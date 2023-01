Anuncian mantenimientos del sistema electroenergético en los primeros meses del año

El ministro aseguró que los “niveles de afectación, el día que ocurran, pueden ser de 2, 3 horas, y no a todas las provincias

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, dijo este martes al Sistema Informativo de la Televisión Cubana que se han planificado “mantenimientos grandes” del sistema electroenergético nacional en los primeros cuatro meses del año.

En la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, entrarán en mantenimiento dos unidades: la 3 a partir del 5 de enero, por 10 días, y la 4, que será intervenida durante 90 días luego de que se incorpore al sistema la 3.

También será intervenida Felton, “porque desde que terminó su mantenimiento ha estado prácticamente en línea con 245 MW”, comentó De la O Levy.

El ministro señaló que no se trabajará contra averías, sino por mantenimientos planificados.

Dijo que “significa que van a coincidir en algún momento los mantenimientos, sobre todo en febrero”

Las salidas de las unidades por mantenimientos pudieran provocar déficits de cargas, señaló el ministro.

De acuerdo con De la O Levy, están estimando que puedan ocurrir afectaciones.

Recalcó que hay una “ligera diferencia con respecto al 2022, estamos estimando que haya afectaciones con una reanimación de la economía, con las acerías y la fábrica de cemento trabajando”.

El ministro aseguró que los “niveles de afectación, el día que ocurran, pueden ser de 2, 3 horas, y no a todas las provincias. Si ese día sale una unidad grande, que no se puede calcular realmente, ese día habrá un poco más de afectación. Hemos hecho todos los análisis, simulaciones, y no se compara con las 10, 12 horas que reportamos en octubre”.

De la O Levy se refirió, además, a capacidades de generación que se pronostica que se sincronicen al sistema durante los primeros meses de 2023.

“Nos va quedando incorporar potencia en los emplazamientos de los grandes motores de Mariel y Moa. En las patanas también queda potencia por incorporar”.