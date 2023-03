Aprendizaje de dos mujeres espirituanas camino al parlamento (+video)

Bárbara Mínguez (derecha), junto a Ailyn Febles en un diálogo con Alexis Lorente, otro de los candidatos a diputado por Sancti Spíritus.(Foto: Yoan Pérez/Escambray)

Ni siquiera intenta zafarse del aula, los alumnos, su magisterio: mucho le ha servido la profesión que escogió y ejerció con tino durante casi 20 años para su actual cargo de vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Sancti Spíritus, donde se le respeta por su carisma agradable y esa invariable sensibilidad ante los problemas ajenos.

Mientras recorre la ciudad espirituana o sus áreas campestres aledañas —como candidata a diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X legislatura por el municipio espirituano—, Bárbara de los Milagros Mínguez Amézaga vuelve a ponderar la invaluable trascendencia del contacto con sus coterráneos.

“Durante estos días hemos realizado un recorrido exitoso y de aprendizaje. Todos hemos aprendido. Las personas han planteado sus problemas, pero con mucha ética, con mucho respeto y —a pesar de esas dificultades que tenemos— todo el mundo ha manifestado su confianza en que el voto va a ser unido”, reflexiona.

Y agrega: “La posibilidad de recorrer las comunidades rurales ha sido maravillosa. Hemos interactuado con cooperativistas, agricultores y hasta visitamos algunas casas de la población, a partir de determinadas situaciones problémicas. No le hemos prometido nada a nadie porque no tenemos nada que prometer, donde hemos tenido la respuesta la hemos dado y donde no la hemos tenido en ese momento nos hemos llevado el planteamiento para después evaluarlo, ver hasta dónde podemos darle solución y, si esta no existe, tendremos que ir a explicar”.

Además, menciona la interesante experiencia del intercambio con los estudiantes del centro mixto Antonio Guiteras, donde los candidatos necesitaron crecerse para explicarles a los jóvenes todo lo relacionado con el sistema electoral cubano y por qué resulta tan importante para la patria defender el voto unido.

“Hemos vivido historias memorables, para llorar, por ejemplo, en el Hogar de ancianos provincial, donde nos acogieron con tanto cariño. Y tendremos que regresar después a todos estos lugares para mantener el vínculo con la población porque la gente nos lo está pidiendo”, concluyó.

Por su parte, Ailyn Febles Estrada —una villaclareña con trayectoria colmada de títulos, categorías científicas, premios y responsabilidades—, que actualmente se desempeña como presidenta nacional de la Unión de Informáticos de Cuba, resulta la otra mujer candidata a diputada al Parlamento cubano por este municipio.

“Empezamos los recorridos hace más de un mes y han sido muy interesantes. Hemos estado con diferentes personas de todas las edades. El intercambio con los estudiantes fue muy fresco, hacen preguntas, tienen dudas, algunos votan por primera vez y nosotros pudimos enseñarles, explicarles y hacerles ver lo importante de este momento para ellos, para el país y para Cuba”.

Y agrega una anécdota interesante: “Estuvimos en una minindustria y, cuando llegamos, había como una distancia entre nosotros y los trabajadores. Pero en el intercambio empezó a notarse una química, una cercanía, la distancia desapareció y nos convertimos en un grupo. El propio encuentro provocó la unidad de todos los que estábamos allí. Esta experiencia ha sido un aprendizaje para nosotros”, concluye.