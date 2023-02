Arrecifes de coral, un puesto seguro en la Feria Tecnológica La Guayabera 5.0 (+fotos)

La fotografía submarina es la protagonista dentro del corto documental. (Fotos: Yoel de La Paz)

Desde que el yaguajayense Aliesky Del Río Leal se insertó en el mundo de la fotografía, no ha dejado de crear a favor de la naturaleza. Basta con acercarse a su obra para comprobar cómo las bellezas naturales del país han viajado a través de su lente.

Sin embargo, en ese afán de superarse todo el tiempo, el joven también ha explorado la realización documental. Tanto es así que este 24 de febrero, en el contexto de la Feria tecnológica La Guayabera 5.0, estrena el corto documental Arrecifes de coral: conservación y sostenibilidad.

La muestra, auspiciada por la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, así como la Wildlife Conservation Society (WCS), apuesta por la conservación y el manejo adecuado de uno de los ecosistemas más diversos y biológicamente complejos del mundo.

“El corto documental versa sobre la importancia de conservar los arrecifes de coral en las zonas costeras, no solo para beneficio ecológico de las especies marinas, sino para la subsistencia de las comunidades cercanas. Todo tiene relación, porque en Cuba un gran por ciento de las comunidades están pegadas al mar, y la base fundamental de su alimentación son las especies marinas”, apunta el apasionado de las temáticas medioambientales.

Los arrecifes coralinos constituyen uno de los ecosistemas más diversos y complejos de mundo.

Durante 14 minutos el productor muestra lugares interesantes de la isla, las vivencias de sus pobladores, además del estado actual de los arrecifes coralinos.

“En la costa sur se filmó en la Ciénaga de Zapata, Cienfuegos, Granma, y en sitios cercanos a Trinidad, mientras en la costa norte se abarcó la zona de Matanzas, así como áreas de Sancti Spíritus. Debido a las malas prácticas que se han venido implementando desde hace algún tiempo, en este momento no se cuenta con especies marinas para la alimentación.

“Por tanto, el material muestra dicha problemática y las posibles soluciones, contadas por las experiencias de pescadores de distintas regiones de Cuba, así como investigadores de varios institutos que estudian las ciencias del mar en el país”, agrega Del Río Leal.

Sin perder tiempo, el equipo de realización de la cinta se entregó en cuerpo y alma al rodaje, y en cinco meses ya tenía material suficiente para comenzar a trabajar.

“La fotografía submarina, que es la protagonista principal del corto documental, corre a cargo de Sandy León de Armas y Yoel de La Paz. La misma es compleja por distintos motivos: tanto por la preparación técnica que debe tener el camarógrafo, los permisos para la salida, y por cualquier cambio de tiempo que modifique el océano; de ahí que resulte mucho más difícil lograr buenas imágenes en el mar”, destaca el realizador.

En la producción audiovisual Aliesky recurre, como en la mayoría de sus creaciones, al predominio de la imagen sobre el texto. Con cada instantánea deja claro cómo los arrecifes de coral sanos benefician a las comunidades de disímiles maneras y, al mismo tiempo, proveen alimentos y protección costera.

“Yo por regla intento hacer materiales que se acerquen al estilo de la BBC, donde la imagen es la protagonista y cuenta la historia. No me gusta usar conductores, sino una voz en off, que no incida tanto, y sea bastante subliminal. En este caso usamos las entrevistas de los pescadores, y a partir de sus experiencias, del ambiente en que ellos viven, situamos la fotografía”, refiere el también fotógrafo de naturaleza.

El corto documental Arrecifes de coral: conservación y sostenibilidad, se estrena en el contexto de la Feria tecnológica La Guayabera 5.0.

Con 15 años a cuestas dentro de la realización audiovisual, Aliesky pondera la necesidad de acentuar los pasos de la comunicación medioambiental en el país. “A veces, tú escuchas: Cuba está rodeada de mar, y no hay peces, y nadie sabe qué pasa. Entonces ese problema hay que mostrarlo, y decir cuáles son las razones. Con el corto documental reflejamos eso”, concluye.

Sin duda, las producciones audiovisuales sitúan al hombre en contacto con la naturaleza y se convierten en un recurso primordial en la defensa del medio ambiente. Por ello, la presentación de la obra Arrecifes de coral: conservación y sostenibilidad, en la Feria tecnológica, imbrica los lazos de la comunicación y las tecnologías a favor de la sociedad.