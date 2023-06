Aniversario 509 de Sancti Spíritus: Oxígeno para la ciudad

Al decapar la fachada en la vivienda ubicada en el conocido boquete Popular y la calle Independencia sur se encontró una pintura mural. (Foto: Lisandra Gómez/Escambray).

Tras cruzar la emblemática edificación de la Colonia Española con la mirada hacia el conocido parquecito de Jesús, la habitual pasividad de la villa por estos días ha desaparecido. Andamios, recursos humanos especializados en devolverles vitalidad a las edificaciones, materiales constructivos… interfieren el paso de los transeúntes. Pero desde ya se vislumbra una transformación necesaria.

“Es la primera vez que asumimos una intervención integral —reconoce Gretcheen Jiménez Guerra, directora del Plan Maestro de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Sancti Spíritus—. Como parte del programa de desarrollo integral, tenemos algunos planes de avanzada para trabajar en la ciudad, por lo que dentro de la zona priorizada para la conservación comenzamos en este primer momento por el corredor de Independencia sur”.

Específicamente, el ir y venir de personal ajeno a esa área se concentra en el tramo de la arteria de Agramonte al boquete conocido como Zamora; dos pequeñas cuadras, donde junto a las viviendas coexisten más de un centro de trabajo.

“El plan tiene como objetivo suplir algunas necesidades de la población e instituciones que se encuentren en el perímetro de las labores. Nuestra idea, durante un año, es entregarle a la ciudad del Yayabo por su cumpleaños 510 un área totalmente rehabilitada. No solo conservamos, sino aseguramos que al concluir las acciones se pueda desarrollar mucho más el espacio”.

Sueña esta joven arquitecta y el resto de su equipo de la Oficina en convertir el corredor de Independencia sur en una zona comercial en unión del sector estatal con las nuevas formas de gestión, que los recorridos por la ciudad incluyan el paso por toda esa área, en que sea un punto de referencia para la añeja urbe.

“Esto es una secuencia de trabajo que luego asumirá la Iglesia de Jesús Nazareno hasta subir por Pancho Jiménez. Por ello, resulta esencial la contribución tributaria de todas las entidades. Gracias a ese presupuesto es que podemos intervenir.

“Se está haciendo la recuperación de fachadas, en algunos puntos rediseño de las mismas y donde detectamos un problema estructural en la primera crujía de la construcción que incida en el exterior de la edificación también acometemos. Por ello, hablamos de cifras significativas. Entre más fondo monetario tengamos más rápido podremos avanzar porque este programa es infinito. El resto de la ciudad pudiera intervenirse paulatinamente”.

ENCUENTRO CON LAS RAÍCES

Habían pasado pocos minutos de haber iniciado las labores en la fachada de la vivienda ubicada en la esquina Independencia sur y el boquete Popular cuando la voz de alarma puso sobre aviso a los especialistas de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Sancti Spíritus. Unos trazos azules afloraron mientras se decapaba el lateral de la construcción. Para sorpresa una pintura mural —elemento no común aquí en el exterior de las casas— tiene aún mucho que decirnos.

“Los expertos realizarán estudios para conocer la fecha de su creación. Al no haber ocurrido con anterioridad una intervención integral a Sancti Spíritus nunca se la había hecho la arqueología de la ciudad. Por ello, serán varios los hallazgos. Comprenderemos mucho mejor la arquitectura de la villa. Una particularidad es que se construyó sobre ella misma. De esa forma, resulta habitual que encontremos remodelaciones de una casa colonial a vernácula, luego neoclásica a ecléctica… A partir de ahora conoceremos mucho más los valores de una urbe rica, no solo por haber sido fundada en 1514”.

EL BULEVAR TAMBIÉN SE OXIGENA

Dos edificaciones del espacio público más visitado de la urbe del Yayabo —el bulevar— han sido testigos del constante quehacer de quienes conocen cómo devolverles lozanía a los inmuebles.

La sede de la tienda Quinto Siglo, perteneciente a la corporación Cimex y los altos de la Plaza del Mercado, todavía en ejecución, fueron los escogidos para las complejas labores.

“El resto de los trabajos que se han hecho en esa área solo han incluido pintura de fachadas”, explica Alaen Echemendía Zerquera, subdirector de Inversiones de la Oficina.

A pie de obra de las intervenciones integrales se encuentra este joven de cuna trinitaria. La calidad es su mayor desvelo porque el colectivo sabe que no son tiempos para la chapucería y mucho menos el derroche de materiales, tal y como sucedió en la fachada de la sede de Prensa Latina en el bulevar, donde se debió pintar nuevamente luego de una semana de la primera mano al caerse todo el color.

“Hemos buscado el apoyo de los nuevos actores económicos: mipymes, cooperativas no agropecuarias… Por ejemplo, una solución ante el desabastecimiento de materiales y altos precios en el mercado la hemos tenido con Sacha, cooperativa que tiene una planta de procesamiento de escombros. Eso genera un recurso de áridos reutilizables. La experiencia de la intervención integral en la vivienda, ubicada en Céspedes No. 11 A con mano de obra particular, nos confirmó que podíamos confiar”.

Así, paso a paso, anda redescubriéndose y recuperando vitalidad la villa del Espíritu Santo; una ciudad encantadora que sigue arrancando suspiros y resguarda con recelo su pasado, en ocasiones con muestras del polvo propio del tiempo y, en otras, por el mal manejo de sus vecinos.