos 36 000 USD.

“Las acciones de rehabilitación comenzaron en mayo del pasado año como parte de un Proyecto de Desarrollo Local financiado por el Gobierno Municipal y también por un crédito bancario. En un principio se pensó terminar en agosto del 2022, porque lo que se tenía pensado era la reparación de puertas, techos, pintura, y no estaba proyectado para una inversión de tanta magnitud, pero hubo muchos contratiempos y la obra se paró.

“Sobre la marcha salieron a la luz objetos de obra que no estaban en el proyecto inicial, como la rehabilitación de la red eléctrica que no funciona, el alcantarillado y redes hidráulicas. Todo eso hay que hacerlo nuevo, algo que no estaba previsto y ha costado más tiempo y financiamiento. Ya se solucionó ese problema y estamos terminando con el último trabajo, que es el alcantarillado”, apunta Alain.

Escambray se pregunta si la nueva inversión cumplirá con las expectativas de los espirituanos, a fin de lograr la integralidad de los servicios que anteriormente allí se brindaban.

“Ese local se va a convertir en un proyecto con una visión estética e integradora del arte, donde va a existir un conjunto de algunas manifestaciones artísticas y estéticas combinadas, para así brindar servicios de peluquería, barbería, una tienda con productos de belleza, un pequeño gimnasio, área de masaje y sauna, además de espectáculos en una especie de centro nocturno con propuestas de arte y belleza”, detalla Alain.

Para la obra no hay fecha de terminación, pero, según los involucrados, se intenta que salga en este verano, con el impulso de una brigada de constructores de Guayos.

¿QUÉ PASA CON EL LIANA?

Lástima que la cafetería, refresquera, chocolatería o como pueda llamarse El Liana, una instalación emblemática para quienes nacimos en la ciudad del Yayabo, que según los historiadores se construyó a inicios del siglo XIX y solo recibió un ligero mantenimiento en el 2016, todavía esté en espera para reverdecer laureles.

Este establecimiento hace cuatro años que dejó de estar abierto al público. De acuerdo con declaraciones realizadas a Escambray por Julio Alberto Collado, director de Gastronomía en el municipio cabecera, las malas condiciones estructurales del local obligaron a su cierre total y el deterioro acumulado requiere de un significativo proceso inversionista.

“No se ha podido asumir una reparación total, aunque se realizan trabajos por parte de varias entidades, no solo Gastronomía, sino también la Dirección Municipal de la Vivienda, con la cual se decidió que los primeros trabajos se ejecutaran en el entrepiso —lo que separa el piso de la vivienda de arriba con la cubierta del local— para después dar una futura solución a todas las acciones constructivas. No será de inmediato, pero existe la intención por parte de todas las autoridades de dar solución definitiva a ese inmueble”, explicó Collado.

A la esperanzadora idea de lograr acciones destinadas al desarrollo sociocultural de esa población que busca el centro de la villa le falta la creatividad y sentido práctico para enriquecer un proyecto que nunca será completo si no se logra reanimar un desierto bulevar, que tiene dentro de su área centros como la Galería de Arte Oscar Fernández Morera, la Casa del Teatro, la Biblioteca y la sede de la Uneac, entre otros, que pudieran imbricarse y ofrecer más opciones culturales.

Todo eso merece esta ciudad que anda prácticamente con 509 años a cuestas, tan vieja como muchas de sus edificaciones. Valdría la pena remitirse a Graciela Pogolotti a la hora de pensar en este asunto, mucho más para los que vivimos en la cuarta de las villas fundadas por Diego Velázquez: “Patrimonio cultural es también el conjunto de la actividad humana que nos documenta sobre la cultura material, espiritual (…) de épocas distintas que nos precedieron y del presente, y que, por su condición ejemplar y representativa del desarrollo de la cultura, todos estamos en la obligación de conservar y mostrar a la actual y futura generación”.