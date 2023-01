Aragón sí que es honesto

Aragón es portador de lo mejor del ser humano. (Foto: Tomada del perfil de José Luis Arzola, en Facebook).

(Tomado del perfil de José Luis Arzola Fernández, en Facebook)

Las personas honradas existen, conviven con nosotros y a veces no las vemos.

Este hombre es Leonardo Pedroso Aragón, conocido por todos como Aragón, vive cerca del hospital de Trinidad y hoy lo vi vendiendo en el mercado.

Compré unos tomates y le pagué con un billete que creí que era de 200 pesos. Cuando contaba el dinero para el vuelto y vi tanto dinero, le dije asombrado: “Oye, fíjate en el billete que te di, yo creo que era más chiquito”.

Lo sacó y era de 1000 pesos, y me dijo: “Arzola, por nada del mundo, me quedo con algo que no sea mío”.

Yo conozco a Aragón hace mucho tiempo y sé que es una buena persona, pero esta acción merece ser divulgada y que todos conozcan a este hombre honesto.